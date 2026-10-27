Hải quan Việt Nam - Lào tăng phối hợp chống buôn lậu, tạo thuận lợi thương mại

Tại hội nghị, Hải quan Việt Nam và Hải quan Lào đã đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch hợp tác năm 2026, trao đổi về nhiệm vụ trọng tâm của mỗi cơ quan và thống nhất các định hướng hợp tác trong năm 2027.

Quang cảnh Hội nghị Tổng cục trưởng Hải quan Việt Nam - Lào năm 2026. Ảnh: Cục Hải quan

Hai bên đánh giá cao kết quả hợp tác trong năm 2026, với nhiều hoạt động thiết thực như trao đổi kinh nghiệm về tổ chức bộ máy và công tác Đảng; tổ chức hội nghị song phương về chống buôn lậu; đào tạo, nâng cao năng lực cho Hải quan Lào trong các lĩnh vực phân loại, trị giá và xuất xứ hàng hóa.

Hoạt động trao đổi nghiệp vụ kiểm tra sau thông quan cũng được đưa vào chương trình hợp tác, dự kiến tổ chức từ ngày 16 đến 20/11/2026, góp phần tăng cường trao đổi kinh nghiệm và nâng cao năng lực chuyên môn cho lực lượng hải quan hai nước.

Trong hợp tác, hỗ trợ hành chính lẫn nhau, Hải quan Việt Nam và Hải quan Lào ghi nhận kết quả trao đổi thông tin phục vụ điều tra chống buôn lậu, xử lý vi phạm pháp luật về hải quan. Hai bên thống nhất tiếp tục ưu tiên xác minh, cung cấp thông tin theo yêu cầu, đặc biệt đối với các vụ việc liên quan đến ma túy và tiền chất.

Việc kịp thời trao đổi thông tin về những vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật của mỗi bên sẽ góp phần nâng cao hiệu quả phát hiện, ngăn chặn hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, đồng thời hỗ trợ cơ quan hải quan thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý.

Cũng theo Cục Hải quan, trong năm 2027, Hải quan hai nước thống nhất tăng cường trao đổi thông tin nhằm nâng cao hiệu quả phối hợp kiểm soát và tạo thuận lợi thương mại qua biên giới. Danh sách đầu mối liên hệ của các Chi cục Hải quan khu vực và đơn vị Hải quan cửa khẩu sẽ được cập nhật để phục vụ công tác phối hợp, xử lý công việc kịp thời.

Hai bên cũng cam kết triển khai hiệu quả Kế hoạch hợp tác năm 2027; tiếp tục thực hiện các bản ghi nhớ về trao đổi số liệu thống kê và trao đổi thông tin phục vụ điều tra chống buôn lậu. Cùng với đó, hợp tác giữa cơ quan hải quan các tỉnh có chung đường biên giới sẽ được tăng cường trên cơ sở Cơ chế hợp tác khu vực đã thống nhất.

Quan hệ hợp tác Hải quan Việt Nam - Lào được xây dựng, vun đắp trên nền tảng hữu nghị truyền thống đặc biệt, với cơ chế phối hợp từ cấp trung ương đến địa phương. Bên cạnh hỗ trợ đào tạo nghiệp vụ, hai bên chú trọng các hoạt động giao lưu, kết nghĩa giữa Hải quan Hà Nội và Hải quan Viêng Chăn, cũng như hợp tác giữa các đơn vị hải quan cấp cơ sở.

Kết thúc hội nghị, lãnh đạo Hải quan hai nước ký Biên bản làm việc, làm cơ sở triển khai các hoạt động hợp tác năm 2027. Hai bên nhất trí tăng cường chỉ đạo thực hiện hiệu quả các nội dung đã thống nhất, qua đó nâng cao năng lực quản lý hải quan, kiểm soát vi phạm và góp phần thúc đẩy tăng trưởng thương mại giữa Việt Nam và Lào.