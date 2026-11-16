Hai quỹ ngoại tiếp tục rót vốn vào nền tảng đấu giá xe cũ Vucar

Theo thông tin công bố ngày 11/11/2026, hai nhà đầu tư hiện hữu là quỹ đầu tư Monk’s Hill Ventures (Singapore) và Antler tiếp tục rót vốn ở vòng này. Vucar không công bố giá trị khoản đầu tư. Tháng 9/2024, startup này từng gọi vốn triệu đô ở vòng hạt giống.

Thành lập năm 2023 tại TP Hồ Chí Minh, Vucar giúp chủ xe bán ôtô cũ mà không phải tự đăng tin, tiếp khách hay mặc cả. Chủ xe để lại thông tin trên website, chuyên viên của Vucar đến tận nơi kiểm định xe miễn phí, sau đó xe được đưa lên phiên đấu giá trực tuyến để nhiều người mua cùng trả giá. Chủ xe chỉ làm việc với người trả giá cao nhất và vẫn có quyền không bán. Vucar lo giấy tờ, thanh toán, bàn giao xe và chỉ thu phí 1% khi giao dịch thành công.

Vucar không mua xe về bán lại mà chỉ kết nối người bán với mạng lưới người mua sẵn có.

AI được dùng ở những khâu cần tốc độ. Công cụ định giá ứng dụng AI, xây dựng trên hơn 4 triệu điểm dữ liệu, cho chủ xe biết giá thị trường của xe trước khi quyết định bán. Trợ lý AI trả lời câu hỏi của người bán và người mua về từng chiếc xe. Những khâu cần sự tin tưởng, như kiểm tra xe, đối chiếu giấy tờ hay hỗ trợ khách làm hợp đồng, vẫn do nhân viên Vucar trực tiếp đảm nhận.

“AI giúp chúng tôi định giá nhanh hơn và trả lời khách gần như ngay lập tức. Nhưng không thuật toán nào thay được người đến tận nơi xem xe và đi cùng khách đến lúc nhận tiền. Người bán xe cần cả hai”, ông Jake Vũ, CEO kiêm đồng sáng lập Vucar cho biết.

Theo đại diện Vucar, một chiếc xe có thể bán xong trong 27 giờ. Mỗi tháng, Vucar tiếp nhận hơn 8.500 khách hàng và tổ chức hơn 2.000 phiên đấu giá trên khắp cả nước. Công ty không mua xe về bán lại mà chỉ kết nối người bán với mạng lưới người mua sẵn có, nên không cần vốn ôm xe hay mặt bằng trưng bày.

Ông Sam Davidson, Investment Manager của quỹ OSK-SBI, nhận định: “Bán xe là một trong những giao dịch phức tạp nhất mà hầu hết người sở hữu xe tại Việt Nam từng trải qua. Chúng tôi ấn tượng với cách đội ngũ Vucar thấu hiểu khách hàng và sâu sát với người mua. Nhờ vậy, người bán có trải nghiệm bán xe dễ dàng, nhanh gọn, còn người mua có được xe chất lượng, đã qua kiểm định”.

Nguồn vốn mới sẽ được Vucar dùng để phát triển sản phẩm, nâng cao chất lượng dịch vụ và mở rộng mạng lưới người bán, người mua trên khắp cả nước.

Vucar gọi vốn khi thị trường ôtô Việt Nam đang tăng trưởng nhanh. Theo PwC, doanh số ôtô nửa đầu năm 2026 tăng 31% so với cùng kỳ, gần gấp ba mức trung bình của Đông Nam Á.