Hải quan thu ngân sách hơn 447.000 tỷ đồng, đạt 99,2% dự toán năm

Cục Hải quan vừa tổ chức Hội nghị giao ban đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 10 và triển khai chương trình công tác tháng 11.

Một trong những kết quả đáng chú ý là công tác quản lý thuế và thu ngân sách nhà nước. Trong tháng 10/2026, số thu ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 46.449 tỷ đồng. Lũy kế từ ngày 1/1 đến 31/10/2026, số thu đạt 447.362 tỷ đồng, bằng 99,2% dự toán được giao là 451.000 tỷ đồng.

Ảnh minh hoạ.

Để bảo đảm nguồn thu, Cục Hải quan tiếp tục kiểm soát trị giá hải quan, hướng dẫn xử lý các vướng mắc về chính sách thuế, thực hiện thu đúng, thu đủ; đồng thời đánh giá tình hình thực hiện thu ngân sách năm 2026 và xây dựng dự toán năm 2027. Lũy kế đến ngày 31/10/2026, số thu hồi và xử lý nợ thuế đạt 2.352,2 tỷ đồng.

Trong công tác quản lý rủi ro, từ ngày 15/9 đến 14/10/2026, toàn ngành đã phân luồng 2.023.108 tờ khai. Trong đó, luồng xanh chiếm 71,66%, luồng vàng chiếm 26,28% và luồng đỏ chiếm 2,06%. Việc thu thập, phân tích thông tin và xác định trọng điểm tiếp tục tập trung vào các tuyến, địa bàn, mặt hàng có nguy cơ rủi ro cao. Đến ngày 14/10/2026, có 392 doanh nghiệp tham gia Chương trình hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệp tự nguyện tuân thủ pháp luậthải quan.

Công tác kiểm tra sau thông quan cũng được tăng cường, tập trung vào các loại hình gia công, sản xuất xuất khẩu, doanh nghiệp chế xuất và những mặt hàng trọng điểm. Từ ngày 15/9 đến 14/10/2026, toàn ngành ban hành 178 quyết định kiểm tra sau thông quan, hoàn thành 173 cuộc kiểm tra. Tổng số tiền ấn định thuế và xử phạt đạt 443,97 tỷ đồng, trong đó số tiền thực thu ngân sách là 420,78 tỷ đồng.