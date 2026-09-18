Hải quan triển khai làm sạch dữ liệu doanh nghiệp từ ngày 25/9

Từ 25/9, doanh nghiệp phải rà soát dữ liệu trên hệ thống Hải quan. (Ảnh minh họa)

Nội dung này được Cục Hải quan yêu cầu các Chi cục Hải quan khu vực triển khai tại Công văn số 21692/CHQ-CNTT ngày 15/9/2026 về kế hoạch làm sạch dữ liệu doanh nghiệp trên Hệ thống Đăng ký và quản lý người sử dụng.

Theo Cục Hải quan, hệ thống thuộc phạm vi hợp đồng về gói thầu “Hệ thống đăng ký và quản lý người sử dụng” đã hoàn thành cài đặt và sẵn sàng phục vụ triển khai. Việc rà soát, cập nhật và làm sạch dữ liệu nhằm bảo đảm quá trình vận hành thống nhất, hiệu quả và tạo nền tảng quản lý người sử dụng trên hệ thống.

Theo kế hoạch, từ ngày 25/9/2026, doanh nghiệp đã đăng ký tài khoản trên Hệ thống Đăng ký người sử dụng VNACCS thực hiện rà soát, cập nhật thông tin theo hướng dẫn tại Phụ lục kèm theo Công văn số 21692/CHQ-CNTT.

Cục Hải quan yêu cầu các Chi cục Hải quan khu vực chủ động phổ biến nội dung đến cộng đồng doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý, đồng thời hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao.

Cơ quan Hải quan đề nghị doanh nghiệp chủ động rà soát, cập nhật dữ liệu đầy đủ, chính xác và đúng thời gian, góp phần bảo đảm chất lượng dữ liệu phục vụ công tác quản lý người sử dụng trên hệ thống.

Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc, các đơn vị có thể tổng hợp, báo cáo bằng văn bản hoặc thư điện tử về Cục Hải quan qua Ban Công nghệ thông tin và Thống kê Hải quan để được hướng dẫn, hỗ trợ.

Doanh nghiệp có thể truy cập hệ thống tại địa chỉ: https://dksd.customs.gov.vn/client/external. Đầu mối hỗ trợ của Cục Hải quan là Hotline 19009299 (bấm nhánh 2) và email bophanhotro@customs.gov.vn.