Hai sân bay VN lọt top 50 cảng hàng không kết nối tốt nhất thế giới
Sân bay Nội Bài và sân bay Tân Sơn Nhất của Việt Nam vừa có tên trong bảng xếp hạng 50 sân bay có tính kết nối cao nhất thế giới năm 2026, do OAG - công ty cung cấp dữ liệu và phân tích hàng không công bố.Theo đó, Sân bay Tân Sơn Nhất xếp vị trí thứ 48 trong nhóm Megahubs của OAG, giảm 3 bậc. Sân bay tại TP HCM có 8.441 phương án - tổ hợp các hành trình nối chuyến hợp lệ (connections), kết nối với 100 điểm đến trên toàn thế giới.
Nguồn Bnews: https://bnews.vn/video/hai-san-bay-vn-lot-top-50-cang-hang-khong-ket-noi-tot-nhat-the-gioi/7272.html