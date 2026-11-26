Lực lượng chức năng kiểm tra tang vật trong vụ phát hiện khoảng 25,4kg cần sa trong hành lý của một hành khách người Tây Ban Nha nối chuyến đi Pháp tại sân bay quốc tế Nội Bài ngày 25/10/2026. (Ảnh: CHQ)

Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Cục Hải quan về tăng cường phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài (Chi cục Hải quan khu vực I) đã chủ trì, phối hợp các lực lượng chức năng kiểm tra, soi chiếu, rà soát, phát hiện và xử lý hai vụ việc.

Phát hiện khoảng 15,47kg cần sa trong vali của hành khách người Bồ Đào Nha

Ngày 2/6/2026, qua kiểm tra, rà soát trên Hệ thống tiếp nhận E-Manifest và Quản lý rủi ro (Hệ thống API), Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài phát hiện hành khách Ivo Miguel Dos Santos Silva, quốc tịch Bồ Đào Nha, có dấu hiệu nghi vấn. Hành khách này đi trên chuyến bay Bangkok-Nội Bài, theo hành trình Bangkok-Nội Bài-Dubai-Zurich.

Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài chủ trì, phối hợp các lực lượng chức năng kiểm tra toàn bộ hành lý của hành khách. Trong một vali ký gửi màu đen, lực lượng chức năng phát hiện 12 túi nilon màu trắng có kích cỡ khác nhau, được hút chân không. Bên trong các túi chứa thảo mộc khô là cần sa, tổng trọng lượng khoảng 15,47kg.

Hải quan Cửa khẩu Sân bay Quốc tế Nội Bài đã bàn giao đối tượng và toàn bộ tang vật, hồ sơ, tài liệu cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04)-Công an thành phố Hà Nội tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Cục Hải quan cho biết, ngày 3/11/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra-Công an thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 1387/QĐ-CSMT ngày 3/6/2026 và Quyết định khởi tố bị can số 2636/QĐ-CSMT ngày 3/6/2026 đối với Ivo Miguel Dos Santos Silva về tội Vận chuyển trái phép chất ma túy quy định tại khoản 2 Điều 250 Bộ luật Hình sự.

Phát hiện khoảng 25,4kg cần sa trong hành lý nối chuyến đi Pháp

Vụ việc thứ hai, vào 22 giờ 45 phút ngày 25/10/2026, tại khu vực soi chiếu hành lý quá cảnh của Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, lực lượng chức năng phát hiện dấu hiệu nghi vấn và tiến hành soi chiếu một kiện hành lý ký gửi của hành khách Jesus Sanchez Gomez, quốc tịch Tây Ban Nha.

Tham gia kiểm tra có Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài và Đội Kiểm soát Hải quan thuộc Chi cục Hải quan khu vực I, Đội Kiểm soát chống buôn lậu ma túy số 5 thuộc Chi cục Điều tra chống buôn lậu (Cục Hải quan), Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Nội Bài và Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04), Công an thành phố Hà Nội.

Hành khách Jesus Sanchez Gomez đi trên chuyến bay VN922 và nối chuyến VN19 từ Nội Bài đi sân bay Charles de Gaulle (Pháp). Chuyến bay VN19 dự kiến khởi hành lúc 23 giờ 50 phút cùng ngày.

Qua soi chiếu, tổ công tác phát hiện gói hàng hình chữ nhật bên trong vali. Kiểm tra thực tế, lực lượng chức năng phát hiện hai gói hàng hình chữ nhật, kích thước khoảng 40x70cm, được quấn bằng nilon màu vàng và trắng, hút chân không. Bên trong hai gói chứa thảo mộc khô gồm hoa, lá, cành và nụ, đều là các bộ phận của cây cần sa, với tổng trọng lượng khoảng 25,4kg.

Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài đã chuyển giao vụ việc cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04), Công an thành phố Hà Nội, tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Ngày 3/11/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội ban hành Quyết định khởi tố bị can số C1670/QĐ-CSMT đối với Jesus Sanchez Gomez về tội vận chuyển trái phép chất ma túy theo khoản 2 Điều 250 Bộ luật Hình sự.