Lãnh đạo các đơn vị tham dự chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Cục Hải quan

Tham dự và thực hiện nghi thức ký kết có ông Nguyễn Văn Thọ - Cục trưởng Cục Hải quan và Trung tướng Lê Đình Cường - Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam.

Dự buổi lễ có ông Nguyễn Hồng Phong - Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa; ông Mai Xuân Liêm - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa; Thiếu tướng Ngô Thanh Bình - Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an), cùng đại diện lãnh đạo, cán bộ các cơ quan, đơn vị thuộc hai lực lượng và các đại biểu khách mời.

Dấu ấn 12 năm phối hợp phá 86 chuyên án, vụ án lớn trên biển

Tại buổi lễ, hai lực lượng đã đánh giá kết quả 12 năm triển khai Quy chế phối hợp giữa Tổng cục Hải quan (nay là Cục Hải quan) và Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam.

Giai đoạn 2014-2026, quan hệ phối hợp giữa hai lực lượng ngày càng được củng cố và phát huy hiệu quả trên nhiều lĩnh vực, từ trao đổi, chia sẻ thông tin, phối hợp tuần tra, kiểm tra, kiểm soát đến phát hiện, bắt giữ, điều tra và xử lý các vụ việc vi phạm pháp luật trên biển.

Nổi bật, hai lực lượng đã phối hợp đấu tranh thành công 86 chuyên án, vụ án và 49 vụ việc, thu giữ nhiều tang vật là ma túy, xăng dầu, hàng hóa nhập lậu và các loại hàng hóa vi phạm khác. Điển hình, ngày 25/5/2026, Cảnh sát biển Việt Nam chủ trì, phối hợp với cơ quan Hải quan, Công an và Bộ đội Biên phòng triệt phá thành công chuyên án 126MT, thu giữ 1,16 tấn Ketamin trên vùng biển giáp ranh Việt Nam - Indonesia.

Những kết quả đạt được cho thấy hiệu quả thiết thực của cơ chế phối hợp liên ngành, góp phần phát huy thế mạnh, năng lực chuyên môn của từng lực lượng, nâng cao hiệu quả phòng ngừa, phát hiện và đấu tranh với các loại tội phạm, vi phạm pháp luật trên biển; qua đó góp phần bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn và bảo vệ chủ quyền, lợi ích quốc gia.

Thiết lập đường dây nóng, nâng cao hiệu quả ngăn chặn tội phạm từ sớm, từ xa

Trước diễn biến ngày càng phức tạp của hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa và tội phạm ma túy trên tuyến biển, cùng với những thay đổi về tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ của hai lực lượng, việc xây dựng và ký kết Quy chế phối hợp mới có ý nghĩa quan trọng, đáp ứng yêu cầu nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật trên biển trong tình hình mới.

Quy chế mới kế thừa những nội dung phối hợp đã phát huy hiệu quả, đồng thời bổ sung, hoàn thiện các cơ chế phối hợp phù hợp với quy định pháp luật hiện hành, chức năng, nhiệm vụ và yêu cầu thực tiễn của mỗi lực lượng.

Theo đó, hai bên tập trung tăng cường phối hợp trong công tác chỉ đạo, hướng dẫn; trao đổi, cung cấp thông tin, tài liệu; tổ chức tuần tra, kiểm tra, kiểm soát; phát hiện, ngăn chặn, điều tra và xử lý các vụ việc vi phạm pháp luật trên biển. Đồng thời, đẩy mạnh phối hợp trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ, tìm kiếm cứu nạn và ứng phó sự cố trên biển.

Đáng chú ý, Quy chế mới quy định rõ trách nhiệm của các đơn vị đầu mối, thiết lập đường dây nóng, duy trì chế độ giao ban, trao đổi thông tin và cơ chế phối hợp xử lý các tình huống phát sinh. Đây là những nội dung quan trọng nhằm bảo đảm sự phối hợp giữa hai lực lượng được triển khai kịp thời, thống nhất, thông suốt, đúng chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền.

Việc ký kết Quy chế phối hợp mới là dấu mốc quan trọng, tiếp tục củng cố quan hệ phối hợp giữa Hải quan Việt Nam và Cảnh sát biển Việt Nam, thể hiện quyết tâm của hai lực lượng trong tăng cường đoàn kết, hiệp đồng, chủ động đấu tranh với các loại tội phạm, vi phạm pháp luật trên biển.

Trên cơ sở Quy chế đã ký kết, hai lực lượng sẽ tiếp tục phát huy thế mạnh của mỗi bên, lấy trao đổi thông tin, nắm chắc tình hình làm nền tảng; phối hợp tuần tra, kiểm soát tuyến biển, cảng biển làm trọng tâm; tập trung nâng cao hiệu quả phát hiện, đấu tranh các chuyên án, vụ án, chủ động phòng ngừa, ngăn chặn từ sớm, từ xa các hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa và ma túy.

Lễ ký kết tạo cơ sở pháp lý và cơ chế phối hợp đồng bộ, chặt chẽ hơn giữa hai lực lượng, góp phần phát huy sức mạnh tổng hợp của các lực lượng chức năng trong thực thi pháp luật trên biển, giữ vững an ninh, trật tự, an toàn trên các vùng biển Việt Nam, bảo vệ lợi ích quốc gia và tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động thương mại, phát triển kinh tế biển bền vững.