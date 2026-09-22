Hải quan Việt Nam-Campuchia tăng cường hợp tác điều tra, chống buôn lậu

Toàn cảnh Hội nghị Hải quan biên giới Việt Nam-Campuchia lần thứ 7 tổ chức tại tỉnh Xiêm Riệp, Campuchia. (Ảnh: CHQ)

Ngày 22/9, Cục Hải quan cho biết, trong 3 ngày từ 15 đến 17/9/2026, Đoàn đại biểu Hải quan Việt Nam do ông Vũ Quang Toàn, Chi cục trưởng Chi cục Điều tra chống buôn lậu làm Trưởng đoàn, đã tham dự Hội nghị Hải quan Biên giới Việt Nam-Campuchia lần thứ 7 tại tỉnh Xiêm Riệp, Campuchia.

Đoàn đại biểu Hải quan Campuchia do ông Nou Sytha, Cục trưởng Cục Phòng, chống buôn lậu làm Trưởng đoàn.

Hội nghị được tổ chức nhằm thực hiện Biên bản ghi nhớ giữa Bộ Tài chính nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Bộ Kinh tế và Tài chính Vương quốc Campuchia về hợp tác và hỗ trợ lẫn nhau trong lĩnh vực hải quan, ký ngày 4/10/2019; đồng thời tiếp nối thành công của Hội nghị Hải quan Biên giới Việt Nam-Campuchia lần thứ 6 được tổ chức tại Việt Nam năm 2025.

Tại hội nghị, hai bên thông báo cho nhau kết quả công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại trong thời gian qua; đồng thời rà soát, đánh giá các hoạt động hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau trong khuôn khổ Biên bản ghi nhớ kể từ Hội nghị Hải quan Biên giới Việt Nam-Campuchia lần thứ 6 tổ chức năm 2025.

Hai bên cũng chia sẻ kinh nghiệm và thảo luận một số chuyên đề trọng điểm, trong đó có tình hình hợp tác chống buôn lậu cũng như những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thực tiễn tại các cặp cửa khẩu Việt Nam-Campuchia.

Hải quan hai nước đồng thời trao đổi về thực trạng, kết quả, thách thức và định hướng hợp tác trong công tác kiểm soát, chống buôn lậu thời gian tới; đánh giá việc trao đổi thông tin, phối hợp kiểm tra, kiểm soát giữa Hải quan Việt Nam và Hải quan Campuchia.

Với tinh thần thẳng thắn, cởi mở, hai bên đã chia sẻ những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực thi pháp luật hải quan tại khu vực biên giới, cùng thảo luận các biện pháp tháo gỡ.

Trên cơ sở trao đổi, Hải quan Việt Nam và Hải quan Campuchia thống nhất tiếp tục thúc đẩy thực hiện các điều khoản quy định trong Biên bản ghi nhớ giữa Bộ Tài chính nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Bộ Kinh tế và Tài chính Vương quốc Campuchia, cũng như các thỏa thuận khác đạt được giữa lãnh đạo 2 cơ quan hải quan tại các cuộc họp cấp cao gần đây.

Đại diện Hải quan Việt Nam và Hải quan Campuchia trao văn kiện tại Hội nghị Hải quan biên giới Việt Nam-Campuchia lần thứ 7. (Ảnh: CHQ)

Hải quan Campuchia cam kết tích cực tham gia các hoạt động chung trong khuôn khổ Chiến dịch Con rồng Mê Kông về đấu tranh chống buôn bán trái phép các chất ma túy, động vật, thực vật hoang dã do Hải quan Việt Nam và Hải quan Trung Quốc khởi xướng.

Hai bên nhất trí lấy trao đổi thông tin làm nòng cốt, tăng cường trao đổi thông tin nhanh chóng, chính xác và hiệu quả theo quy định của mỗi nước, bảo đảm việc cung cấp, chia sẻ thông tin kịp thời phục vụ công tác nghiệp vụ.

Hải quan 2 nước thống nhất tăng cường chống buôn lậu đối với hàng hóa vận chuyển theo phương thức quá cảnh tại khu vực biên giới của mỗi nước; đồng thời áp dụng các biện pháp phù hợp để bảo đảm hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu được xử lý theo đúng quy định pháp luật của mỗi nước và các văn kiện quốc tế mà cả hai bên đều là thành viên.

Hai bên cũng thống nhất tăng cường hợp tác trong các hoạt động tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của người dân khu vực biên giới và các doanh nghiệp tham gia thương mại xuyên biên giới về tác hại của buôn lậu, gian lận thương mại và tội phạm liên quan đến ma túy đối với kinh tế, xã hội và an ninh quốc gia.

Hội nghị diễn ra trong không khí cởi mở, hợp tác và đạt được các mục tiêu đề ra. Hai bên đánh giá hội nghị đã góp phần tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau, thắt chặt hơn nữa quan hệ hữu nghị, đưa hợp tác giữa Hải quan Việt Nam và Hải quan Campuchia đi vào chiều sâu, hiệu quả hơn, qua đó góp phần củng cố tình hữu nghị Việt Nam-Campuchia.

Hai bên cũng thống nhất Hội nghị Hải quan biên giới Việt Nam-Campuchia lần thứ 8 sẽ được tổ chức tại Việt Nam vào năm 2027.