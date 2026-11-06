Hải quan Nội Bài phát hiện hơn 400 cây thuốc lá nung nóng và 25,4 kg cần sa

Cơ quan chức năng thu giữ tang vật.

Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Cục Hải quan về tăng cường công tác phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, thông qua các biện pháp nghiệp vụ như kiểm tra, soi chiếu và rà soát, Hải quan Cửa khẩu Sân bay quốc tế Nội Bài đã chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng phát hiện, xử lý 2 vụ việc liên quan đến vận chuyển trái phép hàng hóa qua đường hàng không trong tháng 10/2026. Cụ thể, trong các ngày 3/10, 9/10 và 17/10/2026, thông qua các biện pháp nghiệp vụ, kiểm soát rủi ro, phân tích hình ảnh soi chiếu hành lý ký gửi và rà soát hành khách tại khu vực cửa hải quan số 6 và số 7, Nhà ga hành khách quốc tế T2, Hải quan Cửa khẩu Sân bay quốc tế Nội Bài phát hiện dấu hiệu nghi vấn liên quan đến hành lý của 4 hành khách gồm L.V.T, Đ.T.K, T.N.T.U và B.T.H.

Qua phân tích hình ảnh soi chiếu, lực lượng hải quan nhận thấy trong hành lý ký gửi của các hành khách có dấu hiệu chứa thuốc lá nung nóng thuộc danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu. Đáng chú ý, các hành khách không thực hiện khai báo đối với số hàng hóa mang theo. Trên cơ sở đó, Hải quan Cửa khẩu Sân bay quốc tế Nội Bài đã mời các hành khách vào phòng làm việc để tiến hành kiểm tra thực tế hành lý.

Kết quả kiểm tra xác định, trong hành lý của cả 4 hành khách đều có thuốc lá nung nóng mang nhãn hiệu TEREA với tổng số lượng hơn 400 cây. Cụ thể, hành khách L.V.T mang theo 112 cây; Đ.T.K mang theo 104 cây; T.N.T.U mang theo 80 cây và B.T.H mang theo 109 cây cùng 5 bao lẻ.

Việc phát hiện số lượng lớn thuốc lá nung nóng được cất giấu trong hành lý cá nhân cho thấy vai trò quan trọng của công tác phân tích hình ảnh soi chiếu, kiểm soát rủi ro và rà soát hành khách trong hoạt động kiểm soát hải quan tại cửa khẩu hàng không.

Cũng trong tháng 10/2026, lực lượng chức năng tại Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài tiếp tục phát hiện một vụ việc có dấu hiệu vận chuyển trái phép chất ma túy qua đường hàng không.

Cụ thể, vào lúc 22 giờ 45 phút ngày 25/10/2026, tại khu vực soi chiếu hành lý quá cảnh, Hải quan Cửa khẩu Sân bay quốc tế Nội Bài phối hợp với Đội Kiểm soát Hải quan, Chi cục Hải quan khu vực I; Đội Kiểm soát chống buôn lậu ma túy số 5 (Đội 5), Chi cục Điều tra chống buôn lậu, Cục Hải quan; Công an cửa khẩu Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài và Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04), Công an TP. Hà Nội tiến hành kiểm tra một kiện hành lý ký gửi có dấu hiệu nghi vấn.

Kiện hành lý thuộc về một hành khách quốc tịch Tây Ban Nha, đi trên chuyến bay VN922 và dự kiến nối chuyến VN19 từ Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài đến sân bay Charles de Gaulle (Cộng hòa Pháp), khởi hành lúc 23 giờ 50 phút cùng ngày.

Qua soi chiếu, tổ công tác phát hiện bên trong vali có một gói hàng hình chữ nhật với dấu hiệu bất thường. Tiến hành kiểm tra thực tế, lực lượng chức năng phát hiện 2 gói hàng hình chữ nhật, được bọc bằng nilon màu vàng - trắng, hút chân không, kích thước khoảng 40 x 70 cm.

Bên trong các gói hàng chứa thảo mộc khô, gồm hoa, lá, cành và nụ, đều là bộ phận của cây cần sa, với tổng trọng lượng khoảng 25,4 kg.

Sau khi phát hiện, lực lượng chức năng đã lập hồ sơ và chuyển giao vụ việc cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04), Công an TP. Hà Nội tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.