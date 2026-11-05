Hải quan và VAFIE phối hợp tạo thuận lợi xuất nhập khẩu

Đại diện Cục Hải quan và VAFIE trao thỏa thuận hợp tác nhằm tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp, tham vấn chính sách và tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu. (Ảnh: CHQ)

Tham dự lễ ký kết tại trụ sở Cục Hải quan có Phó Cục trưởng Cục Hải quan Âu Anh Tuấn; Chủ tịch VAFIE Nguyễn Anh Tuấn và đại diện các doanh nghiệp thành viên.

Về phía Cục Hải quan còn có đại diện lãnh đạo Ban Pháp chế, Ban Nghiệp vụ thuế Hải quan, Ban Giám sát quản lý về Hải quan, Ban Công nghệ thông tin và Thống kê hải quan, Ban Quản lý rủi ro, Chi cục Điều tra Chống buôn lậu, Chi cục Kiểm tra sau thông quan và Văn phòng Cục Hải quan.

Hoạt động ký kết nằm trong Kế hoạch phát triển quan hệ đối tác Hải quan-Doanh nghiệp và các bên liên quan năm 2026. Thỏa thuận hướng tới phát huy vai trò cầu nối của Hiệp hội trong tập hợp, phản ánh kiến nghị của doanh nghiệp; tăng cường trao đổi thông tin hai chiều, góp phần cải cách thủ tục hành chính và tạo thuận lợi cho hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu.

Bốn nhóm nội dung hợp tác trọng tâm

Theo Thỏa thuận, 2 bên thống nhất triển khai bốn nhóm nội dung hợp tác, gắn hỗ trợ doanh nghiệp với tham vấn, hoàn thiện chính sách hải quan.

Thứ nhất, trao đổi thông tin, tuyên truyền và phổ biến chính sách, pháp luật. Cục Hải quan cung cấp thông tin về pháp luật hải quan, chính sách thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; chiến lược phát triển, chương trình cải cách, hiện đại hóa và kế hoạch chuyển đổi số của ngành Hải quan.

VAFIE phối hợp truyền tải các thông tin này đến doanh nghiệp thành viên; đồng thời chia sẻ tình hình hoạt động, sáng kiến, kinh nghiệm và giải pháp thực tiễn của doanh nghiệp, góp phần nâng cao mức độ tuân thủ pháp luật.

Thứ hai, phối hợp tiếp nhận, giải đáp và xử lý khó khăn, vướng mắc. Hiệp hội cập nhật, tổng hợp, phân loại vướng mắc, kiến nghị của doanh nghiệp thành viên và chuyển đến Cục Hải quan.

Cục Hải quan phối hợp tiếp nhận, giải đáp, xử lý các vấn đề thuộc chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền. Đối với nội dung vượt thẩm quyền, Cục Hải quan xem xét tổng hợp, báo cáo hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định. Hoạt động này được thực hiện định kỳ 6 tháng hoặc theo yêu cầu của Hiệp hội.

Thứ ba, tăng cường tham vấn xây dựng và hoàn thiện chính sách, pháp luật. Hai bên phối hợp tham vấn các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật về hải quan, chính sách thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; chiến lược, kế hoạch, chương trình cải cách, hiện đại hóa, chuyển đổi số của ngành Hải quan và các vấn đề liên quan đến việc tham gia điều ước quốc tế về hải quan.

Nội dung tham vấn còn bao gồm nâng cao chất lượng phục vụ, điều kiện làm thủ tục, tinh thần trách nhiệm, trình độ chuyên môn của công chức hải quan và hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao mức độ tuân thủ pháp luật.

Thứ tư, phối hợp tổ chức các hoạt động chuyên đề, tập huấn và đối thoại. Hai bên trao đổi, thống nhất tổ chức hội nghị đối thoại, hội thảo chuyên đề, tập huấn và các chương trình phổ biến, tìm hiểu pháp luật hải quan.

Hiệp hội phối hợp giới thiệu doanh nghiệp tham gia các chương trình khuyến khích tự nguyện tuân thủ pháp luật hải quan; chia sẻ kinh nghiệm về hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, nhận diện hành vi gian lận thương mại, vi phạm sở hữu trí tuệ và các vấn đề thực tiễn phục vụ quản lý hải quan.

Phối hợp thường xuyên, đánh giá kết quả hằng năm

Các hoạt động hợp tác được triển khai linh hoạt, trực tiếp tại trụ sở cơ quan Hải quan hoặc địa điểm do hai bên thống nhất, thông qua hội nghị, hội thảo, khảo sát thực tế tại doanh nghiệp. Đồng thời, hai bên phối hợp qua cổng thông tin điện tử, website, văn bản, thư điện tử và phiếu khảo sát.

Về trách nhiệm phối hợp, Cục Hải quan hỗ trợ Hiệp hội trong thông tin, tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật và giải đáp vướng mắc; tạo điều kiện để doanh nghiệp thành viên tham gia quan hệ đối tác với cơ quan Hải quan các cấp.

VAFIE phát huy vai trò đại diện, kết nối cộng đồng doanh nghiệp; phổ biến chính sách, pháp luật và khuyến khích doanh nghiệp chủ động khắc phục tồn tại, hạn chế trong thực hiện pháp luật hải quan.

Định kỳ hằng năm, hai bên tổ chức đánh giá kết quả thực hiện, trao đổi và xây dựng kế hoạch hợp tác cho giai đoạn tiếp theo.

Cơ chế phối hợp và tham vấn thường xuyên hướng tới kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, nâng cao chất lượng xây dựng và thực thi chính sách, góp phần cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.