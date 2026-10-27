Hải quan Việt Nam – Lào thúc đẩy hợp tác thương mại năm 2027

Trong chương trình công tác tại Lào từ ngày 25 đến 27/10/2026, đoàn đại biểu cấp cao Hải quan Việt Nam do đồng chí Nguyễn Văn Thọ, Cục trưởng Cục Hải quan dẫn đầu, tham dự Hội nghị Tổng cục trưởng Hải quan Việt Nam – Lào năm 2026. Hội nghị do đồng chí Phoukhaokham Vannavongxay, Cục trưởng Cục Hải quan Lào chủ trì.

Tại hội nghị, hai bên trao đổi về tình hình phát triển, nhiệm vụ trọng tâm của mỗi cơ quan, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch hợp tác thời gian qua và thống nhất kế hoạch hợp tác năm 2027 trên tinh thần hữu nghị, tin cậy, hiểu biết lẫn nhau.

Toàn cảnh hội nghị Tổng cục trưởng Hải quan Việt Nam – Lào năm 2026.

Hai bên đánh giá cao kết quả hợp tác trong năm 2026, nổi bật là trao đổi kinh nghiệm về công tác tổ chức, công tác Đảng; hợp tác chống buôn lậu; đào tạo, nâng cao năng lực cho Hải quan Lào trong các lĩnh vực phân loại, trị giá và xuất xứ hàng hóa. Hoạt động trao đổi nghiệp vụ kiểm tra sau thông quan dự kiến được tổ chức từ ngày 16 đến 20/11/2026.

Trong hợp tác, hỗ trợ hành chính lẫn nhau, hai bên ghi nhận kết quả trao đổi thông tin phục vụ điều tra chống buôn lậu, xử lý vi phạm pháp luật hải quan; nhất trí tiếp tục ưu tiên xác minh, cung cấp thông tin theo yêu cầu, đặc biệt đối với các vụ việc liên quan đến ma túy, tiền chất, đồng thời kịp thời trao đổi thông tin về những vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật của mỗi bên.

Đoàn đại biểu cấp cao Hải quan Việt Nam do đồng chí Nguyễn Văn Thọ, Cục trưởng Cục Hải quan dẫn đầu

Về định hướng hợp tác năm 2027, Hải quan hai nước thống nhất tăng cường trao đổi thông tin, nâng cao hiệu quả phối hợp kiểm soát và tạo thuận lợi thương mại qua biên giới; cập nhật danh sách đầu mối liên hệ của các Chi cục Hải quan khu vực và đơn vị Hải quan cửa khẩu. Hai bên tiếp tục thực hiện hiệu quả các bản ghi nhớ về trao đổi số liệu thống kê, trao đổi thông tin phục vụ điều tra chống buôn lậu; tăng cường hợp tác giữa cơ quan Hải quan các tỉnh có chung đường biên giới trên cơ sở Cơ chế hợp tác khu vực.

Quan hệ hợp tác Hải quan Việt Nam – Lào được xây dựng, vun đắp trên nền tảng hữu nghị truyền thống đặc biệt, với cơ chế phối hợp từ cấp trung ương đến địa phương. Bên cạnh hợp tác chuyên môn, Hải quan Việt Nam chú trọng hỗ trợ Hải quan Lào nâng cao năng lực nghiệp vụ; hai bên cũng thúc đẩy các hoạt động kết nghĩa giữa Hải quan Hà Nội và Hải quan Viêng Chăn, cùng hợp tác ở cấp Chi cục.

Kết thúc hội nghị, lãnh đạo Hải quan hai nước ký Biên bản làm việc, thống nhất quan tâm chỉ đạo triển khai hiệu quả Kế hoạch hợp tác năm 2027, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý hải quan, phòng, chống buôn lậu và thúc đẩy tăng trưởng thương mại giữa Việt Nam và Lào.