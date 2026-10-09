Hải quan Quảng Ninh tăng tốc số hóa hồ sơ xuất nhập khẩu

Quang cảnh hội nghị ngày 9/10.

Ngày 9/10, Chi cục Hải quan khu vực VIII thông tin, đơn vị vừa tổ chức Hội nghị đào tạo, tập huấn triển khai số hóa chứng từ trong quá trình làm thủ tục hải quan tại trụ sở Hải quan cửa khẩu quốc tế Móng Cái, dành cho công chức hải quan và doanh nghiệp thuộc cụm cửa khẩu miền Đông.

Hội nghị có hơn 200 đại biểu tham dự, gồm đại diện lãnh đạo Chi cục Hải quan khu vực VIII, các chuyên gia Công ty TNHH Phát triển Công nghệ Thái Sơn, lãnh đạo, công chức hải quan thuộc cụm cửa khẩu miền Đông và đại diện 76 doanh nghiệp xuất nhập khẩu, đại lý làm thủ tục hải quan. Đồng chí Ngô Tùng Dương, Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan khu vực VIII dự và chỉ đạo hội nghị.

Đại diện các doanh nghiệp trao đổi, chia sẻ.

Tại hội nghị, các đại biểu được phổ biến quy định về định dạng thông điệp dữ liệu chứng từ điện tử liên quan đến hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; hướng dẫn lộ trình, quy trình nâng cấp phần mềm, tạo lập và nộp chứng từ số hóa lên hệ thống.

Các chuyên gia công nghệ trực tiếp hướng dẫn cài đặt, nâng cấp phần mềm, tạo lập chứng từ bằng phần mềm ECUS.AI cũng như phương pháp thủ công, giúp doanh nghiệp thuận lợi tiếp cận, thực hiện đúng quy trình và hạn chế sai sót trong quá trình làm thủ tục hải quan.

Đáng chú ý, đại diện doanh nghiệp đã nêu 20 vướng mắc liên quan đến quá trình triển khai. Các nội dung đều được lãnh đạo Chi cục Hải quan khu vực VIII trao đổi, giải đáp kịp thời tại hội nghị, góp phần tháo gỡ khó khăn và tạo sự thống nhất trong quá trình thực hiện.

Doanh nghiệp được phổ biến các quy định mới và hướng dẫn lộ trình, quy trình số hóa.

Trước đó, ngày 8/10, Chi cục Hải quan khu vực VIII tổ chức hội nghị tập huấn triển khai số hóa chứng từ thuộc hồ sơ hải quan tại trụ sở Chi cục, với gần 220 đại biểu tham dự. Thành phần gồm đại diện Cục Hải quan, các chuyên gia công nghệ, lãnh đạo, công chức các đơn vị thuộc Chi cục, phóng viên các cơ quan thông tấn báo chí và hơn 150 đại diện doanh nghiệp xuất nhập khẩu, đại lý làm thủ tục hải quan.

Đồng chí Ngô Tùng Dương - Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan khu vực VIII phát biểu tại Hội nghị ngày 8/10.

Các hội nghị được tổ chức nhằm cụ thể hóa Quyết định số 1434/QĐ-CHQ ngày 26/8/2026 của Cục trưởng Cục Hải quan về ban hành Quy định tạm thời định dạng thông điệp dữ liệu chứng từ điện tử liên quan đến hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp chủ động thích ứng với yêu cầu mới trong quá trình làm thủ tục hải quan.

Quang cảnh Hội nghị ngày 8/10.

Lãnh đạo Chi cục Hải quan khu vực VIII khẳng định quyết tâm thực hiện chuyển đổi số theo nguyên tắc “6 rõ”, gồm: rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm và rõ thẩm quyền. Đơn vị cam kết tiếp tục đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp, không để phát sinh lúng túng trong quá trình triển khai, không làm gián đoạn dòng chảy giao thương hàng hóa qua các cửa khẩu.

Với phương châm “Số hóa sẻ chia – Đồng hành bứt phá”, Chi cục Hải quan khu vực VIII tiếp tục hướng tới nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hải quan, tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu và thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực hải quan.