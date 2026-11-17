Ngày 17/11, CTCP Công nghiệp Á Mỹ (AMY GRUPO) công bố khoản đầu tư từ hai cấu trúc quỹ có sự tham gia của các tổ chức tài chính Nhật Bản, gồm Japan Vietnam Capital Fund I, L.P. (JVCF) và Daiwa-SSIAM Vietnam Growth Fund IV, L.P. Sau khi giao dịch hoàn tất, hai quỹ dự kiến sở hữu tổng cộng 9% vốn điều lệ doanh nghiệp.

Đại diện AMY GRUPO và các quỹ đầu tư tại lễ ký kết, công bố khoản đầu tư ngày 17/11/2026 tại Hà Nội.

Cụ thể, JVCF là quỹ do Japan Vietnam Capital Fund quản lý trên cơ sở hợp tác với Ngân hàng Phát triển Nhật Bản (DBJ), trong khi Daiwa-SSIAM Vietnam Growth Fund IV do SSIAM quản lý, hợp tác với Daiwa Corporate Investment (DCI).

Trong đó, JVCF dự kiến nâng tỷ lệ sở hữu tại AMY GRUPO lên trên 5% vốn điều lệ, qua đó trở thành cổ đông lớn của doanh nghiệp.

Ông Đinh Quốc Tuấn, Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc AMY GRUPO, cho biết trước khi quyết định đầu tư, các quỹ đã dành thời gian tìm hiểu hoạt động kinh doanh và trao đổi với ban lãnh đạo doanh nghiệp. Theo ông, bên cạnh nguồn lực tài chính, doanh nghiệp kỳ vọng tiếp cận thêm kinh nghiệm quản trị, kỷ luật thị trường vốn và mạng lưới kết nối quốc tế từ các nhà đầu tư.

Thời gian tới, AMY GRUPO định hướng tập trung vào ba nhóm nhiệm vụ: nâng cao năng lực sản xuất và chất lượng sản phẩm; mở rộng thị trường trong nước, quốc tế và đa dạng hóa khách hàng; tăng cường quản trị tài chính, hiệu quả sử dụng vốn và minh bạch thông tin.

Thành lập năm 2015, AMY GRUPO hoạt động trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng. Từ xuất phát điểm là doanh nghiệp sản xuất gạch ốp lát, công ty từng bước mở rộng danh mục sản phẩm sang các nhóm vật liệu hoàn thiện, gồm gạch ceramic, porcelain, đá thiêu kết, ngói gốm tráng men, sàn SPC, sàn LVT, sàn Hybrid và các sản phẩm composite.

Việc các quỹ đầu tư tổ chức tham gia cơ cấu cổ đông diễn ra trong giai đoạn AMY GRUPO chuẩn bị bước vào thị trường chứng khoán. Ngày 9/11, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) đã chấp thuận niêm yết gần 160,6 triệu cổ phiếu AMY. Trước đó, doanh nghiệp hoàn tất đợt IPO với 16,1 triệu cổ phiếu được phân phối ở mức giá 48.900 đồng/cổ phiếu, thu về khoảng 787 tỷ đồng.

Theo phương án sử dụng vốn, AMY GRUPO dự kiến dành hơn 629 tỷ đồng để thanh toán các khoản vay ngân hàng, đồng thời bổ sung vốn lưu động, phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh và thanh toán cho nhà cung cấp.

Về tình hình kinh doanh, trong quý III/2026, doanh nghiệp đạt 1.550 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 32,5% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt gần 82 tỷ đồng, giảm 65,8%. Biên lợi nhuận gộp cũng thu hẹp từ 17,9% xuống còn 15,2%.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần của AMY GRUPO đạt khoảng 4.903 tỷ đồng, giảm 5,4% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 382 tỷ đồng, giảm 34,6%, hoàn thành khoảng 54% kế hoạch doanh thu và 41% mục tiêu lợi nhuận cả năm.