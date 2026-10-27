Hải quan Việt Nam – Lào tăng cường hợp tác chống buôn lậu

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Cục Hải quan

Tại hội nghị, trên tinh thần hữu nghị, tin cậy và hiểu biết lẫn nhau, hai bên đã trao đổi chân thành, cởi mở về tình hình phát triển và các nhiệm vụ trọng tâm của mỗi cơ quan Hải quan trong thời gian tới. Kết quả thực hiện Kế hoạch hợp tác thời gian qua được hai bên cùng đánh giá, làm cơ sở thảo luận và thống nhất Kế hoạch hợp tác năm 2027.

Hai bên đánh giá cao kết quả triển khai các hoạt động hợp tác trong năm 2026, gồm trao đổi kinh nghiệm về công tác tổ chức và công tác Đảng; Hội nghị song phương về chống buôn lậu; đào tạo, nâng cao năng lực cho Hải quan Lào về phân loại, trị giá và xuất xứ hàng hóa; hoạt động trao đổi nghiệp vụ kiểm tra sau thông quan (dự kiến được tổ chức từ ngày 16 đến ngày 20/11/2026).

Trong hợp tác và hỗ trợ hành chính lẫn nhau, hai bên ghi nhận kết quả trao đổi thông tin phục vụ điều tra chống buôn lậu và xử lý các vi phạm pháp luật hải quan.

Hai bên nhất trí tiếp tục ưu tiên hỗ trợ xác minh, cung cấp thông tin theo yêu cầu, đặc biệt đối với ma túy và tiền chất; đồng thời, kịp thời trao đổi thông tin về các vụ việc có khả năng vi phạm pháp luật của mỗi bên, phục vụ công tác quản lý hải quan.

Trên cơ sở kết quả hợp tác và yêu cầu thực tiễn, lãnh đạo Hải quan hai nước thống nhất tăng cường trao đổi thông tin để nâng cao hiệu quả phối hợp, kiểm soát và tạo thuận lợi thương mại qua biên giới.

Hai bên cập nhật danh sách đầu mối liên hệ của các Chi cục Hải quan khu vực và các đơn vị Hải quan cửa khẩu để phục vụ việc trao đổi, phối hợp thực hiện nhiệm vụ.

Đồng thời, triển khai hiệu quả các hoạt động hợp tác năm 2027 theo Kế hoạch đã được thống nhất giữa Hải quan hai nước.

Bên cạnh đó, tiếp tục thực hiện hiệu quả Bản ghi nhớ về trao đổi số liệu thống kê và Bản ghi nhớ về trao đổi thông tin phục vụ công tác điều tra chống buôn lậu.

Ngoài ra, tăng cường hiệu quả hợp tác, phối hợp và giao lưu giữa cơ quan Hải quan các tỉnh có chung đường biên giới hai nước trên cơ sở thống nhất Cơ chế hợp tác khu vực.

Quan hệ hợp tác giữa Hải quan Việt Nam và Hải quan Lào được các thế hệ lãnh đạo Hải quan hai nước xây dựng, vun đắp qua nhiều năm trên nền tảng hữu nghị truyền thống đặc biệt.

Các hoạt động hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau đã cơ bản đáp ứng yêu cầu nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về hải quan của mỗi bên, đồng thời góp phần tăng cường hiểu biết và thắt chặt quan hệ giữa hai cơ quan Hải quan.

Hai bên cũng ủng hộ, hỗ trợ lẫn nhau trong thực hiện các cam kết quốc tế mà hai bên tham gia.

Cơ chế hợp tác được thiết lập toàn diện từ cấp trung ương đến địa phương, với các hoạt động được duy trì định kỳ, thường xuyên. Hải quan Việt Nam chú trọng hỗ trợ Hải quan Lào nâng cao năng lực trong các lĩnh vực nghiệp vụ quan trọng.

Bên cạnh đó, hai bên quan tâm triển khai hoạt động kết nghĩa giữa Hải quan Hà Nội và Hải quan Viêng Chăn, cùng các hoạt động hợp tác ở cấp Chi cục.

Kết thúc hội nghị, hai bên ký Biên bản làm việc, làm cơ sở triển khai các hoạt động hợp tác trong năm 2027. Lãnh đạo Hải quan hai nước nhất trí quan tâm chỉ đạo thực hiện hiệu quả Kế hoạch hợp tác, đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng thương mại giữa Việt Nam và Lào.