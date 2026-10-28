Hải quan sẽ khóa tài khoản khai báo của doanh nghiệp chưa làm sạch dữ liệu sau 31-12-2026

Cục Hải quan vừa ban hành Công văn số 23474/CHQ-CNTT, yêu cầu các Chi cục hải quan khu vực tiếp tục triển khai kế hoạch làm sạch dữ liệu doanh nghiệp trên Hệ thống đăng ký và quản lý người sử dụng, đồng thời thông báo để doanh nghiệp chủ động thực hiện.

Theo đó, các doanh nghiệp đã đăng ký tài khoản trên Hệ thống Đăng ký người sử dụng VNACCS phải rà soát, cập nhật và làm sạch dữ liệu theo hướng dẫn tại Công văn số 21692/CHQ-CNTT ngày 15-9-2026. Thời hạn hoàn thành trước ngày 31-12-2026.

Việc làm sạch dữ liệu được triển khai từ ngày 25-9-2026 nhằm bảo đảm an ninh, an toàn hệ thống thông tin hải quan, đồng thời hạn chế nguy cơ giả mạo doanh nghiệp hoặc sử dụng tài khoản trái quy định.

Đáng chú ý, từ ngày 1-1-2027, cơ quan Hải quan sẽ khóa tài khoản khai báo hải quan của doanh nghiệp chưa thực hiện hoặc chưa hoàn thành việc rà soát, cập nhật và làm sạch dữ liệu. Tài khoản chỉ được mở lại sau khi doanh nghiệp hoàn tất các yêu cầu theo hướng dẫn của Cục Hải quan.

Để bảo đảm tiến độ, Cục Hải quan yêu cầu các chi cục hải quan khu vực thông báo đầy đủ nội dung công văn, phối hợp đôn đốc và hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện đúng thời hạn.

Hải quan sẽ khóa tài khoản khai báo của doanh nghiệp chưa làm sạch dữ liệu từ 1-1-2027

Hướng dẫn các bước làm sạch dữ liệu

Doanh nghiệp thực hiện rà soát, cập nhật thông tin tài khoản theo các bước sau:

Bước 1: Đăng nhập hệ thống. Truy cập https://dksd.customs.gov.vn/client/external, đăng nhập bằng tài khoản VNACCS hiện có hoặc tài khoản định danh điện tử VNeID.

Bước 2: Truy cập chức năng quản lý tài khoản. Chọn chức năng quản lý tương ứng với tài khoản quản trị hoặc tài khoản người khai, sau đó chọn sửa hoặc cập nhật thông tin.

Bước 3: Rà soát, xác thực thông tin. Kiểm tra các thông tin về mã số thuế, tên doanh nghiệp, địa chỉ, thông tin định danh doanh nghiệp và người đại diện; thực hiện xác thực theo hướng dẫn trên hệ thống.

Bước 4: Xác thực email. Cập nhật email liên hệ, yêu cầu gửi mã OTP và nhập mã xác nhận được gửi đến hộp thư để hoàn tất xác thực.

Bước 5: Tích hợp chữ ký số. Cập nhật chữ ký số theo loại hình đang sử dụng, gồm USB Token, SIM ký số hoặc SmartCA.

Bước 6: Ký số và gửi yêu cầu. Chọn chứng thư số hợp lệ, thực hiện ký số và gửi yêu cầu cập nhật. Sau khi gửi thành công, doanh nghiệp chờ cơ quan có thẩm quyền phê duyệt tài khoản.