Hải quan và VAFIE ký kết thỏa thuận hợp tác

Ngày 05/11/2026, Cục Hải quan và Hiệp hội các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài của Việt Nam (VAFIE) tổ chức Lễ ký kết Thỏa thuận hợp tác.

Hoạt động ký kết nằm trong Kế hoạch phát triển quan hệ đối tác Hải quan - Doanh nghiệp và các bên liên quan năm 2026. Thỏa thuận hướng tới thiết lập cơ chế phối hợp thường xuyên, phát huy vai trò cầu nối của Hiệp hội trong tập hợp, phản ánh kiến nghị của doanh nghiệp, đồng thời tăng cường trao đổi thông tin hai chiều, góp phần cải cách thủ tục hành chính và tạo thuận lợi cho hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu.

Theo Thỏa thuận, hai bên thống nhất triển khai bốn nhóm nội dung hợp tác, gắn hỗ trợ doanh nghiệp với tham vấn, hoàn thiện chính sách hải quan, gồm: Trao đổi thông tin, tuyên truyền và phổ biến chính sách, pháp luật; Phối hợp tiếp nhận, giải đáp và xử lý khó khăn, vướng mắc; Tăng cường tham vấn xây dựng và hoàn thiện chính sách, pháp luật; Phối hợp tổ chức các hoạt động chuyên đề, tập huấn và đối thoại.

Các hoạt động hợp tác được triển khai linh hoạt theo hình thức trực tiếp, thông qua hội nghị, hội thảo, khảo sát thực tế tại doanh nghiệp; đồng thời qua cổng thông tin điện tử, website, văn bản, thư điện tử và phiếu khảo sát.

Cục Hải quan phối hợp hỗ trợ Hiệp hội trong thông tin, tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật, giải đáp vướng mắc; tạo điều kiện để doanh nghiệp thành viên tham gia quan hệ đối tác với cơ quan Hải quan các cấp. Hiệp hội phát huy vai trò đại diện, kết nối cộng đồng doanh nghiệp; phổ biến chính sách, pháp luật và khuyến khích doanh nghiệp chủ động khắc phục tồn tại, hạn chế trong thực hiện pháp luật hải quan.

Định kỳ hằng năm, hai bên tổ chức đánh giá kết quả thực hiện, trao đổi và xây dựng kế hoạch hợp tác cho giai đoạn tiếp theo. Cơ chế phối hợp và tham vấn thường xuyên hướng tới kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, nâng cao chất lượng xây dựng và thực thi chính sách, góp phần cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.