Hải quân Ukraine có nhận loạt khinh hạm Oliver Hazard Perry từ Mỹ?

Washington tiếp tục đề nghị chuyển giao cho Ukraine 2 trong số 5 khinh hạm cỡ lớn thuộc lớp Oliver Hazard Perry còn lại hiện đang nằm trong hạm đội dự trữ của Hải quân Mỹ.

Việc cung cấp những chiến hạm cũ này dự kiến ​​sẽ được thực hiện theo chương trình Bán trang bị quốc phòng dư thừa. Cụ thể, Hải quân Ukraine được khuyến nghị nên nhận 2 chiến hạm USS Halyburton (FF-40) và USS Kauffman (FF-59).

Những khinh hạm này ban đầu dự định chuyển giao cho Ukraine vào năm 2017 - 2018 và một lần nữa được nhắc đến vào năm 2022 - 2023, nhưng khó có khả năng chúng sẽ được bàn giao cho Kyiv trước khi kết thúc xung đột.

Nhưng theo nhận xét từ giới chuyên gia, Ukraine có thể sẽ từ chối món quà "hào phóng" này một lần nữa, xét đến tuổi đời của các tàu chiến và thực tế là 70% các bộ phận bên trong của chúng không thể thay thế được.

Khinh hạm hạng nặng lớp Oliver Hazard Perry ra đời từ thập niên 1970 với mục đích bảo vệ nhóm tàu đổ bộ, nằm trong biên đội hộ tống tàu sân bay, tuần tra bảo vệ lãnh hải.

Tàu hộ vệ lớp Oliver Hazard Perry được chế tạo với yêu cầu giá thành không quá đắt để đủ sức thay thế các tàu khu trục cũ cũng như khinh hạm lớp Knox đã lạc hậu.

Tổng cộng 71 tàu thuộc lớp Oliver Hazard Perry đã được đóng mới trong giai đoạn 1977 - 2004, hiện tại Hải quân Mỹ đã cho nghỉ hưu toàn bộ lớp khinh hạm này.

Mặc dù vậy, hiện vẫn còn khoảng 30 chiếc Oliver Hazard Perry khác đang phục vụ trong hải quân một số quốc gia khác trên thế giới dưới dạng chuyển giao hoặc tự đóng tại chỗ.

Với chiều dài 136 m, chiều rộng 14 m, lượng giãn nước đầy tải 4.200 tấn, thủy thủ đoàn 176 người, Oliver Hazard Perry có thể được xếp vào phân lớp khu trục hạm cỡ nhỏ.

Trái tim của khinh hạm Oliver Hazard Perry là 2 động cơ General Electric LM2500-30, cho tốc độ tối đa 29 hải lý/giờ, tầm hoạt động 4.500 hải lý khi chạy ở vận tốc tiết kiệm nhiên liệu.

Vũ khí trang bị nguyên bản của tàu gồm 1 ray phóng đơn Mk 13 dùng để bắn tên lửa phòng không SM-1R và tên lửa chống hạm Harpoon (cơ số 40 quả cho cả 2 loại).

Tàu còn được trang bị 2 cụm 3 ống phóng Mk 32 tương thích ngư lôi chống ngầm hạng nhẹ Mk 46 hoặc Mk 50, 1 pháo hạm Oto Melara Mk 75 76 mm/62 bố trí giữa thân.

Kèm theo đó là 1 hệ thống phòng thủ tầm cực gần (CIWS) Phalanx cỡ 20 mm và 4 súng máy 12,7 mm. Sàn đáp và nhà chứa cho phép mang theo 2 trực thăng săn ngầm MH-60.

Những năm cuối còn phục vụ trong biên chế Hải quân Mỹ, các khinh hạm Oliver Hazard Perry đã bị tháo bỏ ray phóng Mk 13 để thuần túy đảm nhiệm chức năng tàu tuần tra chống ngầm.

Tuy nhiên nhiều quốc gia tiếp nhận đã tiến hành lắp bệ phóng thẳng đứng Mk 41 thay cho ray Mk 13 để phóng được tên lửa đối không tầm trung RIM-162 ESSM, hay lắp bổ sung bệ phóng Mk 141 của tên lửa Harpoon vào vị trí sau tháp radar, mang lại khả năng tấn công khá mạnh.