Theo Cục Hải quan, thực hiện chỉ đạo tăng cường phòng, chống buôn lậu và vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, Hải quan Cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài (Chi cục Hải quan khu vực I) đã phối hợp với các lực lượng chức năng phát hiện hai vụ vận chuyển trái phép cần sa được cất giấu trong hành lý của hành khách nước ngoài.

Vụ thứ nhất được phát hiện ngày 2/6/2026. Qua phân tích dữ liệu trên hệ thống E-Manifest và quản lý rủi ro (API), lực lượng Hải quan xác định hành khách Ivo Miguel Dos Santos Silva, quốc tịch Bồ Đào Nha, có dấu hiệu nghi vấn.

Hành khách này đi từ Bangkok đến Nội Bài, dự kiến tiếp tục hành trình đến Dubai và Zurich.

Kiểm tra vali ký gửi của hành khách, tổ công tác phát hiện 12 túi nilon hút chân không chứa các bộ phận của cây cần sa đã được làm khô, tổng trọng lượng khoảng 15,47kg.

Ngày 25/10, lực lượng hải quan tại sân bay Nội Bài tiếp tục phát hiện 25,4kg thảo mộc khô là bộ phận của cây cần sa trong hành lý quá cảnh của hành khách. Ảnh: Cục Hải quan

Ngày 3/6/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Ivo Miguel Dos Santos Silva về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”, theo khoản 2 Điều 250 Bộ luật Hình sự.

Vụ thứ hai được phát hiện lúc 22h45 ngày 25/10/2026 tại khu vực soi chiếu hành lý quá cảnh, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài.

Qua kiểm tra hành lý của Jesus Sanchez Gomez, quốc tịch Tây Ban Nha, đi chuyến bay VN922 và nối chuyến VN19 từ Nội Bài đến sân bay Charles de Gaulle (Pháp), lực lượng chức năng phát hiện hai gói hàng được bọc nilon, hút chân không, chứa hoa, lá, cành và nụ cần sa khô, tổng trọng lượng khoảng 25,4kg.

Toàn bộ tang vật được bàn giao cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04), Công an TP Hà Nội để điều tra. Ngày 3/11/2026, cơ quan điều tra đã khởi tố bị can Jesus Sanchez Gomez về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”, theo khoản 2 Điều 250 Bộ luật Hình sự.

Qua hai vụ việc, lực lượng Hải quan Nội Bài đã phát hiện, thu giữ tổng cộng khoảng 40,87kg cần sa. Các vụ án đang được cơ quan chức năng điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.