Hải quan Việt Nam – Trung Quốc hợp tác thúc đẩy 'cửa khẩu thông minh'

Hội đàm nằm trong chương trình làm việc của đoàn đại biểu Trung Quốc do Phó Tổng cục trưởng Ngô Hải Bình làm Trưởng đoàn, nhân dịp sang Việt Nam tham dự Hội nghị lần thứ 11 của Ủy ban Hợp tác quản lý cửa khẩu biên giới đất liền Việt Nam - Trung Quốc tại TP. Đà Nẵng. Chương trình tập trung vào chuyển đổi số, cơ chế một cửa, doanh nghiệp ưu tiên, cửa khẩu thông minh và hợp tác điều tra chống buôn lậu.

Tại hội đàm, Hải quan Việt Nam đã thông tin về công tác chuyển đổi số, đồng thời trao đổi với Hải quan Trung Quốc về hợp tác triển khai cơ chế một cửa và xây dựng hải quan thông minh.

Về cơ chế một cửa, hai bên đã trao đổi nội dung hợp tác nhằm tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu. Việc chia sẻ kinh nghiệm về chuẩn hóa dữ liệu, ứng dụng công nghệ thông tin và phối hợp giữa các cơ quan quản lý có ý nghĩa trong nâng cao hiệu quả vận hành cơ chế một cửa, hạn chế yêu cầu doanh nghiệp cung cấp trùng lặp thông tin, chứng từ và hỗ trợ giải quyết thủ tục.

Hội đàm cấp cao giữa Cục Hải quan Việt Nam và Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Trung Quốc

Về cửa khẩu thông minh, hai bên đã trao đổi nội dung hợp tác nhằm thúc đẩy hiện đại hóa quản lý và tạo thuận lợi cho hàng hóa qua biên giới. Việc Lạng Sơn phối hợp với phía Trung Quốc thử nghiệm phương tiện vận chuyển hàng hóa tự hành tại hai tuyến đường chuyên dụng thuộc cặp cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị – Hữu Nghị Quan đặt ra yêu cầu kết nối đồng bộ giữa hạ tầng, công nghệ và quy trình quản lý của hai nước.

Để mô hình vận hành hiệu quả, việc đầu tư phương tiện, thiết bị cần đi đôi với thống nhất tiêu chuẩn kỹ thuật, kết nối và bảo vệ dữ liệu, đồng thời bảo đảm sự phối hợp trong kiểm tra, giám sát hàng hóa. Trong đó, hợp tác giữa hai cơ quan hải quan có vai trò quan trọng trong tổ chức thực hiện thủ tục và kiểm soát rủi ro, hướng tới rút ngắn thời gian thông quan, giảm chi phí logistics và bảo đảm an ninh chuỗi cung ứng.

Cùng với đó, hai bên cũng trao đổi về hợp tác doanh nghiệp ưu tiên, trong đó có công nhận lẫn nhau về doanh nghiệp ưu tiên (MRA AEO).

Đây là lĩnh vực đã có quá trình chuẩn bị từ tháng 10/2024, hai nước trao Kế hoạch hành động thúc đẩy công nhận lẫn nhau giữa Chương trình doanh nghiệp ưu tiên của Việt Nam và Chương trình quản lý tín nhiệm doanh nghiệp của Trung Quốc. Trọng tâm của chương trình là dành thuận lợi cho doanh nghiệp có mức độ tuân thủ cao, đồng thời tập trung nguồn lực kiểm soát vào các đối tượng rủi ro.

Cùng với các nội dung tạo thuận lợi thương mại, chương trình hội đàm tập trung nội dung trao đổi về hợp tác điều tra chống buôn lậu và Chiến dịch Con rồng Mê Kông.

Chiến dịch Con rồng Mê Kông do Hải quan Việt Nam và Hải quan Trung Quốc đồng sáng kiến, tập trung đấu tranh với hoạt động buôn bán trái phép ma túy, động, thực vật hoang dã và sản phẩm thuộc danh mục CITES. Cơ chế này kết nối hợp tác song phương với mạng lưới thực thi pháp luật rộng hơn thông qua chia sẻ thông tin và phối hợp kiểm soát; Chia sẻ thông tin, nhận diện tuyến vận chuyển và phối hợp xử lý dấu hiệu vi phạm giúp tăng khả năng kiểm soát xuyên biên giới, hướng tới bảo vệ hoạt động kinh doanh hợp pháp, cộng đồng và môi trường.