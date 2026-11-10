Hải quan tăng cường chống buôn lậu, kiểm soát hàng hóa dịp cuối năm

Lực lượng Hải quan sử dụng chó nghiệp vụ kiểm tra hành lý, phục vụ công tác phòng, chống buôn lậu và ma túy. (Ảnh: MINH PHƯƠNG)

Phát hiện hàng hóa vi phạm trị giá hơn 20.463 tỷ đồng

Theo thông tin vừa công bố của Cục Hải quan, trong kỳ thống kê từ ngày 15/9 đến 14/10/2026, cùng với việc phát hiện, bắt giữ và xử lý 1.757 vụ vi phạm, cơ quan hải quan đã khởi tố 2 vụ; chuyển nguồn tin, kiến nghị khởi tố 20 vụ.

Lũy kế từ ngày 15/12/2025 đến 14/10/2026, số vụ phát hiện, bắt giữ và xử lý là 18.825 vụ, trị giá hàng hóa vi phạm ước tính 20.463,6 tỷ đồng. Trước diễn biến phức tạp của các hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, Cục Hải quan tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát.

Đối với công tác đấu tranh phòng, chống ma túy, từ ngày 15/9 đến 14/10/2026, ngành hải quan chủ trì, phối hợp với Công an, Bộ đội Biên phòng phát hiện, bắt giữ 9 vụ với 8 đối tượng. Trong đó, cơ quan hải quan chủ trì 5 vụ.

Lũy kế từ ngày 15/12/2025 đến 14/10/2026, các lực lượng phát hiện, bắt giữ 148 vụ với 297 đối tượng, trong đó cơ quan hải quan chủ trì 53 vụ. Theo số liệu của Cục Hải quan, tang vật thu được 2.053kg ma túy các loại.

Trong số tang vật có 1.277,84kg và 205 viên ketamine; 527,27kg và 5.655 viên ma túy tổng hợp. Các lực lượng còn thu giữ 96,66kg cần sa, 58,22kg heroin, 16,54kg cocain; 77,12kg và 3 viên ma túy loại khác, cùng 112 túi nước vui và 2.000ml ma túy dạng lỏng.

Cùng với phối hợp phát hiện, bắt giữ các vụ việc, Cục Hải quan tổ chức tập huấn nhận diện phương thức, thủ đoạn và kỹ năng kiểm soát tội phạm ma túy tại các tuyến, địa bàn trọng điểm.

Việc thu thập, phân tích thông tin và xác định trọng điểm trong công tác quản lý rủi ro cũng tiếp tục tập trung vào các tuyến, địa bàn, mặt hàng có rủi ro cao. Từ ngày 15/9 đến 14/10/2026, toàn ngành phân luồng 2.023.108 tờ khai, trong đó luồng xanh chiếm 71,66%, luồng vàng chiếm 26,28% và luồng đỏ chiếm 2,06%.

Trong kiểm tra, giám sát hải quan, Cục tiếp tục hướng dẫn, giải đáp vướng mắc về xuất xứ hàng hóa, sở hữu trí tuệ và chính sách quản lý mặt hàng. Cũng trong kỳ này, toàn ngành sử dụng 3.016 lượt seal định vị điện tử để giám sát hàng hóa.

Triển khai cao điểm chống buôn lậu trước, trong và sau Tết

Để chủ động kiểm soát tình hình trong thời gian tới, Cục Hải quan đã ban hành kế hoạch cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027.

Cục trưởng Hải quan Nguyễn Văn Thọ yêu cầu toàn ngành tăng cường chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và ma túy, đặc biệt trong dịp cuối năm. Các đơn vị phải chủ động nắm tình hình, kiểm soát các tuyến, địa bàn, mặt hàng trọng điểm và triển khai các kế hoạch cao điểm đã đề ra.

Trong đó, công tác quản lý rủi ro, kiểm tra sau thông quan cần tập trung vào các dấu hiệu gian lận xuất xứ, chuyển tải bất hợp pháp, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và vi phạm chính sách mặt hàng.

Thời gian qua, Cục Hải quan đã tăng cường thu thập, phân tích thông tin, triển khai kiểm tra sau thông quan đối với các loại hình gia công, sản xuất xuất khẩu, doanh nghiệp chế xuất và các mặt hàng trọng điểm. Từ ngày 15/9 đến 14/10/2026, toàn ngành ban hành 178 quyết định kiểm tra sau thông quan, hoàn thành 173 cuộc kiểm tra.

Cục trưởng Nguyễn Văn Thọ đồng thời yêu cầu phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng, nâng cao hiệu quả sử dụng trang thiết bị kiểm tra, kiểm soát; tổ chức tổng kết Chiến dịch Con Rồng Mê Kông giai đoạn VIII và trao đổi thông tin về phòng, chống ma túy.

Hoạt động hợp tác với Văn phòng Liên hợp quốc về Ma túy và Tội phạm (UNODC) tiếp tục được triển khai theo chương trình công tác. Trong nhiệm vụ thời gian tới, ngành hải quan thực hiện các chương trình hợp tác song phương, đa phương về trao đổi dữ liệu điện tử, quản lý rủi ro và nâng cao năng lực thực thi, đồng thời tăng cường trao đổi thông tin, kinh nghiệm với các đối tác.