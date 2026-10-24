Hai sàn tài sản mã hóa TCEX và SCEX vượt bước thẩm định an toàn cấp độ 4

Ngày 23/10/2026, Công ty Cổ phần Sàn giao dịch Tài sản mã hóa Techcom (TCEX) công bố được Cục An ninh mạng (Bộ Công an) thẩm định và chấp thuận hồ sơ đề xuất an toàn hệ thống thông tin cấp độ 4 theo Công văn số 5490/BCA-A05 ngày 12/10/2026.

Trước đó một ngày, Công ty Cổ phần Sàn giao dịch Tài sản mã hóa Sacom (SCEX) cũng thông báo đã được Cục An ninh mạng thẩm định và đồng ý với đề xuất cấp độ 4 đối với hệ thống thông tin của doanh nghiệp.

Đây là một trong những điều kiện quan trọng đối với các doanh nghiệp đăng ký cung cấp dịch vụ tổ chức thị trường giao dịch tài sản mã hóa theo Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP của Chính phủ.

TCEX và SCEX đẩy mạnh chuẩn bị hạ tầng công nghệ

TCEX được thành lập ngày 5/5/2025 với sự tham gia sáng lập và góp vốn của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS, HOSE: TCX).

Theo thông tin doanh nghiệp công bố, ngày 4/5/2026, Bộ Tài chính ban hành Công văn số 5547/BTC-UBCK xác nhận hồ sơ TCEX đáp ứng yêu cầu đầy đủ, hợp lệ đối với các tài liệu thuộc vòng đánh giá đầu tiên.

Sau khi hoàn tất bước thẩm định an toàn thông tin cấp độ 4, TCEX tiếp tục hoàn thiện các điều kiện còn lại liên quan đến xác nhận vốn góp và cơ sở vật chất.

Về công nghệ, doanh nghiệp định hướng trực tiếp kiểm soát và vận hành tại Việt Nam các hệ thống cốt lõi, bao gồm khớp lệnh, lưu ký tài sản mã hóa và giám sát giao dịch.

TCEX cho biết khóa bảo mật được lưu giữ trong nước, kết hợp cơ chế ký đa bên và thiết bị bảo mật chuyên dụng. Hệ thống nạp, rút và thanh toán bằng đồng Việt Nam được thiết kế để kết nối trực tiếp với hệ thống ngân hàng.

Đáng chú ý, theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2026 của Techcombank, tại ngày 30/9/2026, ngân hàng nắm giữ 79,79960% vốn TCBS. Tuy nhiên, TCEX không nằm trong danh sách các công ty con và công ty liên kết trực tiếp được Techcombank trình bày tại báo cáo.

Nền tảng SCEX Simulator - Ảnh: SCEX

Trong khi đó, SCEX cho biết đã phát triển hạ tầng công nghệ theo định hướng đáp ứng yêu cầu an toàn thông tin cấp độ 4 ngay từ giai đoạn xây dựng, kết hợp mô hình lưu ký tài sản nhiều lớp và cơ chế bảo mật phục vụ hoạt động giao dịch.

Doanh nghiệp cũng triển khai nền tảng SCEX Simulator, phục vụ cuộc thi “Đấu trường Giao dịch Tài sản Mã hóa” thuộc chương trình “Phổ cập Tài sản số 2026”.

Theo số liệu SCEX công bố, sau một tuần triển khai, nền tảng ghi nhận hơn 41.000 tài khoản, gần 142.000 lệnh đặt với tổng giá trị giao dịch mô phỏng gần 55.000 tỷ đồng. Sau hơn ba tháng, số người tham gia trải nghiệm vượt 60.000.

Các giao dịch trên SCEX Simulator chỉ mang tính mô phỏng, không phải hoạt động mua bán tài sản mã hóa thực tế và không làm phát sinh quan hệ giao dịch tài sản mã hóa giữa người tham gia với doanh nghiệp.

SCEX công bố vốn điều lệ 10.000 tỷ đồng, TCEX tiếp tục hoàn thiện hồ sơ

Bên cạnh việc chuẩn bị hạ tầng công nghệ, SCEX đã thực hiện tăng vốn điều lệ từ 5.000 tỷ đồng lên 10.000 tỷ đồng, theo thông tin thay đổi đăng ký doanh nghiệp ngày 14/10/2026.

Mức vốn này tương đương ngưỡng tối thiểu được quy định đối với doanh nghiệp đề nghị cấp giấy phép cung cấp dịch vụ tổ chức thị trường giao dịch tài sản mã hóa.

Tuy nhiên, việc ghi nhận vốn điều lệ trên đăng ký doanh nghiệp chưa thay thế yêu cầu chứng minh vốn đã góp. Theo Nghị quyết 05/2025/NQ-CP, hồ sơ cấp phép phải có tài liệu xác nhận vốn góp cùng báo cáo tài chính hoặc báo cáo vốn điều lệ đã góp được kiểm toán theo quy định.

TCEX công bố hoàn tất thẩm định an toàn thông tin cấp độ 4

Đối với TCEX, thông tin công bố ngày 23/10 cho biết doanh nghiệp đang tiếp tục hoàn thiện các điều kiện về xác nhận vốn góp và cơ sở vật chất. Thông báo chưa nêu quy mô vốn thực góp mới nhất.

Theo Điều 8 Nghị quyết 05/2025/NQ-CP, doanh nghiệp đăng ký tổ chức thị trường giao dịch tài sản mã hóa phải có vốn điều lệ đã góp tối thiểu 10.000 tỷ đồng bằng đồng Việt Nam. Trong đó, ít nhất 65% vốn điều lệ do các tổ chức góp vốn và trên 35% vốn điều lệ phải do ít nhất hai tổ chức thuộc nhóm ngành nghề được quy định góp vốn.

Ngoài yêu cầu về tài chính, doanh nghiệp phải đáp ứng các điều kiện về nhân sự, cơ sở vật chất, hệ thống công nghệ, quản trị rủi ro, lưu ký tài sản, giám sát giao dịch và phòng, chống rửa tiền.

Theo quy định, Bộ Tài chính là cơ quan xem xét, cấp giấy phép cung cấp dịch vụ tổ chức thị trường giao dịch tài sản mã hóa.

Như vậy, việc TCEX và SCEX được thẩm định, chấp thuận hồ sơ đề xuất an toàn hệ thống thông tin cấp độ 4 mới là một bước trong quá trình đáp ứng điều kiện pháp lý. Cả hai doanh nghiệp vẫn cần hoàn tất các thủ tục còn lại và chỉ được triển khai hoạt động cung cấp dịch vụ sau khi được cấp phép theo quy định.