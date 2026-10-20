Hai quỹ Bắc Âu thỏa thuận mua 49% dự án điện mặt trời 500 MWp tại Philippines

Ngày 16/10/2026, Tập đoàn Vena Energy cùng hai định chế tài chính phát triển Bắc Âu là Norfund của Na Uy và Impact Fund Denmark của Đan Mạch công bố thỏa thuận đầu tư vào dự án điện mặt trời Ixus Bugallon tại đô thị Bugallon, tỉnh Pangasinan, Philippines.

Theo thỏa thuận, hai nhà đầu tư sẽ cùng nắm giữ tổng cộng 49% vốn chủ sở hữu tại dự án có công suất thiết kế 500 MWp. Đây là một trong những thương vụ thu hút vốn quốc tế đáng chú ý trong lĩnh vực năng lượng tái tạo tại Philippines.

Tuy nhiên, giao dịch vẫn phải được Ủy ban Cạnh tranh Philippines (PCC) phê duyệt và đáp ứng các điều kiện hoàn tất thông thường. Do đó, việc ký kết chưa đồng nghĩa với chuyển giao quyền sở hữu đã hoàn thành. Thông cáo chung của các bên không công bố chi tiết giá trị giao dịch và tỷ lệ đầu tư riêng của từng quỹ.

Dự án Ixus Bugallon do Vena Energy phát triển, hiện đang trong giai đoạn xây dựng và dự kiến đi vào vận hành trong năm 2027. Đây là dự án điện mặt trời quy mô lớn được lựa chọn trong chương trình đấu giá năng lượng xanh lần thứ hai (GEAP 2) của Bộ Năng lượng Philippines.

Dự án điện mặt trời Bugallon 550 MWp hiện có của Vena Energy tại Pangasinan, Philippines. Ảnh Norfund

Theo Impact Fund Denmark, nhà máy dự kiến sản xuất khoảng 815 GWh điện mỗi năm khi vận hành đầy đủ, tương đương nhu cầu tiêu thụ điện hằng năm của khoảng 650.000 hộ gia đình Philippines. Dự án cũng được kỳ vọng góp phần tránh phát thải khoảng 570.000 tấn CO₂ mỗi năm so với kịch bản sử dụng các nguồn điện phát thải cao.

Đáng chú ý, Ixus Bugallon được xây dựng liền kề dự án điện mặt trời Bugallon hiện hữu có công suất 550 MWp, cũng do Vena Energy phát triển. Khi dự án mới hoàn thành, tổng công suất thiết kế của hai nhà máy sẽ đạt khoảng 1.050 MWp, hình thành cụm điện mặt trời quy mô lớn tại tỉnh Pangasinan.

Về phương án huy động vốn, trước khi đạt thỏa thuận với hai quỹ Bắc Âu, Vena Energy đã hoàn tất thu xếp tài chính cho dự án vào ngày 27/7/2026, với khoản vay ưu tiên khoảng 310 triệu USD từ liên danh tám ngân hàng quốc tế.

Các tổ chức cho vay gồm BNP Paribas, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, DBS Bank, ING Bank, Intesa Sanpaolo, MUFG Bank, Standard Chartered Bank và Sumitomo Mitsui Banking Corporation.

Như vậy, khoản vay 310 triệu USD là nguồn tài trợ đã được thu xếp từ tháng 7/2026, không phải khoản vốn mới được công bố trong tháng 10. Thỏa thuận lần này tập trung vào việc bổ sung nhà đầu tư vốn chủ sở hữu, qua đó điều chỉnh cơ cấu sở hữu và hỗ trợ chiến lược phát triển dài hạn của Vena Energy.

Ông Simone Grasso, Giám đốc Đầu tư Vena Group, cho biết việc hợp tác với Norfund và Impact Fund Denmark nằm trong chiến lược thu hút các nhà đầu tư tổ chức. Sau khi giao dịch hoàn tất, Vena Energy dự kiến tiếp tục duy trì quyền sở hữu dài hạn và tham gia vận hành dự án, đồng thời luân chuyển nguồn vốn sang các chương trình xây dựng và kế hoạch tăng trưởng tiếp theo.

Về phía Norfund, khoản đầu tư được thực hiện thông qua Quỹ Đầu tư Khí hậu Na Uy, hướng tới thúc đẩy phát triển năng lượng tái tạo tại các thị trường đang phát triển. Đây cũng là khoản đầu tư đầu tiên của quỹ khí hậu này tại Philippines.

Trong khi đó, Impact Fund Denmark thực hiện đầu tư thông qua Danish SDG Investment Fund II, quỹ được thành lập với sự tham gia của các nhà đầu tư tổ chức Đan Mạch. Khoản đầu tư được bảo đảm bởi cơ chế bảo lãnh của Liên minh châu Âu trong khuôn khổ Quỹ Phát triển Bền vững châu Âu mở rộng (EFSD+).

Ông Lars Bo Bertram, Tổng giám đốc Impact Fund Denmark, nhận định Philippines đang có nhu cầu điện tăng nhanh trong khi hệ thống phát điện vẫn phụ thuộc đáng kể vào than. Vì vậy, việc huy động thêm nguồn lực cho các dự án năng lượng tái tạo có ý nghĩa quan trọng đối với mục tiêu đáp ứng tăng trưởng kinh tế và giảm phát thải.

Thương vụ Ixus Bugallon cho thấy xu hướng kết hợp vốn vay thương mại quốc tế với vốn chủ sở hữu từ các định chế tài chính phát triển để triển khai dự án năng lượng tái tạo quy mô lớn.

Mô hình này cũng gợi mở hướng huy động vốn cho doanh nghiệp phát triển điện tái tạo tại Việt Nam, đặc biệt trong bối cảnh các dự án cần nguồn tài chính dài hạn, năng lực quản trị rủi ro và phương án doanh thu đủ tin cậy để thu hút nhà đầu tư quốc tế.

Tuy nhiên, khả năng áp dụng còn phụ thuộc vào cơ chế mua bán điện, điều kiện tín dụng, mức độ sẵn sàng của dự án và yêu cầu pháp lý tại từng thị trường. Đối với Ixus Bugallon, tiến độ hoàn tất thương vụ và thời điểm vận hành thực tế vẫn là những yếu tố cần tiếp tục theo dõi.