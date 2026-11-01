Hải quan tăng cường hợp tác quốc tế chống tội phạm trên biển

Mới đây, tại trụ sở Liên hợp quốc tại Việt Nam, Phó Cục trưởng Cục Hải quan Âu Anh Tuấn tham dự Lễ giới thiệu Dự án tăng cường năng lực thực thi pháp luật trên biển tại Việt Nam giai đoạn 2026-2029 (giai đoạn III). Đây là dịp đánh giá kết quả hợp tác trong các giai đoạn trước, đồng thời giới thiệu mục tiêu, định hướng và những hoạt động ưu tiên của Dự án trong giai đoạn 2026-2029.

Phó Cục trưởng Cục Hải quan Việt Nam phát biểu tại Lễ giới thiệu Dự án tăng cường năng lực thực thi pháp luật trên biển tại Việt Nam giai đoạn 2026-2029

Theo kết quả tổng kết, qua hai giai đoạn triển khai, Dự án đã tổ chức 30 khóa đào tạo chính thức với 491 lượt cán bộ thuộc các lực lượng hải quan, cảnh sát biển, kiểm ngư và các cơ quan chức năng tham gia. Nội dung đào tạo tập trung vào nâng cao nhận thức tình hình trên biển, kỹ năng lên tàu, kiểm tra, khám xét, bắt giữ, phân tích thông tin và xử lý chứng cứ.

Phó Cục trưởng Cục Hải quan Âu Anh Tuấn đánh giá cao sự hỗ trợ thiết thực, liên tục của UNODC và INL Hoa Kỳ đối với các cơ quan thực thi pháp luật Việt Nam, trong đó có lực lượng hải quan. Theo ông, các hoạt động hỗ trợ đã góp phần nâng cao năng lực nghiệp vụ, đồng thời tăng cường hiệu quả phối hợp giữa các lực lượng chức năng trong thực hiện nhiệm vụ trên biển.

Những kết quả đạt được qua hai giai đoạn là cơ sở để các bên tiếp tục mở rộng hợp tác, tập trung vào những lĩnh vực nghiệp vụ chuyên sâu, đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong công tác kiểm soát và đấu tranh phòng, chống các hành vi vi phạm pháp luật trên biển.

Hải quan hợp tác với UNODC, nâng cao năng lực thực thi pháp luật trên biển

Trong giai đoạn III (2026-2029), dự án dự kiến triển khai 18 khóa đào tạo phát triển kỹ năng nghiệp vụ, tập trung vào ba lĩnh vực trọng tâm gồm: phòng, chống vận chuyển trái phép ma túy bằng đường biển; đấu tranh chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa trên biển; phòng, chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới, Phó Cục trưởng Âu Anh Tuấn đề xuất UNODC tiếp tục hỗ trợ đào tạo chuyên sâu về kiểm soát và thực thi pháp luật trên biển; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong phân tích thông tin, nhận diện rủi ro, đồng thời phát triển đội ngũ giảng viên nguồn nhằm nâng cao khả năng đào tạo, chia sẻ nghiệp vụ trong các lực lượng chức năng.

Về phía Cục Hải quan, đơn vị khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với UNODC và các cơ quan liên quan để triển khai hiệu quả các hoạt động của Dự án, góp phần nâng cao năng lực kiểm soát, phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trên biển.

Thông qua các chương trình đào tạo và hoạt động hợp tác chuyên môn, Dự án giai đoạn 2026-2029 hướng tới tăng cường năng lực thực thi pháp luật, thúc đẩy phối hợp liên ngành giữa các lực lượng chức năng Việt Nam và đối tác quốc tế, góp phần bảo đảm an ninh, an toàn hàng hải và nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia.