Hải quan Việt Nam và Hải quan Campuchia hợp tác chống buôn lậu

Đoàn Hải quan Campuchia do Cục trưởng, Cục Phòng chống buôn lậu Nou Sytha làm Trưởng đoàn.

Hội nghị Hải quan Biên giới Việt Nam - Campuchia lần thứ 7. Ảnh: Cục Hải quan.

Tại hội nghị, hai bên thông báo cho nhau kết quả trong công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại trong thời gian qua. Đồng thời, rà soát, đánh giá các hoạt động hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau trong khuôn khổ Bản ghi nhớ kể từ hội nghị được tổ chức vào năm 2025.

Hai bên cũng chia sẻ kinh nghiệm, thảo luận một số chuyên đề trọng điểm bao gồm: Tình hình hợp tác chống buôn lậu và khó khăn vướng mắc trong thực tiễn tại các cặp cửa khẩu Việt Nam - Campuchia; hợp tác giữa Hải quan Việt Nam - Campuchia trong công tác kiểm soát, chống buôn lậu (thực trạng, kết quả, thách thức và định hướng hợp tác trong thời gian tới); đánh giá công tác trao đổi thông tin, phối hợp kiểm tra, kiểm soát giữa Hải quan Việt Nam - Campuchia.

Trên cơ sở trao đổi, hai bên đã thống nhất thời gian tới tập trung phối hợp thực hiện một số nội dung trọng tâm như:

Tiếp tục thúc đẩy hơn nữa các điều khoản quy định trong Biên bản ghi nhớ giữa Bộ Tài chính Việt Nam và Bộ Kinh tế và Tài chính Campuchia, cũng như các thỏa thuận khác đạt được giữa lãnh đạo hai cơ quan Hải quan tại các cuộc họp cấp cao gần đây.

Hải quan Campuchia cam kết tích cực tham gia các hoạt động chung trong khuôn khổ Chiến dịch con rồng Mê Kông về đấu tranh chống buôn bán trái phép các chất ma túy, động thực vật hoang dã do Hải quan Việt Nam và Hải quan Trung Quốc khởi xướng.

Nhất trí việc lấy trao đổi thông tin làm nòng cốt, tăng cường trao đổi thông tin nhanh chóng, chính xác và hiệu quả giữa hai bên theo quy định của mỗi nước, nhằm đảm bảo việc cung cấp và chia sẻ thông tin kịp thời phục vụ công tác nghiệp vụ.

Thống nhất tăng cường chống buôn lậu đối với hàng hóa vận chuyển theo phương thức quá cảnh tại khu vực biên giới của mỗi nước. Đồng thời, áp dụng các biện pháp phù hợp để đảm bảo hàng hóa xuất nhập khẩu được xử lý theo đúng quy định pháp luật của mỗi nước và các văn kiện quốc tế mà cả hai bên đều là thành viên.

Tăng cường hợp tác trong các hoạt động tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của người dân biên giới và các doanh nghiệp tham gia thương mại xuyên biên giới về tác hại của buôn lậu, gian lận thương mại và tội phạm liên quan đến ma túy đối với kinh tế, xã hội và an ninh quốc gia.