Cả hai vụ việc đều được chuyển cơ quan công an điều tra, xử lý; các đối tượng liên quan đã bị khởi tố về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

Ngày 25/10, lực lượng hải quan tại sân bay Nội Bài phát hiện 25,4kg thảo mộc khô là bộ phận của cây cần sa trong hành lý quá cảnh của hành khách. Ảnh: Cục Hải quan

Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Cục Hải quan về tăng cường phòng, chống buôn lậu và vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, Hải quan Cửa khẩu Sân bay quốc tế Nội Bài (Chi cục Hải quan khu vực I) đã chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng phát hiện hai vụ vận chuyển trái phép cần sa qua đường hàng không, với tổng trọng lượng khoảng 40,87 kg.

Ngày 2/6/2026, qua rà soát dữ liệu trên Hệ thống tiếp nhận E-Manifest và Quản lý rủi ro (API), Hải quan Cửa khẩu Sân bay quốc tế Nội Bài phát hiện hành khách Ivo Miguel Dos Santos Silva, quốc tịch Bồ Đào Nha, đi trên chuyến bay từ Bangkok đến Nội Bài, sau đó dự kiến nối chuyến đi Dubai và Zurich, có dấu hiệu nghi vấn.

Hải quan Nội Bài đã phối hợp với các lực lượng chức năng kiểm tra toàn bộ hành lý của hành khách. Qua kiểm tra một vali ký gửi màu đen, lực lượng chức năng phát hiện 12 túi nilon màu trắng với nhiều kích cỡ, được hút chân không, bên trong chứa thảo mộc khô là cần sa, tổng trọng lượng khoảng 15,47 kg.

Đối tượng cùng tang vật, hồ sơ và tài liệu liên quan sau đó được bàn giao cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04), Công an thành phố Hà Nội để tiếp tục điều tra, xử lý.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, ngày 3/6/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ban hành quyết định khởi tố vụ án hình sự và khởi tố bị can đối với Ivo Miguel Dos Santos Silva về tội vận chuyển trái phép chất ma túy, quy định tại khoản 2 Điều 250 Bộ luật Hình sự.

Tại Thông tin báo chí số 91 ngày 06/11/2026, Cục Hải quan đã thông tin về việc lực lượng Hải quan phát hiện, bắt giữ 25,4kg thảo mộc khô là bộ phận của cây cần sa vận chuyển trái phép qua Cửa khẩu Sân bay Quốc tế Nội Bài. Theo đó, vào 22 giờ 45 phút ngày 25/10/2026, tại khu vực soi chiếu hành lý quá cảnh, Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài, lực lượng Hải quan phối hợp với Công an cửa khẩu và PC04, Công an thành phố Hà Nội kiểm tra một kiện hành lý ký gửi có dấu hiệu nghi vấn của hành khách Jesus Sanchez Gomez, quốc tịch Tây Ban Nha.

Hành khách này đi trên chuyến bay VN922 và dự kiến nối chuyến VN19 từ Nội Bài đến sân bay Charles de Gaulle (Pháp), khởi hành lúc 23 giờ 50 phút cùng ngày.

Qua soi chiếu, lực lượng chức năng phát hiện hình ảnh nghi vấn bên trong vali. Kiểm tra thực tế, tổ công tác phát hiện hai gói hàng hình chữ nhật, được bọc nilon màu vàng - trắng, hút chân không. Bên trong các gói hàng chứa thảo mộc khô gồm hoa, lá, cành và nụ của cây cần sa, với tổng trọng lượng khoảng 25,4 kg.

Toàn bộ tang vật và hồ sơ vụ việc được Hải quan Nội Bài bàn giao cho PC04, Công an thành phố Hà Nội tiếp tục điều tra, xử lý. Ngày 3/11/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ban hành quyết định khởi tố bị can đối với Jesus Sanchez Gomez về tội vận chuyển trái phép chất ma túy theo khoản 2 Điều 250 Bộ luật Hình sự.