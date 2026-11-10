Hải quan: Thu ngân sách đạt 99,2% dự toán, đẩy mạnh chống buôn lậu cuối năm

Hội nghị giao ban đánh giá kết quả thực hiện công tác tháng 10 và triển khai Chương trình công tác tháng 11 của Cục Hải quan, ngày 10/11. (Ảnh: HQ)

Cục trưởng Cục Hải quan Nguyễn Văn Thọ yêu cầu toàn ngành tập trung mọi nguồn lực, khẩn trương rà soát các điểm nghẽn để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ công tác năm 2026, đặc biệt là trong bối cảnh các hoạt động giao thương, xuất nhập khẩu gia tăng vào dịp cuối năm.

Nội dung trên được nêu ra tại Hội nghị giao ban đánh giá kết quả thực hiện công tác tháng 10 và triển khai Chương trình công tác tháng 11 của Cục Hải quan, ngày 10/11.

Kiến tạo môi trường kinh doanh

Theo mô hình quản lý hiện đại, Cục Hải quan ghi nhận nhiều điểm sáng tích cực. Trong tháng Mười, số thu ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu của toàn ngành đạt 46.449 tỷ đồng. Lũy kế từ ngày 1/1 đến 31/10/2026, tổng thu ngân sách đạt 447.362 tỷ đồng, cán mốc 99,2% dự toán được giao (451.000 tỷ đồng) cho cả năm. Đi cùng với đó, công tác thu hồi và xử lý nợ thuế cũng được thực hiện hiệu quả và đạt 2.352,2 tỷ đồng (tính đến cuối tháng 10).

Song song với đó, Cục Hải quan tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, đã trình Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 3007/QĐ-BTC ngày 19/10/2026, công bố 4 thủ tục hành chính được tái cấu trúc dựa trên dữ liệu. Thực thi các phương án được phê duyệt, Cục Hải quan đã cắt giảm, đơn giản hóa 35/39 thủ tục theo Quyết định số 1848/QĐ-TTg (cộng thêm 13 thủ tục ngoài kế hoạch) và 29/39 thủ tục theo Quyết định số 2421/QĐ-BTC.

Công tác chuyển đổi số chuyển từ lượng sang chất. Từ ngày 14/9 đến 13/10/2026, trong tổng số 8.908.776 hồ sơ được tiếp nhận, có tới 8.908.276 hồ sơ được xử lý trực tuyến. Hiện, Cơ quan Hải quan đang cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình cho 96 thủ tục và một phần cho 49 thủ tục. Hạ tầng số được mở rộng, nhà thầu dự án Cổng thông tin một cửa quốc gia và Cơ chế một cửa ASEAN giai đoạn 3 đã cài đặt 188 thủ tục của 9 Bộ, ngành trên môi trường thử nghiệm đồng thời Cục cũng đang gấp rút chuẩn bị hệ thống phục vụ thí điểm xác thực người khai hải quan qua cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đối với hàng hóa trị giá nhỏ.

Bên cạnh đó, công tác phân luồng và quản lý rủi ro tiếp tục phát huy hiệu quả. Cơ quan Hải quan cho biết gần 72% trong tổng số hơn 2 triệu tờ khai (từ 15/9 đến 14/10) được phân luồng xanh, giúp doanh nghiệp thông quan nhanh chóng. Việc tăng cường kiểm tra sau thông quan đối với hàng hóa trọng điểm, toàn ngành đã ban hành 178 quyết định kiểm tra, thực thu ngân sách 420,78 tỷ đồng chỉ trong tháng.

Đại diện các đơn vị báo cáo tại hội nghị. (Ảnh: HQ)

Siết chặt quản lý rủi ro

Nhận định rõ những diễn biến của tội phạm xuyên biên giới ngày càng phức tạp, Cục Hải quan cho biết đã chủ động ban hành kế hoạch cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại trước, trong và sau Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027.

Cụ thể, các số liệu thống kê cho thấy (từ ngày 15/9-4/10/2026), toàn ngành đã bắt giữ, xử lý 1.757 vụ vi phạm với trị giá hàng hóa ước tính 2.466,8 tỷ đồng, tiến hành khởi tố 2 vụ và chuyển nguồn tin kiến nghị khởi tố 20 vụ. Lũy kế 10 tháng, số vụ vi phạm bị phát hiện lên tới 18.825 vụ, trị giá hàng hóa vi phạm vượt mức 20.463 tỷ đồng.

Công tác chống ma túy tiếp tục là những thách thức lớn, trong tháng Mười, Cục Hải quan đã phối hợp cùng Công an và Bộ đội Biên phòng triệt phá 9 vụ và bắt giữ 8 đối tượng, trong đó Hải quan chủ trì 5 vụ. Tính từ giữa tháng 12/2025 đến giữa tháng 10/2026, các lực lượng chức năng đã xử lý 148 vụ việc (trong đó Hải quan chủ trì 53 vụ), bắt giữ 297 đối tượng, khối lượng tang vật thu giữ hơn 2 tấn ma túy các loại.

Nhằm hỗ trợ công tác kiểm tra, giám sát, toàn ngành đã linh hoạt sử dụng 3.016 lượt seal định vị điện tử để giám sát hàng hóa. Cục Hải quan tiếp tục hướng dẫn, giải đáp vướng mắc về xuất xứ hàng hóa, sở hữu trí tuệ và chính sách quản lý mặt hàng. Công tác chuẩn bị hệ thống, hướng dẫn, tập huấn và chạy thử phần mềm khai báo hành lý qua cảng hàng không quốc tế được triển khai cùng Chi cục Hải quan khu vực I.

Tại hội nghị, Cục trưởng Hải quan Nguyễn Văn Thọ ghi nhận nỗ lực của toàn hệ thống đồng thời chỉ đạo 8 nhóm nhiệm vụ trọng tâm triển khai khẩn trương trong thời gian tới. Thứ nhất, khẩn trương hoàn thiện các dự thảo Nghị định, Thông tư hướng dẫn thi hành Luật Hải quan sửa đổi theo đúng tiến độ. Thứ hai, quán triệt Chỉ thị 3366/CT-CHQ, quyết tâm hoàn thành vượt mức nhiệm vụ thu ngân sách năm 2026 thông qua việc chống thất thu, kiểm tra mã số, trị giá và đẩy mạnh nộp thuế điện tử 24/7. Thứ ba, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, tiếp tục cắt giảm thủ tục hành chính, chia sẻ dữ liệu nhằm giảm chi phí tuân thủ.

Thứ tư, Cục trưởng đặc biệt nhấn mạnh yêu cầu lập chốt, siết chặt quản lý rủi ro, chống buôn lậu dịp cuối năm và Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027. Cùng với đó, ngành sẽ tổ chức tổng kết Chiến dịch Con Rồng Mê Kông giai đoạn VIII, tăng cường ngăn chặn gian lận xuất xứ, chuyển tải bất hợp pháp. Thứ năm, siết chặt kỷ luật, kỷ cương công vụ, gắn đào tạo nhân lực với phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Thứ sáu, về đích Kế hoạch hành động 100 ngày xử lý điểm nghẽn chuyển đổi số, sẵn sàng triển khai hệ thống Hải quan số ngay khi được phê duyệt. Thứ bảy, nâng tầm hội nhập quốc tế qua các hiệp định thương mại, trao đổi dữ liệu song và đa phương. Cuối cùng, chủ động nhân rộng các sáng kiến, mô hình hay, lan tỏa hình ảnh người công chức Hải quan Việt Nam chuyên nghiệp, minh bạch, tận tụy đồng hành cùng sự phát triển của đất nước.

Trong đó, Cục trưởng Cục Hải quan nhấn mạnh: “Chú trọng phản ánh tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ và những việc làm thiết thực của công chức Hải quan, góp phần xây dựng hình ảnh Hải quan Việt Nam chuyên nghiệp, minh bạch, đồng hành cùng người dân và doanh nghiệp”./.