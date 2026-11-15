Hai quốc gia châu Âu tuyên bố không hỗ trợ tài chính cho Ukraine, lý do là gì?

Ba Lan và Bulgaria dừng tài trợ vũ khí cho Ukraine. (Nguồn: Getty Images)

Nguyên nhân bởi Ba Lan đang chi rất nhiều cho việc trang bị vũ khí của đất nước. Thủ tướng Donald Tusk cũng viện dẫn tình trạng thâm hụt ngân sách cao của Ba Lan.

Cùng thời điểm, Thủ tướng Bulgaria Rumen Radev cũng tuyên bố, Sofia không thể tiếp tục hỗ trợ tài chính cho Ukraine với lý do thâm hụt ngân sách.

Ông nhấn mạnh: “Chúng tôi sẽ không cung cấp thêm vũ khí và đạn dược cho Ukraine từ kho dự trữ của quân đội Bulgaria”.

Thủ tướng Radev cũng loại trừ khả năng Bulgaria tham gia gói tài trợ bổ sung trị giá 70 tỷ Euro mà Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đề nghị các nước hậu thuẫn trong Liên minh châu Âu (EU) cung cấp.

Ông cảnh báo, việc tiếp tục chi tiền cho xung đột - trong khi người dân Liên minh châu Âu (EU) phải gánh chịu chi phí - đang làm gia tăng căng thẳng xã hội.

Dự án PURL được triển khai vào tháng 7/2025, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump từ chối cấp cho Kiev một khoản hỗ trợ không giới hạn.

Hiện vẫn có một số nước không thuộc NATO, trong đó có Canada, Australia và New Zealand tham gia dự án này.

Hồi tháng 10/2026, báo The Washington Post đưa tin, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã trì hoãn phê duyệt việc chuyển giao tên lửa đánh chặn Patriot mà Ukraine cần để đối phó với các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái (UAV) của Nga.

Theo báo này, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth chưa chính thức bác bỏ đề xuất chuyển giao nhưng vẫn chưa hoàn tất các thủ tục cần thiết để cho phép thực hiện.

Một số tên lửa dự kiến được chuyển giao từ các quốc gia có quan hệ hữu nghị với Ukraine, song việc bàn giao cần có sự chấp thuận của ông Hegseth.

Báo này cũng cho biết, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ vẫn phê duyệt một số khoản viện trợ khác cho Ukraine, do đó việc trì hoãn nói trên chưa đồng nghĩa với việc Washington ngừng hoàn toàn hỗ trợ quân sự cho Kiev.

(theo TASS)