Cục trưởng Cục Hải quan Nguyễn Văn Thọ (bên phải) và Trung tướng Lê Đình Cường, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam (bên trái), tại lễ ký quy chế phối hợp giữa hai lực lượng (Ảnh: CHQ)

Cục trưởng Cục Hải quan (Bộ Tài chính) Nguyễn Văn Thọ và Trung tướng Lê Đình Cường, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam (Bộ Quốc phòng), thực hiện nghi thức ký kết.

Tại buổi lễ, hai lực lượng đánh giá kết quả 12 năm thực hiện Quy chế phối hợp số 10472/QC-TCHQ-BTLCSB ngày 21/8/2014 giữa Tổng cục Hải quan (nay là Cục Hải quan) và Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển.

Trong giai đoạn 2014-2026, hai bên phối hợp từ trao đổi, chia sẻ thông tin, tuần tra, kiểm tra, kiểm soát đến phát hiện, bắt giữ, điều tra và xử lý các vụ việc vi phạm pháp luật trên biển.

Theo Cục Hải quan, hai lực lượng đã phối hợp đấu tranh thành công 86 chuyên án, vụ án và 49 vụ việc, thu giữ ma túy, xăng dầu, hàng hóa nhập lậu và các loại hàng hóa vi phạm khác. Ngày 25/5/2026, Cảnh sát biển Việt Nam chủ trì, phối hợp với cơ quan Hải quan, Công an và Bộ đội Biên phòng triệt phá chuyên án 126MT, thu giữ 1,16 tấn ketamin trên vùng biển giáp ranh Việt Nam và Indonesia.

Kết quả phối hợp góp phần phát huy năng lực chuyên môn của từng lực lượng, nâng cao hiệu quả phòng ngừa, phát hiện và đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật trên biển, đồng thời góp phần bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn và bảo vệ chủ quyền, lợi ích quốc gia.

Trước diễn biến phức tạp của hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa và tội phạm ma túy trên biển, cùng những thay đổi về tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ của hai lực lượng, quy chế mới kế thừa những nội dung phối hợp đã phát huy hiệu quả, đồng thời bổ sung, hoàn thiện cơ chế phối hợp phù hợp với quy định hiện hành và yêu cầu thực tiễn.

Theo quy chế, hai bên tăng cường phối hợp chỉ đạo, hướng dẫn; trao đổi, cung cấp thông tin, tài liệu; tổ chức tuần tra, kiểm tra, kiểm soát; phát hiện, ngăn chặn, điều tra và xử lý các vụ việc vi phạm pháp luật trên biển. Hai lực lượng cũng đẩy mạnh phối hợp tuyên truyền, phổ biến pháp luật, đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ, tìm kiếm cứu nạn và ứng phó sự cố trên biển.

Quy chế mới quy định rõ trách nhiệm của các đơn vị đầu mối, thiết lập đường dây nóng, duy trì chế độ giao ban, trao đổi thông tin và quy định cơ chế phối hợp xử lý tình huống phát sinh. Những nội dung này nhằm bảo đảm việc phối hợp được thực hiện kịp thời, thống nhất, đúng chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền của mỗi bên.

Trong triển khai quy chế, hai lực lượng lấy trao đổi thông tin, nắm tình hình làm nền tảng, tập trung phối hợp tuần tra, kiểm soát tuyến biển và cảng biển. Hai bên cũng chú trọng nâng cao hiệu quả phát hiện vi phạm và đấu tranh trong các chuyên án, vụ án, chủ động phòng ngừa, ngăn chặn từ sớm, từ xa hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa và ma túy.

Việc ký quy chế mới tạo cơ sở để hai lực lượng phối hợp chặt chẽ hơn trong thực thi pháp luật trên biển, góp phần giữ vững an ninh, trật tự, an toàn trên các vùng biển Việt Nam, bảo vệ lợi ích quốc gia và tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động thương mại, phát triển kinh tế biển bền vững.