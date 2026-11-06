Hải quan Nội Bài phát hiện hơn 400 cây thuốc lá nung nóng và 25,4kg nghi cần sa

Tang vật thuốc lá nung nóng mang nhãn hiệu TEREA các loại. (Ảnh: CHQ)

Theo Cục Hải quan, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Cục về tăng cường phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài đã chủ trì, phối hợp các lực lượng chức năng phát hiện, xử lý hai vụ việc. Một vụ liên quan thuốc lá nung nóng trong hành lý nhập cảnh, vụ còn lại được phát hiện tại khu vực soi chiếu hành lý quá cảnh.

Bốn hành khách mang thuốc lá nung nóng không khai báo

Trong các ngày 3, 9 và 17/10/2026, tại khu vực cửa hải quan số 6 và số 7, nhà ga hành khách quốc tế T2, Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài triển khai các biện pháp nghiệp vụ, kiểm soát rủi ro, kết hợp phân tích hình ảnh soi chiếu hành lý ký gửi và rà soát hành khách. Qua đó, lực lượng hải quan phát hiện dấu hiệu nghi vấn đối với hành lý của 4 hành khách L.V.T., Đ.T.K., T.N.T.U. và B.T.H. Những người này không khai báo đối với hành lý mang theo.

Hình ảnh soi chiếu cho thấy hành lý ký gửi của các hành khách trên có dấu hiệu chứa thuốc lá nung nóng. Do đây là mặt hàng thuộc danh mục cấm nhập khẩu theo thông tin của Cục Hải quan, lực lượng hải quan đã mời 4 hành khách vào phòng làm việc để kiểm tra thực tế hàng hóa.

Kết quả kiểm tra xác định số hàng trong hành lý là thuốc lá nung nóng mang nhãn hiệu TEREA các loại. Trong đó, lực lượng hải quan phát hiện 112 cây trong hành lý của L.V.T., 104 cây trong hành lý của Đ.T.K. và 80 cây trong hành lý của T.N.T.U. Hành lý của B.T.H. có 109 cây và 5 bao. Tổng số thuốc lá nung nóng phát hiện qua kiểm tra hành lý của bốn hành khách là 405 cây và 5 bao.

Phát hiện 25,4kg thảo mộc nghi là cần sa trong vali của khách quá cảnh

Lúc 22 giờ 45 phút ngày 25/10/2026, tại khu vực soi chiếu hành lý quá cảnh của Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, lực lượng chức năng phát hiện dấu hiệu nghi vấn đối với một kiện hành lý ký gửi của hành khách mang quốc tịch Tây Ban Nha. Hành khách đi trên chuyến bay VN922 và nối chuyến VN19 từ Nội Bài đến sân bay Charles de Gaulle (Pháp). Chuyến bay VN19 dự kiến khởi hành lúc 23 giờ 50 phút cùng ngày.

Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài, Đội Kiểm soát Hải quan thuộc Chi cục Hải quan khu vực I và Đội Kiểm soát chống buôn lậu ma túy số 5 thuộc Chi cục Điều tra chống buôn lậu, Cục Hải quan, phối hợp Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Nội Bài và Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04), Công an thành phố Hà Nội, tiến hành soi chiếu kiện hành lý.

Qua hình ảnh soi chiếu, tổ công tác phát hiện bên trong vali có gói hàng hình chữ nhật. Khi kiểm tra thực tế, lực lượng chức năng phát hiện hai gói hàng hình chữ nhật, kích thước khoảng 40×70cm, được bọc bằng ni-lông màu vàng và trắng, hút chân không.

Bên trong hai gói hàng chứa thảo mộc khô dạng hoa, lá, cành và nụ, tổng trọng lượng khoảng 25,4kg. Trong phần mô tả kết quả kiểm tra, Cục Hải quan cho biết số thảo mộc này nghi là các bộ phận của cây cần sa.

Lực lượng chức năng đã chuyển giao vụ việc cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04), Công an thành phố Hà Nội, tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.