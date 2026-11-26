Ngày 26/11, Cục Hải quan thông tin về hai vụ việc lực lượng Hải quan phát hiện, phối hợp với các đơn vị chức năng bắt giữ hai hành khách nước ngoài vận chuyển trái phép hơn 40kg thảo mộc khô là cần sa qua Cửa khẩu Sân bay Quốc tế Nội Bài.

Các vụ việc được phát hiện thông qua công tác kiểm tra, soi chiếu hành lý, rà soát thông tin hành khách trên hệ thống quản lý rủi ro, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Cục Hải quan về tăng cường phòng, chống buôn lậu và vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.

Phát hiện gần 15,5kg cần sa trong vali của hành khách Bồ Đào Nha

Vụ việc thứ nhất xảy ra ngày 2/6/2026. Qua kiểm tra, rà soát trên Hệ thống tiếp nhận E-Manifest và Quản lý rủi ro (Hệ thống API), Hải quan Cửa khẩu Sân bay Quốc tế Nội Bài, Chi cục Hải quan khu vực I phát hiện hành khách Ivo Miguel Dos Santos Silva, quốc tịch Bồ Đào Nha, có dấu hiệu nghi vấn.

Hành khách này đi trên chuyến bay từ Bangkok đến Nội Bài, sau đó tiếp tục hành trình qua Dubai đến Zurich. Trước những dấu hiệu bất thường, lực lượng Hải quan chủ trì, phối hợp với các đơn vị chức năng kiểm tra toàn bộ hành lý của hành khách.

Đối tượng và tang vật trong vụ phát hiện gần 15,5kg cần sa trong vali của hành khách Bồ Đào Nha

Qua kiểm tra một vali ký gửi màu đen, tổ công tác phát hiện 12 túi nilon màu trắng với nhiều kích cỡ khác nhau, được hút chân không. Bên trong các túi chứa thảo mộc khô là cần sa, với tổng trọng lượng khoảng 15,47kg.

Ngay sau đó, Hải quan Cửa khẩu Sân bay Quốc tế Nội Bài đã bàn giao đối tượng, tang vật cùng hồ sơ, tài liệu liên quan cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04), Công an TP. Hà Nội để tiếp tục điều tra, xử lý.

Theo thông tin từ Cục Hải quan, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP. Hà Nội đã ban hành quyết định khởi tố vụ án hình sự số 1387/QĐ-CSMT và quyết định khởi tố bị can số 2636/QĐ-CSMT ngày 3/6/2026 đối với Ivo Miguel Dos Santos Silva về tội Vận chuyển trái phép chất ma túy, quy định tại khoản 2 Điều 250 Bộ luật Hình sự.

25,4kg bộ phận cây cần sa được giấu trong hành lý quá cảnh

Vụ việc thứ hai liên quan đến hành khách Jesus Sanchez Gomez, quốc tịch Tây Ban Nha, được Cục Hải quan thông tin tại Thông tin báo chí số 91 ngày 6/11/2026.

Cụ thể, vào khoảng 22 giờ 45 phút ngày 25/10/2026, tại khu vực soi chiếu hành lý quá cảnh, Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài, lực lượng Hải quan phát hiện dấu hiệu nghi vấn trong một kiện hành lý ký gửi của hành khách Jesus Sanchez Gomez.

25,4kg bộ phận cây cần sa được giấu trong hành lý quá cảnh

Tham gia kiểm tra có Hải quan Cửa khẩu Sân bay Quốc tế Nội Bài, Đội Kiểm soát Hải quan (Chi cục Hải quan khu vực I), Đội Kiểm soát chống buôn lậu ma túy số 5 (Đội 5), Chi cục Điều tra chống buôn lậu, Cục Hải quan, cùng Công an cửa khẩu Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài và PC04, Công an TP. Hà Nội.

Hành lý nghi vấn thuộc hành khách đi trên chuyến bay VN922, sau đó nối chuyến VN19 từ Nội Bài đến sân bay Charles de Gaulle (Cộng hòa Pháp), dự kiến khởi hành lúc 23 giờ 50 phút cùng ngày.

Qua soi chiếu, lực lượng chức năng phát hiện bên trong vali có một gói hàng hình chữ nhật. Kiểm tra thực tế, tổ công tác phát hiện hai gói hàng được quấn bằng nilon màu vàng - trắng, hút chân không, kích thước khoảng 40 x 70cm. Bên trong chứa thảo mộc khô gồm hoa, lá, cành và nụ, đều là các bộ phận của cây cần sa, với tổng trọng lượng khoảng 25,4kg.

Toàn bộ tang vật và hồ sơ vụ việc sau đó được Hải quan Cửa khẩu Sân bay Quốc tế Nội Bài chuyển giao cho PC04, Công an TP. Hà Nội để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Ngày 3/11/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP. Hà Nội đã ban hành quyết định khởi tố bị can số C1670/QĐ-CSMT đối với Jesus Sanchez Gomez về tội Vận chuyển trái phép chất ma túy theo khoản 2 Điều 250 Bộ luật Hình sự.

Hai vụ việc với tổng khối lượng cần sa bị phát hiện hơn 40kg cho thấy vai trò của công tác kiểm soát rủi ro, phân tích thông tin hành khách và phối hợp liên ngành trong phòng ngừa, đấu tranh với hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy qua đường hàng không. Việc kịp thời phát hiện các hành lý có dấu hiệu nghi vấn tại cửa khẩu góp phần ngăn chặn ma túy thẩm lậu qua biên giới, bảo đảm an ninh, an toàn hoạt động hàng không và trật tự xã hội.