Thông tin từ Chi cục Hải quan khu vực VIII cho biết, trong hai ngày 9 và 10/11, Cục Hải quan đã ban hành các văn bản hỏa tốc gửi chi cục hải quan khu vực và đơn vị liên quan, triển khai những quyết định mới của Bộ Công Thương về áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với một số sản phẩm thép nhập khẩu.

Cục Hải quan yêu cầu cập nhật mức thuế chống bán phá giá mới đối với cáp thép dự ứng lực của nhóm công ty Boxing trên hệ thống thông quan tự động, công khai thông tin để bảo đảm áp dụng thống nhất từ ngày 19/11/2026.

Việc điều chỉnh thuế chống bán phá giá, giải quyết miễn trừ và tăng cường kiểm soát thép nhập khẩu được triển khai đối với những nhóm sản phẩm khác nhau, nhưng cùng hướng đến việc bảo đảm thực thi đúng chính sách quản lý hàng hóa xuất nhập khẩu.

Ở lĩnh vực quản lý hàng hóa nhập khẩu, cơ quan Hải quan cũng siết chặt công tác kiểm tra xuất xứ, trị giá đối với cấu kiện thép và nhà tiền chế, ngăn ngừa gian lận thương mại, chống thất thu ngân sách nhà nước.

Điều chỉnh thuế chống bán phá giá

Ngày 4/11/2026, Bộ Công Thương đã ban hành 4 quyết định liên quan đến biện pháp chống bán phá giá đối với một số sản phẩm thép nhập khẩu. Trong đó, Quyết định số 2927/QĐ-BCT điều chỉnh mức thuế đối với nhóm công ty Boxing, 3 quyết định còn lại quy định việc miễn trừ áp dụng biện pháp chống bán phá giá cho một số doanh nghiệp.

Trên cơ sở kết quả rà soát lần thứ nhất việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với một số sản phẩm cáp thép dự ứng lực (mã vụ việc AR01.AD17), Bộ Công Thương quyết định áp dụng mức thuế 4,47% đối với nhà sản xuất, xuất khẩu Boxing Victory Metal Materials Co., Ltd và 3 công ty thương mại liên quan, gồm: Guangdong Longtime International Trade Co., Ltd; Shandong Shengyili Metal Material Co., Ltd và Newmeda Materials Co., Limited.

Các sản phẩm thuộc phạm vi áp dụng biện pháp chống bán phá giá là cáp thép dự ứng lực có mã HS 7312.10.91 và 7312.10.99, xuất xứ từ Malaysia, Thái Lan và Trung Quốc. Mức thuế mới có hiệu lực từ ngày 19/11/2026 đến hết ngày 28/1/2030. Trên hệ thống thông quan tự động, nhóm công ty Boxing được xác định theo mã G169.

Với các nhóm doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu khác của 3 quốc gia trên, mức thuế chống bán phá giá vẫn thực hiện theo Quyết định số 143/QĐ-BCT ngày 14/1/2025 của Bộ Công Thương. Những quy định về mô tả hàng hóa, thủ tục và hồ sơ kiểm tra không thay đổi.

Trong đợt ban hành quyết định lần này, Bộ Công Thương chấp thuận miễn trừ áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với một số sản phẩm thép nhập khẩu phục vụ hoạt động sản xuất của doanh nghiệp.

Cụ thể, tại Quyết định số 2928/QĐ-BCT, Công ty TNHH Điện lạnh Hòa Phát được bổ sung khối lượng miễn trừ 68 tấn đối với sản phẩm thép hợp kim hoặc không hợp kim được cán phẳng, được sơn, thuộc mã HS 7210.70.12 và 7210.70.19.

Theo Quyết định số 2929/QĐ-BCT, doanh nghiệp này tiếp tục được miễn trừ đối với 2 tấn thép cán phẳng, được mạ hoặc không mạ, được sơn, thuộc mã HS 7212.40.13. Đây là những sản phẩm nằm trong phạm vi áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với thép cán phẳng được sơn có xuất xứ từ Hàn Quốc và Trung Quốc theo Quyết định số 2822/QĐ-BCT ngày 24/10/2024.

Riêng Công ty Cổ phần Sản xuất, Đầu tư và Phát triển Tương Lai được miễn trừ đối với khối lượng 121.773 tấn thép mạ thuộc 9 mã HS theo Quyết định số 2930/QĐ-BCT. Số hàng hóa này thuộc vụ việc áp dụng thuế chống bán phá giá với thép mạ có xuất xứ từ Trung Quốc và Hàn Quốc theo Quyết định số 2310/QĐ-BCT ngày 14/8/2025.

Cả 3 quyết định miễn trừ đều có hiệu lực từ ngày 4/11/2026. Doanh nghiệp được hoàn lại số thuế chống bán phá giá đã nộp đối với những lô hàng đủ điều kiện miễn trừ, có tờ khai hải quan đăng ký trong năm 2026.

Để được hoàn thuế, doanh nghiệp phải đáp ứng các yêu cầu cụ thể tại từng quyết định, trong đó có quy định về việc trực tiếp nhập khẩu hoặc nhập khẩu thông qua hình thức ủy thác và đưa hàng hóa vào sản xuất.

Theo cơ quan Hải quan, các doanh nghiệp nhập khẩu thép thuộc diện áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại cần chủ động rà soát hợp đồng, đối chiếu mã HS, thời điểm đăng ký tờ khai và hồ sơ chứng minh xuất xứ. Việc nắm bắt kịp thời những thay đổi về chính sách thuế giúp doanh nghiệp dự toán sát hơn chi phí nhập khẩu, tránh vướng mắc khi thông quan hoặc thực hiện thủ tục hoàn thuế.

Tăng kiểm soát xuất xứ, trị giá thép nhập khẩu

Hoạt động nhập khẩu thép thời gian gần đây đặt ra những yêu cầu chặt chẽ hơn trong công tác quản lý hải quan, nhất là trước những phản ánh về tình trạng khai báo trị giá thấp bất thường đối với cấu kiện thép và nhà tiền chế.

Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng tại Công văn số 11101/VPCP-KTTH ngày 31/10/2026, Cục Hải quan đã yêu cầu các chi cục hải quan khu vực tăng cường quản lý rủi ro, kiểm tra xuất xứ và trị giá đối với các mặt hàng này.

Trước đó, tại Công văn số 82-2026/VAMI ngày 19/10/2026, Hiệp hội Doanh nghiệp Cơ khí Việt Nam (VAMI) phản ánh một số lô hàng cấu kiện thép, nhà tiền chế nhập khẩu có dấu hiệu khai báo trị giá thấp bất thường.

Hiệp hội kiến nghị cơ quan Hải quan chú trọng kiểm tra thực tế hàng hóa, tham vấn giá và xác minh xuất xứ nhằm hạn chế gian lận thương mại, bảo đảm cạnh tranh bình đẳng giữa hàng nhập khẩu và sản phẩm sản xuất trong nước.

Từ thực tế trên, Cục Hải quan yêu cầu chi cục trưởng các chi cục hải quan khu vực đẩy mạnh phân tích, đánh giá rủi ro đối với doanh nghiệp và các lô hàng có dấu hiệu vi phạm trong hoạt động nhập khẩu cấu kiện thép thuộc mã HS 7308 từ Trung Quốc.

Các đơn vị hải quan có trách nhiệm thiết lập tiêu chí kiểm tra, cung cấp thông tin nghiệp vụ, lựa chọn hình thức kiểm soát phù hợp với mức độ rủi ro của từng lô hàng. Công tác xác định xuất xứ, kiểm tra nhãn hàng hóa cũng được chú trọng nhằm kịp thời phát hiện hành vi gian lận xuất xứ, chuyển tải bất hợp pháp.

Về trị giá hải quan, trọng tâm kiểm tra là những lô hàng cấu kiện thép, nhà tiền chế có dấu hiệu nghi vấn, đặc biệt là các trường hợp khai báo giá thấp bất thường. Phạm vi rà soát được mở rộng tới những tờ khai đã hoàn thành thủ tục thông quan. Qua kiểm tra hồ sơ, nếu phát hiện dấu hiệu nghi vấn về trị giá, cơ quan Hải quan sẽ chuyển sang kiểm tra sau thông quan. Trường hợp xác định có hành vi vi phạm, doanh nghiệp sẽ bị xử lý theo quy định, bảo đảm thu đúng, thu đủ thuế vào ngân sách nhà nước.

Theo Cục Hải quan, những biện pháp trên nhằm phòng ngừa gian lận thương mại, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người khai hải quan, góp phần duy trì môi trường cạnh tranh lành mạnh cho ngành kết cấu thép trong nước.

Việc điều chỉnh thuế chống bán phá giá, giải quyết miễn trừ và tăng cường kiểm soát thép nhập khẩu được triển khai đối với những nhóm sản phẩm khác nhau, nhưng cùng hướng đến việc bảo đảm thực thi đúng chính sách quản lý hàng hóa xuất nhập khẩu.

Về phía doanh nghiệp, tuân thủ quy định trong khai báo trị giá, xuất xứ hàng hóa và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế là cơ sở để bảo vệ quyền lợi của chính mình, hạn chế những rủi ro pháp lý và chi phí phát sinh trong quá trình nhập khẩu.