Hai sân bay ở Ả Rập Xê Út bị tấn công, nhiều công dân nước ngoài thương vong

Tại sân bay quốc tế Abha, vụ việc khiến 2 phụ nữ ngoại quốc (quốc tịch Maroc và Algeria) thiệt mạng cùng 28 người khác bị thương (trong đó có công dân Bangladesh và Philippines).

Trong khi đó, tại sân bay quốc tế King Khalid, một công dân Sudan đã tử vong và 8 người khác bị thương (gồm 5 công dân Ả Rập Xê Út, 2 người Ai Cập và 1 người Pakistan). Giới chức cho biết mức độ thương tích của các nạn nhân tại hai hiện trường dao động từ nhẹ đến nghiêm trọng.

Sân bay quốc tế King Khalid ở Ả Rập Xê Út. Ảnh: CC/Wiki

Giới chức Ả Rập Xê Út xác nhận hai sân bay trên đã lần lượt bị tấn công vào thứ Ba và thứ Tư vừa qua, song chưa chỉ đích danh thủ phạm. Tuy nhiên, sáng nay (8/10), lực lượng Houthi đã lên tiếng nhận trách nhiệm.

Nhóm này tuyên bố đã hai lần tập kích sân bay quốc tế King Khalid ở Riyadh bằng máy bay không người lái (UAV) và tên lửa đạn đạo. Houthi gọi đây là đòn trả đũa chiến dịch quân sự do Ả Rập Xê Út dẫn đầu tại Yemen, cũng như việc nước này tiếp tục phong tỏa các cảng biển do Houthi kiểm soát.

Căng thẳng leo thang sau khi ông Rashad Al-Alimi - Chủ tịch Hội đồng Lãnh đạo Tổng thống kiêm Tổng Tư lệnh các lực lượng vũ trang Yemen (chính quyền được quốc tế công nhận và do Ả Rập Xê Út hậu thuẫn) - tuyên bố khởi động các chiến dịch quân sự nhằm khôi phục quyền kiểm soát trên toàn quốc vào tuần trước.

Hiện quân đội chính quyền Yemen đang nỗ lực giành lại các vùng lãnh thổ quanh eo biển Bab el-Mandeb và Mocha, vốn bị Houthi đánh chiếm hồi tháng 9.

Trong khi đó, Houthi khẳng định đã bẻ gãy một cuộc tiến công của quân đội Ả Rập Xê Út nhằm vào các cứ điểm của nhóm này tại tỉnh Al-Jawf (miền đông Yemen). Phe này tuyên bố đã khiến hàng chục binh sĩ Ả Rập Xê Út thương vong và phá hủy nhiều phương tiện quân sự.

Thỏa thuận ngừng bắn do Liên hợp quốc làm trung gian năm 2022 từng giúp hạ nhiệt chiến sự ác liệt tại Yemen, nhưng chưa thể mang lại nền hòa bình lâu dài. Theo báo cáo hôm thứ Tư của Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM), đợt giao tranh mới tái bùng phát đã buộc hơn 200.000 dân thường phải bỏ nhà lánh nạn.