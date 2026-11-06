Hải quan Nội Bài phát hiện hơn 400 cây thuốc lá nung nóng và 25,4kg cần sa

Ngày 6/11, Cục Hải quan cho biết, thông qua công tác kiểm tra, soi chiếu và rà soát hành lý, Hải quan Cửa khẩu Sân bay Quốc tế Nội Bài đã chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng phát hiện, xử lý hai vụ việc liên quan đến vận chuyển trái phép hàng hóa qua cửa khẩu trong tháng 10/2026.

Lực lượng chức năng phát hiện hơn 400 cây thuốc lá nung nóng trong hành lý của hành khách.

Đáng chú ý, tang vật thu giữ gồm hơn 400 cây thuốc lá nung nóng mang nhãn hiệu TEREA và 25,4kg thảo mộc khô nghi là cần sa. Các vụ việc đang được xác minh, điều tra và xử lý theo quy định pháp luật.

Theo Cục Hải quan, trong các ngày 3/10, 9/10 và 17/10/2026, bằng các biện pháp nghiệp vụ, kiểm soát rủi ro, phân tích hình ảnh soi chiếu hành lý ký gửi và rà soát hành khách tại khu vực cửa hải quan số 6 và số 7, Nhà ga hành khách quốc tế T2, lực lượng Hải quan phát hiện dấu hiệu nghi vấn đối với 4 hành khách gồm L.V.T, Đ.T.K, T.N.T.U và B.T.H.

Qua hình ảnh soi chiếu, lực lượng chức năng nghi vấn hành lý ký gửi của những hành khách này chứa thuốc lá nung nóng thuộc danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu. Các hành khách sau đó được mời vào phòng làm việc để kiểm tra thực tế hành lý.

Kết quả kiểm tra xác định, hành lý của 4 người có chứa thuốc lá nung nóng nhãn hiệu TEREA. Cụ thể, hành khách L.V.T mang theo 112 cây, Đ.T.K mang theo 104 cây, T.N.T.U mang theo 80 cây và B.T.H mang theo 109 cây lẻ 5 bao. Tổng số tang vật thu giữ trong vụ việc là hơn 400 cây thuốc lá nung nóng.

Ở vụ việc thứ hai, vào 22h45 ngày 25/10/2026, tại khu vực soi chiếu hành lý quá cảnh, Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài, lực lượng Hải quan phối hợp với Công an cửa khẩu Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài và Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04) - Công an TP. Hà Nội tiến hành kiểm tra một kiện hành lý ký gửi có dấu hiệu nghi vấn.

Cơ quan chức năng kiểm tra một kiện hành lý ký gửi có dấu hiệu nghi vấn là cần sa.

Kiện hành lý thuộc về một hành khách quốc tịch Tây Ban Nha, đi trên chuyến bay VN922 và nối chuyến VN19 từ Nội Bài đến sân bay Charles de Gaulle (Cộng hòa Pháp), dự kiến khởi hành lúc 23h50 cùng ngày.

Qua soi chiếu, tổ công tác phát hiện bên trong vali có một gói hàng hình chữ nhật. Kiểm tra thực tế, lực lượng chức năng phát hiện hai gói hàng hình chữ nhật, được bọc nilon màu vàng - trắng, hút chân không, kích thước khoảng 40 x 70cm.

Bên trong các gói hàng chứa thảo mộc khô gồm hoa, lá, cành và nụ, đều là bộ phận của cây cần sa, với tổng trọng lượng khoảng 25,4kg.

Sau khi phát hiện, vụ việc đã được chuyển giao cho PC04 - Công an TP. Hà Nội tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Cục Hải quan cho biết, việc phát hiện hai vụ việc là kết quả của công tác tăng cường kiểm soát, phòng chống buôn lậu và vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới theo chỉ đạo của lãnh đạo Cục.