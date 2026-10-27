Hải quan Việt Nam - Lào thống nhất 4 trọng tâm hợp tác năm 2027

Trong khuôn khổ chương trình công tác tại Lào từ ngày 25 đến 27/10/2026, đoàn đại biểu cấp cao Hải quan Việt Nam do Cục trưởng Cục Hải quan Nguyễn Văn Thọ dẫn đầu đã tham dự Hội nghị Tổng cục trưởng Hải quan Việt Nam - Lào năm 2026.

Toàn cảnh Hội nghị Tổng cục trưởng Hải quan Việt Nam - Lào năm 2026.

Hợp tác ngày càng đi vào chiều sâu

Theo Cục Hải quan, trong năm 2026, quan hệ hợp tác giữa Hải quan Việt Nam và Hải quan Lào tiếp tục được triển khai trên nhiều lĩnh vực, từ xây dựng tổ chức, đào tạo nghiệp vụ đến trao đổi thông tin phục vụ phòng, chống buôn lậu.

Hai bên đã phối hợp trao đổi kinh nghiệm về công tác tổ chức và công tác Đảng; tổ chức hội nghị song phương về chống buôn lậu; triển khai các chương trình đào tạo, nâng cao năng lực cho cán bộ Hải quan Lào trong những lĩnh vực nghiệp vụ quan trọng như phân loại, trị giá và xuất xứ hàng hóa.

Hoạt động trao đổi nghiệp vụ về kiểm tra sau thông quan dự kiến tiếp tục được tổ chức từ ngày 16 đến 20/11/2026. Đây là một trong những nội dung thiết thực, giúp cán bộ hải quan hai nước chia sẻ kinh nghiệm, phương pháp quản lý và nâng cao hiệu quả phát hiện, xử lý vi phạm sau khi hàng hóa đã được thông quan.

Trong lĩnh vực hợp tác và hỗ trợ hành chính lẫn nhau, hai cơ quan ghi nhận những kết quả tích cực từ việc trao đổi thông tin phục vụ điều tra chống buôn lậu và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật hải quan.

Hai bên nhất trí tiếp tục ưu tiên xác minh, cung cấp thông tin theo yêu cầu, đặc biệt đối với các vụ việc liên quan đến ma túy và tiền chất. Những thông tin về vụ việc có dấu hiệu hoặc khả năng vi phạm pháp luật của mỗi nước cũng sẽ được trao đổi kịp thời, phục vụ công tác kiểm soát và quản lý hải quan.

Việc tăng cường chia sẻ dữ liệu, thông tin nghiệp vụ có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới ngày càng có nhiều phương thức, thủ đoạn phức tạp. Sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng hải quan hai nước không chỉ hỗ trợ đấu tranh với vi phạm mà còn góp phần bảo đảm hoạt động xuất nhập khẩu hợp pháp diễn ra thông suốt.

4 trọng tâm hợp tác trong năm 2027

Trên cơ sở kết quả đã đạt được và yêu cầu thực tiễn, lãnh đạo Hải quan Việt Nam và Hải quan Lào thống nhất tập trung triển khai bốn nhóm nhiệm vụ trong năm 2027.

Thứ nhất, hai bên sẽ tăng cường trao đổi thông tin nhằm nâng cao hiệu quả phối hợp, kiểm soát và tạo thuận lợi cho hoạt động thương mại qua biên giới.

Để bảo đảm quá trình phối hợp được thông suốt, Hải quan hai nước sẽ cập nhật danh sách đầu mối liên hệ của các Chi cục Hải quan khu vực và đơn vị hải quan cửa khẩu. Việc xác định rõ đầu mối được kỳ vọng giúp rút ngắn thời gian trao đổi, xử lý thông tin và phối hợp giải quyết các vụ việc phát sinh.

Thứ hai, hai cơ quan tập trung triển khai đầy đủ, hiệu quả những hoạt động đã được thống nhất trong Kế hoạch hợp tác năm 2027. Các đơn vị liên quan của mỗi bên sẽ chủ động phối hợp, bảo đảm nội dung hợp tác được thực hiện đúng tiến độ và đáp ứng yêu cầu thực tế.

Thứ ba, Hải quan Việt Nam và Hải quan Lào tiếp tục thực hiện hiệu quả Bản ghi nhớ về trao đổi số liệu thống kê và Bản ghi nhớ về trao đổi thông tin phục vụ điều tra chống buôn lậu.

Việc duy trì các cơ chế trao đổi này sẽ hỗ trợ hai bên đối chiếu dữ liệu xuất nhập khẩu, nhận diện dấu hiệu bất thường, nâng cao chất lượng phân tích, đánh giá rủi ro và phục vụ công tác đấu tranh với gian lận thương mại.

Thứ tư, hai bên sẽ nâng cao hiệu quả hợp tác, phối hợp và giao lưu giữa cơ quan hải quan các tỉnh có chung đường biên giới trên cơ sở thống nhất Cơ chế hợp tác khu vực.

Hợp tác ở cấp địa phương và cửa khẩu được xác định có vai trò trực tiếp trong kiểm soát hàng hóa, phương tiện xuất nhập cảnh, xử lý các tình huống phát sinh và tạo thuận lợi cho hoạt động giao thương của người dân, doanh nghiệp hai nước.

Kết thúc hội nghị, lãnh đạo Hải quan Việt Nam và Hải quan Lào đã ký Biên bản làm việc, tạo cơ sở triển khai các chương trình hợp tác trong năm 2027. Hai bên nhất trí tăng cường chỉ đạo, tổ chức thực hiện hiệu quả kế hoạch đã đề ra, qua đó nâng cao hiệu lực quản lý hải quan, hỗ trợ phòng chống buôn lậu, tạo thuận lợi cho thương mại hợp pháp và đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng kim ngạch thương mại giữa Việt Nam và Lào.