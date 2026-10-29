Hải quan sẽ khóa tài khoản khai báo của doanh nghiệp chưa làm sạch dữ liệu sau ngày 31-12-2026

Việc rà soát, cập nhật và làm sạch dữ liệu được triển khai từ ngày 25-9-2026 theo Công văn số 21692/CHQ-CNTT ngày 15-9-2026 của Cục Hải quan. Đối tượng thực hiện là các doanh nghiệp đã đăng ký tài khoản trên Hệ thống dăng ký người sử dụng VNACCS.

Việc làm sạch dữ liệu nhằm bảo đảm an ninh, an toàn hệ thống thông tin hải quan, đồng thời bảo vệ doanh nghiệp trước nguy cơ bị mạo danh hoặc tài khoản bị sử dụng trái quy định.

Để bảo đảm tiến độ triển khai, Cục Hải quan yêu cầu các chi cục hải quan khu vực thông báo đầy đủ nội dung công văn đến cộng đồng doanh nghiệp, phối hợp đôn đốc thực hiện và bảo đảm doanh nghiệp nắm rõ thời hạn hoàn thành. Theo đó, doanh nghiệp đã đăng ký tài khoản trên Hệ thống đăng ký người sử dụng VNACCS có trách nhiệm rà soát, cập nhật và làm sạch dữ liệu theo hướng dẫn tại Công văn số 21692/CHQ-CNTT ngày 15-9-2026. Thời hạn hoàn thành là trước ngày 31-12-2026.

Đáng chú ý, từ ngày 1-1-2027, cơ quan Hải quan sẽ khóa tài khoản khai báo hải quan trên hệ thống đối với doanh nghiệp chưa thực hiện hoặc chưa hoàn thành việc rà soát, cập nhật và làm sạch dữ liệu. Tài khoản chỉ được mở lại sau khi doanh nghiệp hoàn thành việc rà soát, cập nhật và làm sạch dữ liệu theo hướng dẫn của Cục Hải quan.

Cục Hải quan đề nghị cộng đồng doanh nghiệp nghiêm túc phối hợp, chủ động hoàn thành việc làm sạch dữ liệu đúng lộ trình, bảo đảm hoạt động thông quan hàng hóa diễn ra thông suốt, an toàn. Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc về kỹ thuật hoặc nghiệp vụ, doanh nghiệp vui lòng liên hệ Ban Công nghệ thông tin và Thống kê Hải quan qua các kênh sau đây: Tổng đài hỗ trợ: 19009299 (bấm nhánh 2); thư điện tử tiếp nhận: bophanhotro@customs.gov.vn.