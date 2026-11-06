Hải quan Tây Ninh làm việc 7 ngày/tuần trong cao điểm cuối năm

Công chức Chi cục Hải quan khu vực XVII kiểm tra, giám sát người qua lại biên giới

Ngày 6/11, Chi cục Hải quan khu vực XVII cho biết, từ ngày 5/11 đến hết ngày 31/12/2026, các đơn vị hải quan cửa khẩu, ngoài cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Tây Ninh tổ chức làm việc cả ngày thứ Bảy và Chủ nhật hằng tuần nhằm kịp thời giải quyết thủ tục, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa trong những tháng cuối năm 2026.

Ông Nguyễn Trần Hiệu, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan khu vực XVII cho biết, việc tăng thời gian làm việc được triển khai theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính, Cục Hải quan và UBND tỉnh Tây Ninh về tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy xuất nhập khẩu, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế của tỉnh. Đây là giải pháp nhằm đáp ứng nhu cầu thông quan hàng hóa, hạn chế tình trạng gián đoạn trong quá trình giải quyết thủ tục hải quan vào những ngày cuối tuần, nhất là giai đoạn cao điểm cuối năm.

Theo ông Nguyễn Trần Hiệu, các đơn vị hải quan cửa khẩu, ngoài cửa khẩu phải chủ động bố trí lãnh đạo, công chức trực tiếp tiếp nhận, giải quyết hồ sơ; thực hiện kiểm tra, giám sát hải quan và hướng dẫn doanh nghiệp xử lý kịp thời những khó khăn, vướng mắc phát sinh thuộc thẩm quyền. Quá trình giải quyết thủ tục phải bảo đảm thông suốt, đúng quy định, không để hoạt động xuất nhập khẩu bị gián đoạn do thời gian nghỉ cuối tuần.

Chi cục trưởng Chi cục Hải quan khu vực XVII yêu cầu các Phó Chi cục trưởng trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra việc triển khai tại những đơn vị được phân công phụ trách; kịp thời tháo gỡ khó khăn, xử lý vướng mắc thuộc thẩm quyền, bảo đảm việc tổ chức làm việc vào thứ Bảy, Chủ nhật được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả.

Đồng thời, các đơn vị hải quan phải công khai lịch làm việc, đầu mối liên hệ và số điện thoại hỗ trợ để doanh nghiệp chủ động phối hợp. Những vấn đề phát sinh vượt thẩm quyền phải được báo cáo kịp thời về Chi cục Hải quan khu vực XVII để xem xét, giải quyết, không để kéo dài thời gian xử lý hồ sơ, ảnh hưởng đến hoạt động giao nhận hàng hóa.

Để việc thông quan ngoài giờ hành chính đạt hiệu quả, Chi cục Hải quan khu vực XVII đề nghị các doanh nghiệp xuất khẩu, nhập khẩu và đại lý làm thủ tục hải quan chủ động chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, hàng hóa, bố trí nhân lực, phương tiện phù hợp với kế hoạch giao nhận.

Đối với các lô hàng dự kiến thông quan vào thứ Bảy, Chủ nhật, doanh nghiệp cần trao đổi sớm với cơ quan hải quan về thời gian dự kiến đưa hàng đến địa điểm kiểm tra, giám sát. Việc cung cấp thông tin trước giúp lực lượng hải quan chủ động bố trí công chức, phương tiện và tổ chức thực hiện các khâu nghiệp vụ, hạn chế thời gian chờ đợi, giảm chi phí phát sinh.

Cùng với đó, các doanh nghiệp kinh doanh kho, bãi, cảng, vận tải và dịch vụ logistics được đề nghị phối hợp với chủ hàng bố trí nhân lực, phương tiện, thiết bị xếp dỡ theo lịch giao nhận vào cuối tuần. Các đơn vị cần chủ động thống nhất kế hoạch tiếp nhận, vận chuyển hàng hóa, hạn chế tình trạng ùn ứ, kéo dài thời gian lưu kho, lưu bãi.

Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc, doanh nghiệp có thể liên hệ trực tiếp với cơ quan hải quan nơi làm thủ tục để được hướng dẫn, giải quyết theo thẩm quyền.

Việc tổ chức làm việc cả thứ Bảy và Chủ nhật trong hai tháng cuối năm thể hiện nỗ lực của Chi cục Hải quan khu vực XVII trong nâng cao chất lượng phục vụ, tăng cường phối hợp với doanh nghiệp và các đơn vị logistics. Qua đó, tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ thông quan, giảm thời gian và chi phí cho doanh nghiệp, thúc đẩy lưu thông hàng hóa qua biên giới, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số của tỉnh Tây Ninh trong năm 2026.