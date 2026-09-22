Hải quan Việt Nam và Hải quan Campuchia tăng cường hợp tác điều tra, chống buôn lậu

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Cục Hải quan

Từ ngày 15 đến ngày 17/9, Đoàn đại biểu Hải quan Việt Nam do ông Vũ Quang Toàn, Chi cục trưởng Chi cục Điều tra chống buôn lậu, Hải quan Việt Nam làm Trưởng đoàn, đã tham dự Hội nghị Hải quan Biên giới Việt Nam - Campuchia lần thứ 7 tại tỉnh Xiêm Riệp, Campuchia. Phía Hải quan Campuchia do ông Nou Sytha - Cục trưởng, Cục Phòng chống buôn lậu làm trưởng đoàn.

Tại hội nghị, hai bên thông báo cho nhau kết quả trong phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại trong thời gian qua, đồng thời rà soát, đánh giá các hoạt động hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau trong khuôn khổ Bản ghi nhớ kể từ Hội nghị được tổ chức vào năm 2025.

Hai bên cũng chia sẻ kinh nghiệm, thảo luận một số chuyên đề trọng điểm bao gồm tình hình hợp tác chống buôn lậu và khó khăn vướng mắc trong thực tiễn tại các cặp cửa khẩu Việt Nam – Campuchia; hợp tác giữa Hải quan Việt Nam - Campuchia trong kiểm soát, chống buôn lậu, thực trạng, kết quả, thách thức và định hướng hợp tác trong thời gian tới; đánh giá công tác trao đổi thông tin, phối hợp kiểm tra, kiểm soát giữa Hải quan Việt Nam – Campuchia.

Với tinh thần thẳng thắn, cởi mở, hai Bên đã chia sẻ những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực thi pháp luật hải quan tại khu vực biên giới, cùng thảo luận các biện pháp tháo gỡ.

Trên cơ sở trao đổi, hai bên đã thống nhất tiếp tục thúc đẩy hơn nữa các điều khoản quy định trong Biên bản ghi nhớ giữa Bộ Tài chính nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Bộ Kinh tế và Tài chính Vương quốc Campuchia, cũng như các thỏa thuận khác đạt được giữa lãnh đạo hai cơ quan Hải quan tại các cuộc họp cấp cao gần đây.

Hải quan Campuchia cam kết tích cực tham gia các hoạt động chung trong khuôn khổ Chiến dịch Con rồng Mê Kông về đấu tranh chống buôn bán trái phép các chất ma túy, động thực vật hoang dã do Hải quan Việt Nam và Hải quan Trung Quốc khởi xướng.

Bên cạnh đó, nhất trí việc lấy trao đổi thông tin làm nòng cốt, tăng cường trao đổi thông tin nhanh chóng, chính xác và hiệu quả giữa hai bên theo quy định của mỗi nước, nhằm đảm bảo việc cung cấp và chia sẻ thông tin kịp thời phục vụ công tác nghiệp vụ.

Đồng thời, thống nhất tăng cường chống buôn lậu đối với hàng hóa vận chuyển theo phương thức quá cảnh tại khu vực biên giới của mỗi nước; đồng thời áp dụng các biện pháp phù hợp để đảm bảo hàng hóa xuất nhập khẩu được xử lý theo đúng quy định pháp luật của mỗi nước và các văn kiện quốc tế mà cả hai bên đều là thành viên.

Ngoài ra, tăng cường hợp tác trong các hoạt động tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của người dân biên giới và các doanh nghiệp tham gia thương mại xuyên biên giới về tác hại của buôn lậu, gian lận thương mại và tội phạm liên quan đến ma túy đối với kinh tế, xã hội và an ninh quốc gia.

Hội nghị đã diễn ra trong không khí cởi mở, hợp tác, đạt được các mục tiêu đề ra. Hai bên nhất trí đánh giá Hội nghị lần này đã góp phần tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau, thắt chặt hơn nữa mối quan hệ hữu nghị, đưa sự hợp tác giữa hai Bên đi vào chiều sâu và hiệu quả hơn, góp phần củng cố tình hữu nghị Việt Nam – Campuchia.

Hai bên thống nhất Hội nghị Hải quan Biên giới Việt Nam - Campuchia lần thứ 8 sẽ được tổ chức tại Việt Nam vào năm 2027.