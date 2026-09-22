Hải quan Việt Nam hợp tác với Hoa Kỳ phòng, chống buôn lậu trên biển

Cụ thể, chương trình tập huấn diễn ra tại Đội Kiểm soát chống buôn lậu số 1, Chi cục Điều tra chống buôn lậu, với sự tham dự của Phó Cục trưởng Cục Hải quan Âu Anh Tuấn, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Jennifer M. Wicks, đại diện các đơn vị thuộc Cục Hải quan, INL và lực lượng Phòng vệ Bờ biển Hoa Kỳ.

Phó Cục trưởng Cục Hải quan Âu Anh Tuấn, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Jennifer M. Wicks, đại diện các đơn vị thuộc Cục Hải quan, INL và lực lượng Phòng vệ Bờ biển Hoa Kỳ tham dự khóa tập huấn. Ảnh: Cục Hải quan

Phát biểu khai mạc, Phó Cục trưởng Cục Hải quan Âu Anh Tuấn đánh giá cao sự phối hợp, hỗ trợ thiết thực của INL đối với Cục Hải quan trong công tác đào tạo, nâng cao năng lực thực thi pháp luật, phòng, chống buôn lậu và kiểm soát hải quan trên tuyến biển.

Đại sứ Jennifer M. Wicks ghi nhận kết quả hợp tác giữa INL và Cục Hải quan thời gian qua. Đại sứ khẳng định, Hoa Kỳ coi trọng quan hệ hợp tác với Hải quan Việt Nam và mong muốn tiếp tục thúc đẩy các hoạt động thiết thực, góp phần nâng cao năng lực thực thi pháp luật, bảo đảm an ninh, an toàn thương mại trên biển.

Khóa tập huấn được triển khai trong khuôn khổ Phi dự án Hỗ trợ nâng cao nghiệp vụ lên tàu phục vụ công tác phòng, chống buôn lậu trên tuyến biển. Đây là hoạt động quan trọng hướng tới xây dựng năng lực đào tạo chủ động và bền vững cho lực lượng Hải quan Việt Nam.

Chương trình tập huấn diễn ra tại Đội Kiểm soát chống buôn lậu số 1. Ảnh: Cục Hải quan

Điểm đáng chú ý của chương trình là các thành viên Nhóm huấn luyện lưu động của Hải quan Việt Nam trực tiếp đảm nhiệm vai trò giảng viên, tổ chức hướng dẫn lý thuyết và thực hành nghiệp vụ lên tàu cho học viên. Qua đó, kiến thức, kỹ năng được trang bị trong quá trình hợp tác quốc tế tiếp tục được chuyển giao, hoàn thiện và từng bước nhân rộng trong lực lượng Hải quan.

Ngay sau phiên khai mạc, lãnh đạo Cục Hải quan, Đại sứ Hoa Kỳ và các đại biểu đã trực tiếp quan sát nội dung thực hành do Nhóm huấn luyện lưu động thực hiện tại khu vực cầu cảng của Đội Kiểm soát chống buôn lậu số 1.

Việc tổ chức khóa tập huấn thí điểm tiếp tục khẳng định sự phối hợp hiệu quả, thực chất giữa Cục Hải quan Việt Nam và các cơ quan thực thi pháp luật Hoa Kỳ, góp phần nâng cao năng lực đấu tranh phòng, chống buôn lậu và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trên tuyến biển.