Hải quan Việt Nam – Lào tăng cường phối hợp chống buôn lậu, tạo thuận lợi thương mại

Trong khuôn khổ chương trình công tác tại Lào từ ngày 25 đến 27/10/2026, đoàn đại biểu cấp cao Hải quan Việt Nam do đồng chí Nguyễn Văn Thọ, Cục trưởng Cục Hải quan, dẫn đầu đã tham dự Hội nghị Tổng cục trưởng Hải quan Việt Nam – Lào năm 2026. Hội nghị do đồng chí Phoukhaokham Vannavongxay, Cục trưởng Cục Hải quan Lào, chủ trì.

Trên tinh thần hữu nghị, tin cậy và hiểu biết lẫn nhau, lãnh đạo Hải quan hai nước đã trao đổi về tình hình hoạt động, nhiệm vụ trọng tâm của mỗi cơ quan; đồng thời đánh giá kết quả triển khai Kế hoạch hợp tác thời gian qua, làm cơ sở thống nhất các nội dung phối hợp trong năm 2027.

Đánh giá kết quả hợp tác năm 2026, hai bên ghi nhận nhiều hoạt động thiết thực trong trao đổi kinh nghiệm tổ chức bộ máy, công tác Đảng; tổ chức hội nghị song phương về chống buôn lậu; đào tạo, nâng cao năng lực nghiệp vụ cho Hải quan Lào trong các lĩnh vực phân loại, trị giá và xuất xứ hàng hóa. Hoạt động trao đổi nghiệp vụ về kiểm tra sau thông quan cũng được đưa vào chương trình hợp tác, dự kiến tổ chức từ ngày 16 đến 20/11/2026.

Trong lĩnh vực hợp tác và hỗ trợ hành chính lẫn nhau, Hải quan hai nước ghi nhận những kết quả đạt được trong trao đổi thông tin phục vụ điều tra chống buôn lậu và xử lý vi phạm pháp luật về hải quan. Đây là cơ sở quan trọng để tăng cường khả năng phối hợp, kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm, nhất là những vụ việc có yếu tố xuyên biên giới.

Hai bên thống nhất tiếp tục ưu tiên xác minh, cung cấp thông tin theo yêu cầu của mỗi bên, đặc biệt đối với các vụ việc liên quan đến ma túy và tiền chất. Đồng thời, cơ quan hải quan hai nước sẽ chủ động trao đổi thông tin về những vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về hải quan và bảo đảm an ninh, an toàn trên tuyến biên giới.

Trên cơ sở kết quả đạt được và yêu cầu thực tiễn, lãnh đạo Hải quan Việt Nam và Hải quan Lào thống nhất tập trung triển khai bốn nhóm nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2027.

Thứ nhất, tăng cường trao đổi thông tin nhằm nâng cao hiệu quả phối hợp quản lý, kiểm soát hải quan, đồng thời tạo thuận lợi cho hoạt động thương mại qua biên giới. Hai bên sẽ cập nhật danh sách đầu mối liên hệ của các Chi cục Hải quan khu vực và đơn vị hải quan cửa khẩu, bảo đảm thông tin được trao đổi kịp thời, phục vụ hiệu quả công tác phối hợp.

Thứ hai, triển khai đồng bộ, hiệu quả các hoạt động theo Kế hoạch hợp tác năm 2027 đã được Hải quan hai nước thống nhất, gắn nội dung hợp tác với yêu cầu thực tiễn và nhiệm vụ chuyên môn của mỗi bên.

Thứ ba, tiếp tục thực hiện hiệu quả Bản ghi nhớ về trao đổi số liệu thống kê và Bản ghi nhớ về trao đổi thông tin phục vụ điều tra chống buôn lậu. Việc duy trì cơ chế trao đổi thông tin sẽ góp phần nâng cao chất lượng phân tích, đánh giá tình hình và hỗ trợ công tác phòng ngừa, phát hiện vi phạm.

Thứ tư, thúc đẩy hợp tác giữa cơ quan hải quan các tỉnh có chung đường biên giới trên cơ sở Cơ chế hợp tác khu vực đã được hai bên thống nhất. Qua đó, tăng cường phối hợp trực tiếp giữa các đơn vị tại địa bàn, nâng cao hiệu quả quản lý, kiểm soát và xử lý các vấn đề phát sinh trong hoạt động xuất nhập khẩu qua biên giới.

Kết thúc hội nghị, lãnh đạo Hải quan Việt Nam và Hải quan Lào đã ký Biên bản làm việc, tạo cơ sở triển khai các nội dung hợp tác trong năm 2027. Hai bên thống nhất tiếp tục quan tâm chỉ đạo thực hiện hiệu quả Kế hoạch hợp tác, phát huy những kết quả đã đạt được, tăng cường phối hợp quản lý và kiểm soát hải quan, góp phần tạo thuận lợi cho thương mại, thúc đẩy tăng trưởng trao đổi hàng hóa giữa Việt Nam và Lào.