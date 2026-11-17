Ngày 17/11, CTCP Công nghiệp Á Mỹ (AMY GRUPO, mã: AMY) công bố khoản đầu tư từ hai quỹ có sự tham gia của các định chế tài chính Nhật Bản, gồm Japan Vietnam Capital Fund (JVCF) và Daiwa-SSIAM Vietnam Growth Fund IV.

Hai quỹ đầu tư Nhật Bản dự kiến nắm 9% vốn AMY GRUPO.

Hai quỹ này do Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI (SSIAM) quản lý, trên cơ sở hợp tác lần lượt với Ngân hàng Phát triển Nhật Bản (DBJ) và Daiwa Corporate Investment (DCI). Sau khi các giao dịch hoàn tất, các pháp nhân đầu tư thuộc hai cấu trúc quỹ dự kiến nắm tổng cộng 9% vốn điều lệ AMY GRUPO.

Đáng chú ý, Japan Vietnam Capital Fund I, L.P. sẽ nâng tỷ lệ sở hữu tại doanh nghiệp lên trên 5%, qua đó trở thành cổ đông lớn. Việc hai quỹ Nhật Bản tham gia vào cơ cấu cổ đông diễn ra trong giai đoạn AMY chuẩn bị bước lên sàn chứng khoán, mở ra thêm sự hiện diện của dòng vốn tổ chức nước ngoài tại doanh nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng này.

Theo thông tin công bố, giao dịch của Japan Vietnam Capital Fund I đã được thực hiện từ ngày 29/10. Quỹ này mua 8,356 triệu cổ phiếu AMY, tương đương 5,2% vốn điều lệ, qua đó trở thành cổ đông lớn của doanh nghiệp.

Cùng ngày, năm thành viên HĐQT AMY GRUPO cũng hoàn tất bán thỏa thuận tổng cộng hơn 14,4 triệu cổ phiếu, tương đương gần 9% vốn điều lệ. Trong đó, Chủ tịch HĐQT Lương Văn Mỹ bán hơn 4,4 triệu cổ phiếu, giảm tỷ lệ sở hữu từ 20,16% xuống 17,41%. Tổng giám đốc Đinh Quốc Tuấn bán hơn 4 triệu cổ phiếu, giảm sở hữu từ 16,91% xuống 14,4%.

Việc các lãnh đạo bán cổ phần và quỹ Nhật Bản gia tăng sở hữu diễn ra cùng thời điểm, tạo ra sự thay đổi đáng chú ý trong cơ cấu cổ đông trước khi AMY lên sàn.

Theo kế hoạch, ngày 20/11 tới, hơn 160,55 triệu cổ phiếu AMY sẽ chính thức giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE), với giá tham chiếu 48.900 đồng/cp. Mức giá này tương ứng vốn hóa thị trường khoảng 7.851 tỷ đồng.

Trước đó, trong đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) vào tháng 9/2026, AMY GRUPO đã phân phối thành công 16,1 triệu cổ phiếu, thu về hơn 787 tỷ đồng trước chi phí phát hành. Sau đợt phát hành, vốn điều lệ doanh nghiệp tăng từ khoảng 1.444,5 tỷ đồng lên hơn 1.605,5 tỷ đồng.

Phần lớn số tiền thu được từ IPO được doanh nghiệp dự kiến sử dụng để xử lý nghĩa vụ tài chính. Cụ thể, khoảng 629,5 tỷ đồng, tương đương 81,2% số tiền thu ròng, được dành để thanh toán các khoản vay ngắn hạn ngân hàng. Khoảng 146 tỷ đồng còn lại bổ sung vốn lưu động và thanh toán cho nhà cung cấp.

AMY GRUPO được thành lập năm 2015, hoạt động trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng, với các dòng sản phẩm chủ lực như gạch ốp lát, sàn nhựa SPC, sàn vinyl, ngói gốm tráng men và vật liệu hoàn thiện công trình. Doanh nghiệp hiện có hệ thống nhà máy với tổng năng lực sản xuất khoảng 75 triệu m² sản phẩm mỗi năm.

Một trong những đặc điểm đáng chú ý trong hoạt động kinh doanh của AMY là tỷ trọng xuất khẩu lớn. Năm 2025, doanh thu từ thị trường nước ngoài chiếm khoảng 74,7% tổng doanh thu, trong đó riêng thị trường Mỹ chiếm khoảng 62,5% doanh thu theo cơ cấu được công bố. Sản phẩm của doanh nghiệp đã xuất khẩu tới 35 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Tuy nhiên, mức độ phụ thuộc vào thị trường xuất khẩu cũng khiến kết quả kinh doanh của AMY chịu ảnh hưởng khi nhu cầu tại các thị trường chủ lực suy yếu.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất, năm 2025, AMY GRUPO ghi nhận doanh thu thuần gần 6.998 tỷ đồng, tăng 15,9% so với năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt khoảng 751 tỷ đồng, thấp hơn mức 815 tỷ đồng của năm 2024.

Sang năm 2026, đà tăng trưởng của doanh nghiệp có dấu hiệu chững lại. Trong 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần đạt hơn 4.903 tỷ đồng, giảm 5,4% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế đạt 382,3 tỷ đồng, giảm 34,6%.

Riêng quý III/2026, doanh thu thuần đạt hơn 1.550 tỷ đồng, giảm 32,5%; lợi nhuận sau thuế còn gần 81,9 tỷ đồng, giảm 65,8% so với cùng kỳ.

Trong 9 tháng, dòng tiền kinh doanh âm gần 21 tỷ đồng, trái ngược với mức dương gần 199 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Tại ngày 30/9/2026, tổng dư nợ vay ngắn hạn và dài hạn hơn 2.695 tỷ đồng, tăng 8,9% so với đầu năm và tương đương 126,4% vốn chủ sở hữu.