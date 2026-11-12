Hải quan rà soát mã số sữa rửa mặt, mặt nạ dưỡng da nhập khẩu

Làm rõ điều kiện phân loại từng mặt hàng

Ngày 12/11/2026, Cục Hải quan ban hành Công văn số 24153/CHQ-NVTHQ gửi các Chi cục Hải quan khu vực về việc rà soát, kiểm tra áp dụng mã số đối với một số mặt hàng mỹ phẩm.

Cục Hải quan yêu cầu các Chi cục Hải quan khu vực kiểm tra, rà soát những mặt hàng có tên khai báo là sữa rửa mặt, mặt nạ dưỡng da.

Động thái này xuất phát từ kết quả rà soát dữ liệu trên hệ thống nghiệp vụ, qua đó phát hiện một số trường hợp khai báo không chính xác mã số hàng hóa đối với sữa rửa mặt và mặt nạ dưỡng da. Mã số hàng hóa là căn cứ quan trọng để xác định mức thuế nhập khẩu, liên quan trực tiếp đến nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp.

Theo hướng dẫn, sữa rửa mặt chứa chất hữu cơ hoạt động bề mặt dùng để làm sạch da, ở dạng lỏng hoặc dạng kem, đã đóng gói để bán lẻ, có hoặc không chứa xà phòng, phù hợp phân loại vào nhóm 34.01, mã số 3401.30.00.

Với mặt nạ dưỡng da làm từ vải không dệt, đã thấm tẩm mỹ phẩm và đóng gói để bán lẻ, sản phẩm phù hợp xem xét phân loại vào nhóm 33.07, mã số 3307.90.90.

Cơ sở của hướng dẫn này là quy định về phân loại hàng hóa tại Thông tư số 85/2026/TT-BTC ngày 30/6/2026; Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm Thông tư số 31/2022/TT-BTC ngày 8/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính; cùng Chú giải 3, 4 Chương 33 và mô tả các nhóm 33.04, 33.07, 34.01.

Việc áp dụng mã số phải dựa trên đặc điểm thực tế của từng sản phẩm, từ thành phần, công dụng đến dạng sản phẩm và quy cách đóng gói. Vì vậy, các mã số nêu trên chỉ được xem xét áp dụng khi hàng nhập khẩu đáp ứng đầy đủ những tiêu chí tương ứng. Tên gọi sữa rửa mặt hay mặt nạ dưỡng da trên tờ khai chưa đủ làm căn cứ phân loại.

Rà soát hồ sơ, đối chiếu thực tế hàng hóa

Cục Hải quan yêu cầu các Chi cục Hải quan khu vực kiểm tra, rà soát những mặt hàng có tên khai báo là sữa rửa mặt, mặt nạ dưỡng da. Các đơn vị cần đối chiếu hồ sơ, tài liệu kỹ thuật với thực tế hàng nhập khẩu để xác định đầy đủ tiêu chí phân loại, làm cơ sở áp mã và tính thuế đúng quy định.

Nếu chưa đủ căn cứ kết luận, cơ quan hải quan lấy mẫu, thực hiện phân tích phân loại nhằm làm rõ bản chất hàng hóa, từ đó xác định mã số phù hợp.

Để hạn chế vướng mắc khi làm thủ tục, đại diện Chi cục Hải quan khu vực VIII khuyến nghị doanh nghiệp nhập khẩu mỹ phẩm chủ động kiểm tra thành phần, dạng sản phẩm và quy cách đóng gói theo hướng dẫn trước khi khai báo. Tài liệu kỹ thuật cần được chuẩn bị đầy đủ, sẵn sàng xuất trình khi có yêu cầu, phục vụ quá trình kiểm tra và đối chiếu.

Khai đúng mã số ngay từ đầu giúp doanh nghiệp thực hiện đúng nghĩa vụ thuế và giảm những phát sinh trong quá trình thông quan. Trường hợp gặp khó khăn, đơn vị nhập khẩu có thể liên hệ Chi cục Hải quan khu vực VIII hoặc cơ quan hải quan nơi làm thủ tục để được hướng dẫn.