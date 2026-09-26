Hải quan Thái Nguyên: Xuất siêu lớn, thu vượt kế hoạch

Cán bộ Hải quan Thái Nguyên làm việc với doanh nghiệp.

Trong đó, xuất khẩu đạt 30,28 tỷ USD, nhập khẩu đạt 21,55 tỷ USD; xuất siêu 8,73 tỷ USD. Lũy kế 9 tháng, cơ quan Hải quan tiếp nhận, xử lý trên 24.800 tờ khai xuất nhập khẩu, tăng hơn 5% so với cùng kỳ.

Số tờ khai và kim ngạch cùng tăng cho thấy hoạt động giao thương tiếp tục sôi động, trong đó giá trị hàng xuất khẩu duy trì cao hơn nhập khẩu. Kết quả này cũng góp phần nâng số thu ngân sách qua Hải quan.

Tín đến ngày 25-9, số thu ngân sách đạt 3.952 tỷ đồng, tăng 74% so với cùng kỳ, vượt 36% kế hoạch năm và vượt 20% mức phấn đấu.

Thời điểm quý IV, các doanh nghiệp tập trung hoàn thành đơn hàng cuối năm, hoạt động xuất nhập khẩu còn dư địa tăng trưởng, tiếp tục đóng góp cho sản xuất và nâng mức hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách năm 2026.