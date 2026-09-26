Hải quan triệt phá nhiều đường dây ma túy xuyên quốc gia

Chủ trì, phối hợp triệt phá 129 vụ án ma tuý

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2030, Cục Hải quan xác định phòng ngừa, phát hiện và ngăn chặn ma túy từ khu vực biên giới, cửa khẩu là một trong những nhiệm vụ trọng tâm.

Thống kê của Cục Hải quan cho thấy, chỉ trong gần một tháng, từ ngày 15/7 - 14/8/2026, ngành Hải quan đã chủ trì, phối hợp phát hiện, bắt giữ 16 vụ/22 đối tượng, trong đó cơ quan Hải quan chủ trì 7 vụ; thu giữ 14,11 kg ma túy các loại. Lũy kế từ ngày 15/12/2025 - 14/8/2026, toàn ngành đã chủ trì, phối hợp phát hiện, bắt giữ 129 vụ/274 đối tượng, trong đó Hải quan chủ trì 44 vụ, thu giữ 785,25 kg ma túy các loại.

Cục Hải quan cùng các lực lượng chức năng vinh dự đón nhận Thư khen của Chính phủ, ghi nhận thành tích xuất sắc tham gia Chuyên án 126MT. Ảnh: Cục Hải quan

Trao đổi với phóng viên Báo Tài chính - Đầu tư, ông Đặng Văn Đức - Phó Chi cục trưởng Chi cục Điều tra chống buôn lậu (Cục Hải quan) cho hay, kết quả trên là sự tổng hợp của nhiều giải pháp nghiệp vụ, từ thu thập thông tin, phân tích rủi ro đến kiểm soát tại cửa khẩu và phối hợp đấu tranh chuyên án.

“Cùng với việc triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2030, toàn ngành tập trung kiểm soát chặt các tuyến, địa bàn trọng điểm; tăng cường phân tích rủi ro, ứng dụng công nghệ, nâng cao hiệu quả

phối hợp với Công an, Bộ đội Biên phòng và các lực lượng chức năng nhằm chủ động phát hiện, ngăn chặn hoạt động mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy qua biên giới” - ông Đức cho biết.

Thực tế, những vụ việc được phát hiện thời gian qua cho thấy tính chất xuyên quốc gia và quy mô ngày càng lớn của tội phạm ma túy. Điển hình, trong chuyên án HT426, lực lượng Biên phòng, Công an và Hải quan cửa khẩu quốc tế Cầu Treo đã bắt quả tang đối tượng vận chuyển ma túy trên xe taxi. Tang vật thu giữ gồm 12 bánh heroin, 11 kg ma túy đá, 10 kg ketamine và 16.000 viên hồng phiến, tổng trọng lượng khoảng 27 kg.

Đặc biệt, dấu ấn của Hải quan trong đấu tranh với các đường dây ma túy xuyên quốc gia còn được thể hiện qua những chuyên án trên biển.

Lực lượng hải quan tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt chống buôn lậu, vận chuyển ma túy tại cửa khẩu; tăng cường thu thập, phân tích thông tin, đánh giá rủi ro; kiểm soát chặt các tuyến, địa bàn, đối tượng và mặt hàng trọng điểm. Triển khai đồng bộ các giải pháp, góp phần thực hiện hiệu quả mục tiêu của Chương trình quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2030. Ông Lưu Mạnh Tưởng - Phó Cục trưởng Cục Hải quan, Bộ Tài chính

Trong Chuyên án 126MT, lực lượng Công an và Hải quan cùng Công an các tỉnh, thành phố đã phối hợp đấu tranh, bắt giữ 9 đối tượng, thu giữ khoảng 1,16 tấn ketamine trên biển. Đây là một trong những vụ án có lượng ma túy bị phát hiện, thu giữ đặc biệt lớn trên tuyến biển, qua đó ngăn chặn nguy cơ một lượng lớn ma túy thẩm lậu vào Việt Nam hoặc được trung chuyển sang nước thứ ba.

Ngày 7/9/2026, tại Hà Nội, lực lượng Hải quan cùng các lực lượng chức năng đã vinh dự đón nhận Thư khen của lãnh đạo Chính phủ ghi nhận thành tích đặc biệt xuất sắc trong phối hợp đấu tranh, triệt phá các chuyên án ma túy lớn trên biển, tiêu biểu là Chuyên án 126MT.

Trên cơ sở những kết quả đã đạt được, yêu cầu phối hợp giữa các lực lượng ngày càng được đặt ở mức cao hơn: không chỉ phát hiện tang vật tại cửa khẩu, mà phải chủ động nhận diện đường dây, phương thức vận chuyển và tổ chức đấu tranh từ sớm.

Cùng với các chuyên án lớn, lực lượng Hải quan tiếp tục phối hợp triệt phá nhiều đường dây mua bán, vận chuyển ma túy từ nước ngoài vào nội địa. Trong đó, nhiều vụ án có đối tượng người nước ngoài, tuyến vận chuyển qua nhiều quốc gia, phương thức cất giấu thay đổi liên tục.

Trên bình diện quốc tế, Hải quan Việt Nam cũng tích cực tham gia Chiến dịch Con Rồng Mê Kông VIII (OMD VIII). Sau gần 2 tháng triển khai giai đoạn VIII, (từ ngày 15/4 - 8/6/2026), các cơ quan thành viên đã phát hiện, xử lý 927 vụ việc, trong đó 839 vụ liên quan đến ma túy; thu giữ khoảng 6,33 tấn ma túy cùng hơn 252.000 đơn vị ma túy dạng viên, gói.

Thách thức vận chuyển ma túy xuyên quốc gia

Theo ông Đặng Văn Đức, cùng với kiểm soát các tuyến, địa bàn trọng điểm, lực lượng Hải quan tăng cường phân tích rủi ro, thu thập thông tin và phối hợp với Công an, Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển và các lực lượng chức năng.

Đáng chú ý, cùng với phương thức cất giấu truyền thống, các đối tượng còn lợi dụng hoạt động chuyển phát nhanh, thương mại điện tử và những kẽ hở trong việc xác định người nhận, trị giá, mục đích nhập khẩu để che giấu hàng vi phạm. Có trường hợp hàng hóa được chia nhỏ, gửi cho nhiều người nhận; có trường hợp khai báo trị giá thấp hoặc lợi dụng hình thức nhập hàng mẫu không kinh doanh, nhưng thực tế nhằm mục đích kinh doanh...

Trong bối cảnh đó, ông Đặng Văn Đức cho rằng, giải pháp căn cơ là nâng cao chất lượng thông tin đầu vào và năng lực phân tích rủi ro; hiện đại hóa trang thiết bị kiểm tra, giám sát, ứng dụng công nghệ trong nhận diện và phân tích rủi ro, nâng cao năng lực của cán bộ.

Tuy nhiên, thách thức lớn hiện nay là các đường dây ma túy không còn phụ thuộc vào một tuyến vận chuyển cố định. Các đối tượng liên tục thay đổi địa bàn, phương tiện, người vận chuyển và cách thức cất giấu để né tránh sự kiểm tra của cơ quan chức năng. Ma túy có thể được trà trộn trong hàng hóa xuất nhập khẩu, hành lý, kiện hàng chuyển phát nhanh, vận chuyển qua các tuyến biển, đường bộ và hàng không.

Tuyến hàng không là một ví dụ rõ nét. Tại cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội) - nơi có lưu lượng hàng hóa và hành khách lớn, yêu cầu đặt ra là vừa bảo đảm thông quan nhanh cho hoạt động hợp pháp, vừa phát hiện đúng những lô hàng, hành lý có dấu hiệu bất thường.

Ông Phùng Quang Minh - Phó Đội trưởng Hải quan cửa khẩu quốc tế sân bay Nội Bài chia sẻ với phóng viên một trường hợp điển hình. Cụ thể, vào ngày 21/7/2026, thông qua phân tích hình ảnh soi chiếu hành lý, Hải quan cửa khẩu quốc tế sân bay Nội Bài phát hiện nghi vấn trong vali của một hành khách quốc tịch Tây Ban Nha. Kiểm tra toàn bộ hành lý, lực lượng Hải quan phát hiện 2 túi nilon chứa khoảng 3 kg chất dạng bột nghi là cocaine và đã bàn giao đối tượng, tang vật, hồ sơ cho cơ quan Công an tiếp tục điều tra, xử lý.

Tăng cường hợp tác quốc tế trong đấu tranh chống buôn lậu, vận chuyển ma túy Hải quan Việt Nam đã và đang hợp tác với lực lượng chức năng nhiều quốc gia trong đấu tranh chống buôn lậu, vận chuyển ma túy xuyên quốc gia. Tháng 9/2026, Hải quan Việt Nam và New Zealand đã trao đổi thông tin, nâng cao năng lực thu thập, xử lý và chia sẻ thông tin tình báo, đồng thời tăng cường hợp tác trong phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia. Trước đó, Cục Hải quan phối hợp với Cơ quan Phòng chống ma túy và tội phạm của Liên hợp quốc (UNODC) tổ chức tập huấn về trích xuất chứng cứ điện tử từ các thiết bị thu giữ trong các vụ việc vi phạm trên biển. Hải quan cũng phối hợp với Cục Phòng, chống ma túy và Thực thi pháp luật quốc tế (INL), Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ tổ chức tập huấn về nhận thức tình hình trên biển, khai thác dữ liệu hàng hải phục vụ kiểm soát và đấu tranh chống buôn lậu. Cuộc đấu tranh với tội phạm ma túy đang chuyển từ kiểm soát đơn thuần tại cửa khẩu sang kiểm soát dựa trên dữ liệu, thông tin tình báo và hợp tác xuyên biên giới. Mục tiêu cuối cùng là phát hiện từ sớm, ngăn chặn từ xa, không để Việt Nam trở thành địa bàn trung chuyển ma túy quốc tế, đồng thời duy trì môi trường thông thoáng, an toàn cho dòng chảy thương mại hợp pháp.