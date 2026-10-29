Hải quan Việt Nam và Campuchia thống nhất kế hoạch hợp tác giai đoạn 2027-2028

Cục trưởng Hải quan Nguyễn Văn Thọ (bên trái) ký kết hợp tác với lãnh đạo Hải quan Campuchia. (Ảnh: CHQ)

Theo thông tin từ Cục Hải quan ngày 29/10, từ ngày 27 đến 29/10/2026, tại Phnom Penh, Campuchia, đoàn đại biểu cấp cao Hải quan Việt Nam do ông Nguyễn Văn Thọ, Cục trưởng Hải quan dẫn đầu đã tham dự Hội nghị Tổng cục trưởng Hải quan Việt Nam-Campuchia.

Hội nghị do ông Kun Nhem, Bộ trưởng tháp tùng Thủ tướng, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan và Thuế gián thu Campuchia chủ trì.

Đây là sự kiện cấp cao được Hải quan 2 nước tổ chức luân phiên, định kỳ 2 năm một lần, nhằm củng cố quan hệ hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau, tạo thuận lợi và bảo đảm an ninh chuỗi cung ứng cho thương mại song phương. Tại hội nghị, 2 bên trao đổi về tình hình phát triển, đổi mới và các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới; đánh giá kết quả hợp tác thời gian qua và thống nhất Kế hoạch hợp tác giai đoạn 2027-2028.

Đánh giá kết quả hợp tác, 2 bên ghi nhận nỗ lực của các đơn vị hải quan trong triển khai hỗ trợ hành chính, tạo thuận lợi thương mại qua biên giới, phối hợp chống buôn lậu và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn hải quan quốc tế.

Trong đó, hợp tác điều tra chống buôn lậu là nội dung quan trọng, xuyên suốt trong quan hệ song phương. Hoạt động trao đổi thông tin, hỗ trợ điều tra được triển khai trong khuôn khổ Bản ghi nhớ giữa Bộ Tài chính Việt Nam và Bộ Kinh tế và Tài chính Campuchia về hợp tác và hỗ trợ lẫn nhau trong lĩnh vực hải quan.

Toàn cảnh hội nghị. (Ảnh: CHQ)

Thông tin trao đổi phục vụ công tác điều tra, xác minh các hành vi vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, gian lận thương mại và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ tại biên giới. Hai bên đồng thời phối hợp trao đổi thông tin về phòng, chống ma túy, rửa tiền, khủng bố và buôn bán bất hợp pháp động, thực vật, sản phẩm từ các loài thuộc phụ lục Công ước CITES.

Tại các đơn vị hải quan khu vực có chung đường biên giới, quan hệ hợp tác tiếp tục được duy trì, góp phần củng cố đoàn kết, hữu nghị, giữ gìn an ninh chính trị tại địa phương và tạo thuận lợi cho giao lưu thương mại, xuất nhập khẩu hàng hóa.

Hai bên chú trọng cung cấp thông tin về tình hình cửa khẩu, chính sách, thủ tục đối với hàng hóa, hành lý xuất nhập khẩu và phương tiện xuất nhập cảnh để phối hợp phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại.

Giờ làm việc tại cửa khẩu biên giới được 2 bên thống nhất từ 6 giờ đến 18 giờ, kể cả ngày lễ và ngày nghỉ, nhằm kịp thời giải quyết vướng mắc, không để ách tắc, tồn đọng hàng hóa và phương tiện vận tải tại cửa khẩu.

Về định hướng giai đoạn 2027-2028, Hải quan Việt Nam và Campuchia khẳng định tiếp tục hợp tác chặt chẽ, tập trung vào bốn nội dung.

Trước hết, 2 bên tiếp tục thực hiện Bản ghi nhớ giữa Bộ Tài chính Việt Nam và Bộ Kinh tế và Tài chính Campuchia về hợp tác và hỗ trợ lẫn nhau trong lĩnh vực hải quan.

Nội dung thứ hai liên quan đến đầu mối liên lạc ở các cấp của mỗi bên theo định kỳ hằng năm, nhằm bảo đảm trao đổi thông tin thông suốt.

Cùng với đó, hai bên tăng cường phối hợp quản lý, tạo thuận lợi cho thương mại qua biên giới và hàng quá cảnh; chú trọng trao đổi thông tin phục vụ đánh giá rủi ro đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh và phương tiện vận tải quá cảnh.

Nội dung thứ tư là tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, buôn bán trái phép chất ma túy và các loại hàng hóa trái phép khác qua biên giới.

Trên cơ sở Kế hoạch hợp tác giai đoạn 2027-2028 đã được thống nhất, lãnh đạo Hải quan 2 nước nhất trí giao các đơn vị liên quan triển khai đồng bộ, hiệu quả, hướng tới mục tiêu của các sáng kiến hợp tác khu vực có liên quan.