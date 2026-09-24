Hai sân bay VN lọt top 50 cảng hàng không kết nối tốt nhất thế giới

Nhiều phụ huynh tại phường Rạch Giá, tỉnh An Giang cho biết, đã tìm đến nhiều nhà sách nhưng vẫn chưa mua đủ sách giáo khoa, sách bài tập cho con. Ngành giáo dục An Giang xác nhận, một số trường, địa bàn vùng sâu, biên giới còn thiếu sách giáo khoa do cung ứng chậm.