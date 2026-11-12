Hải quan Việt Nam – Trung Quốc thúc đẩy vận tải tự hành, thông quan hàng hoá

Cục Hải quan Việt Nam và Tổng cục Hải quan Trung Quốc vừa tổ chức hội đàm, trao đổi nhiều nội dung hợp tác nhằm hiện đại hóa công tác quản lý, tăng cường kiểm soát rủi ro và tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa qua biên giới.

Tham dự hội đàm có ông Nguyễn Văn Thọ, Cục trưởng Cục Hải quan Việt Nam và ông Ngô Hải Bình, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Trung Quốc.

Cuộc hội đàm diễn ra trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam của đoàn đại biểu Tổng cục Hải quan Trung Quốc do ông Ngô Hải Bình làm Trưởng đoàn. Đoàn sang Việt Nam tham dự Hội nghị lần thứ 11 của Ủy ban Hợp tác quản lý cửa khẩu biên giới đất liền Việt Nam - Trung Quốc tại TP Đà Nẵng.

Thúc đẩy vận tải hàng hóa tự hành qua cửa khẩu

Một trong những nội dung đáng chú ý được hai bên trao đổi là phối hợp triển khai mô hình phương tiện vận chuyển hàng hóa tự hành trên hai tuyến đường chuyên dụng thuộc cặp cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị - Hữu Nghị Quan.

Cục trưởng Cục Hải quan Nguyễn Văn Thọ phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Cục Hải quan cung cấp.

Theo Cục Hải quan Việt Nam, việc tỉnh Lạng Sơn phối hợp với phía Trung Quốc thử nghiệm mô hình này đặt ra yêu cầu kết nối đồng bộ về hạ tầng, công nghệ và quy trình quản lý giữa hai nước.

Để mô hình vận hành hiệu quả, việc đầu tư phương tiện, thiết bị cần đi đôi với thống nhất các tiêu chuẩn kỹ thuật, bảo đảm khả năng kết nối và an toàn dữ liệu. Hai bên cũng cần phối hợp chặt chẽ trong công tác kiểm tra, giám sát hàng hóa.

Trong đó, cơ quan hải quan hai nước giữ vai trò quan trọng trong tổ chức thực hiện thủ tục và kiểm soát rủi ro. Việc phối hợp hiệu quả được kỳ vọng sẽ góp phần rút ngắn thời gian thông quan, giảm chi phí logistics, đồng thời bảo đảm an ninh chuỗi cung ứng.

Mở rộng công nhận lẫn nhau chương trình doanh nghiệp ưu tiên

Bên cạnh hợp tác về công nghệ và vận tải, hai bên tiếp tục trao đổi về việc thúc đẩy công nhận lẫn nhau giữa chương trình doanh nghiệp ưu tiên của Việt Nam và chương trình quản lý tín nhiệm doanh nghiệp của Trung Quốc.

Từ tháng 10/2024, Việt Nam và Trung Quốc đã trao Kế hoạch hành động thúc đẩy công nhận lẫn nhau giữa hai chương trình. Hiện, cơ quan hải quan hai nước tiếp tục nghiên cứu hợp tác theo cả hướng song phương và đa phương.

Chương trình doanh nghiệp ưu tiên nhằm tạo thuận lợi cho những doanh nghiệp có mức độ tuân thủ pháp luật cao, qua đó giúp cơ quan hải quan tập trung nguồn lực kiểm soát các đối tượng và lô hàng có nguy cơ vi phạm.

Để được hưởng chế độ ưu tiên, doanh nghiệp phải duy trì đầy đủ các điều kiện theo quy định, bảo đảm hệ thống kiểm soát nội bộ và phối hợp với cơ quan hải quan trong công tác quản lý rủi ro.

Hải quan Việt Nam – Trung Quốc thúc đẩy hợp tác, hiện đại hóa quản lý cửa khẩu. Ảnh: Cục Hải quan cung cấp.

Việc công nhận lẫn nhau sẽ giúp doanh nghiệp được cơ quan hải quan nước đối tác ghi nhận có mức độ rủi ro thấp và hưởng những thuận lợi tương ứng. Qua đó, doanh nghiệp có thể tiết kiệm thời gian, chi phí, đồng thời chủ động hơn trong hoạt động vận chuyển và giao nhận hàng hóa xuyên biên giới.

Tăng cường phối hợp điều tra, đấu tranh chống buôn lậu

Bên cạnh các nội dung tạo thuận lợi thương mại, Hải quan Việt Nam và Hải quan Trung Quốc cũng trao đổi về hợp tác điều tra, chống buôn lậu và triển khai Chiến dịch Con rồng Mê Công.

Đây là chiến dịch do Hải quan Việt Nam và Hải quan Trung Quốc đồng sáng kiến, tập trung đấu tranh với hoạt động buôn bán trái phép ma túy, động vật, thực vật hoang dã và các sản phẩm thuộc danh mục CITES.

Thông qua việc chia sẻ thông tin, nhận diện tuyến vận chuyển và phối hợp xử lý các dấu hiệu vi phạm, cơ quan hải quan hai nước tăng cường khả năng phát hiện, ngăn chặn hoạt động buôn lậu qua biên giới.

Hoạt động hợp tác này không chỉ góp phần bảo vệ hoạt động kinh doanh hợp pháp mà còn hướng tới mục tiêu bảo vệ cộng đồng và môi trường.

Thông qua các nội dung hợp tác, Hải quan Việt Nam và Hải quan Trung Quốc hướng tới hiện đại hóa phương thức quản lý, nâng cao hiệu quả kiểm soát rủi ro, đồng thời tạo môi trường thuận lợi, an toàn hơn cho hoạt động thương mại và lưu thông hàng hóa thuận lợi giữa hai nước.