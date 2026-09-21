Hải quân Sri Lanka bố trí 171 đội cứu trợ thảm họa trong trạng thái sẵn sàng ứng phó mưa lớn
Hải quân Sri Lanka đã bố trí 171 đội cứu trợ thảm họa trong trạng thái sẵn sàng và triển khai thêm 14 đội tại các tỉnh ở miền nam và miền tây, trong bối cảnh mưa lớn làm gia tăng nguy cơ lũ lụt tại nhiều khu vực của quốc gia này.
Ngày 21/9, Hải quân Sri Lanka cho biết: Các biện pháp ứng phó được triển khai sau khi một vùng áp thấp hình thành trên biển Andaman, phía đông bắc Sri Lanka, thuộc vịnh Bengal.
Theo Hải quân Sri Lanka, các đội cứu trợ đã được chuẩn bị để hỗ trợ người dân tại những khu vực bị ảnh hưởng và nhanh chóng ứng phó với các tình huống khẩn cấp liên quan lũ lụt.
Cùng ngày, Cục khí tượng Sri Lanka cảnh báo mưa lớn có thể xảy ra tại nhiều khu vực do gió mùa tây nam đang hoạt động mạnh. Đồng thời, cơ quan này đã phát đi cảnh báo đỏ về gió mạnh và biển động, đặc biệt đối với các tàu đánh cá hoạt động dài ngày.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/hai-quan-sri-lanka-bo-tri-171-doi-cuu-tro-tham-hoa-trong-trang-thai-san-sang-ung-pho-mua-lon-post990019.html