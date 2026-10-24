Hải quân tuyên truyền pháp luật về biển, đảo cho ngư dân

Tại chương trình, Lữ đoàn 682 đã trực tiếp tuyên truyền, phổ biến pháp luật về biển, đảo và cấp phát 400 tờ rơi tuyên truyền, giúp ngư dân nắm vững các quy định về khai thác thủy sản bền vững, an toàn, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong quá trình hoạt động trên biển, góp phần cùng cả nước tháo gỡ cảnh báo "thẻ vàng" IUU của Ủy ban châu Âu (EC).

Cán bộ Hải quân, Bộ đội Biên phòng và các đơn vị đồng hành tuyên truyền, cấp phát tài liệu, trao cờ Tổ quốc cho ngư dân. Ảnh: Bảo Khanh

Cùng với hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật, Lữ đoàn 682 và các đơn vị đồng hành đã trao tặng 800 lá cờ Tổ quốc; 1.000 kg gạo trị giá 21 triệu đồng, 50 suất quà nhu yếu phẩm trị giá 25 triệu đồng và 100 trang bị cứu sinh, gồm 50 áo phao, 50 phao tròn, cho 50 hộ gia đình ngư dân. Trong số này có 10 chủ tàu cá tiêu biểu trong chấp hành quy định về chống khai thác IUU và 40 hộ ngư dân có hoàn cảnh khó khăn. Chương trình cũng trao tặng 5 chiếc xe đạp trị giá 10 triệu đồng cho các em học sinh là con ngư dân có hoàn cảnh khó khăn, nỗ lực vươn lên trong học tập.

Được biết, trong 7 năm qua, từ năm 2019 đến nay, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chương trình "Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi bám biển". Theo đó, đơn vị đã tổ chức 400 lượt tuyên truyền pháp luật về biển, đảo cho hơn 3.200 lượt ngư dân và người dân...

Thông qua việc kết hợp tuyên truyền, phổ biến pháp luật với các hoạt động hỗ trợ thiết thực, chương trình góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của ngư dân, nhất là các quy định về khai thác thủy sản và phòng, chống khai thác IUU; đồng thời tăng cường tình đoàn kết quân dân, tiếp thêm động lực để ngư dân yên tâm vươn khơi, bám biển.