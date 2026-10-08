Ngày 8/10, Cục Hải quan có văn bản hướng dẫn các Chi cục Hải quan khu vực xử lý tình trạng tờ khai xuất nhập khẩu phi thuế quan chưa được xác nhận qua khu vực giám sát.

Hải quan tháo gỡ vướng mắc tờ khai phi thuế quan chưa xác nhận qua giám sát. Ảnh: CTV

Theo Cục Hải quan, qua các hội nghị tập huấn, hội nghị đối thoại với doanh nghiệp và tiếp nhận một số công văn phản ánh vướng mắc, doanh nghiệp gặp khó khăn trong khai báo số quản lý nội bộ và xác nhận tờ khai qua khu vực giám sát đối với hàng hóa mua, bán, thuê, mượn giữa doanh nghiệp chế xuất và doanh nghiệp nội địa.

Đáng chú ý, một số tờ khai còn tồn do thông tin khai báo tại chỉ tiêu số quản lý nội bộ trên tờ khai xuất khẩu và tờ khai nhập khẩu chưa thống nhất, dẫn đến chưa thực hiện được việc xác nhận tờ khai qua khu vực giám sát.

Để tháo gỡ vướng mắc, Cục Hải quan yêu cầu các đơn vị hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện khai báo theo Công văn số 20991/CHQ-GSQL ngày 26/8/2026 của Cục Hải quan về việc xác nhận qua khu vực giám sát tờ khai phi thuế quan.

Theo hướng dẫn tại Công văn số 20991/CHQ-GSQL, đối với trường hợp doanh nghiệp chế xuất mua bán, gia công, thuê, mượn hàng hóa với thương nhân nước ngoài và được thương nhân nước ngoài chỉ định giao hàng cho doanh nghiệp nội địa, doanh nghiệp chế xuất tại Việt Nam, doanh nghiệp xuất khẩu khai “#&XKTC” tại ô “Số quản lý nội bộ doanh nghiệp”; doanh nghiệp nhập khẩu khai “#&NKTC#& Số tờ khai xuất khẩu tương ứng của doanh nghiệp xuất khẩu (11 ký tự đầu)”.

Cùng với việc hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện đúng cách khai báo, Cục Hải quan yêu cầu các Chi cục Hải quan khu vực rà soát, thống kê các tờ khai còn tồn đọng do thông tin tại chỉ tiêu số quản lý nội bộ giữa tờ khai xuất khẩu và tờ khai nhập khẩu không thống nhất.

Cụ thể, các trường hợp cần rà soát gồm: tờ khai xuất khẩu khai “#&XKPTQ”, tờ khai nhập khẩu khai “#&NKTC#&Số tờ khai xuất khẩu tương ứng”; hoặc tờ khai xuất khẩu khai “#&XKTC”, trong khi tờ khai nhập khẩu khai “#&NKPTQ#&Số tờ khai xuất khẩu tương ứng”.

Danh sách các tờ khai này được yêu cầu gửi về Bộ phận Hỗ trợ - Ban Công nghệ thông tin và Thống kê Hải quan qua địa chỉ email bophanhotro@customs.gov.vn để được kiểm tra, hỗ trợ xử lý. Trong danh sách phải cung cấp đầy đủ số tờ khai xuất khẩu và số tờ khai nhập khẩu tương ứng để có cơ sở đối chiếu.

Việc rà soát, xử lý tập trung các tờ khai tồn đọng được kỳ vọng giúp doanh nghiệp khắc phục những vướng mắc phát sinh từ cách khai báo chưa thống nhất, đồng thời tạo thuận lợi hơn trong quá trình xác nhận hàng hóa qua khu vực giám sát./.