Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài (Chi cục Hải quan khu vực I) đã chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng phát hiện, xử lý hai vụ việc liên quan đến vận chuyển trái phép hơn 40 kg thảo mộc khô là cần sa qua cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài.

Tang vật trong vụ phát hiện 25,4kg cần sa trong hành lý quá cảnh của hành khách. Ảnh: Cục Hải quan.

Phát hiện 15,47 kg cần sa qua rà soát thông tin hành khách

Theo Cục Hải quan, ngày 2/6/2026, qua kiểm tra, rà soát trên Hệ thống tiếp nhận E-Manifest và Quản lý rủi ro (Hệ thống API), Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài phát hiện hành khách Ivo Miguel Dos Santos Silva, quốc tịch Bồ Đào Nha, có dấu hiệu nghi vấn.

Đối tượng người nước ngoài và tang vật trong vụ phát hiện 15,47kg cần sa. Ảnh: Cục Hải quan.

Hành khách này đi trên chuyến bay từ Bangkok (Thái Lan) đến Nội Bài, với lịch trình tiếp theo là Dubai và Zurich.

Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài đã chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng kiểm tra toàn bộ hành lý của hành khách.

Qua kiểm tra một vali ký gửi màu đen, lực lượng chức năng phát hiện 12 túi nilon màu trắng, kích cỡ khác nhau, được hút chân không. Bên trong các túi chứa thảo mộc khô là cần sa, tổng trọng lượng khoảng 15,47 kg.

Sau khi phát hiện vụ việc, Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài đã bàn giao đối tượng cùng toàn bộ tang vật, hồ sơ và tài liệu cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04), Công an thành phố Hà Nội để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Theo thông tin của Cục Hải quan, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ban hành quyết định khởi tố vụ án hình sự và quyết định khởi tố bị can đối với Ivo Miguel Dos Santos Silva về tội vận chuyển trái phép chất ma túy, quy định tại khoản 2 Điều 250 Bộ luật Hình sự.

Phối hợp phát hiện 25,4 kg cần sa trong hành lý quá cảnh

Trước đó, lúc 22 giờ 45 phút ngày 25/10/2026, tại khu vực soi chiếu hành lý quá cảnh của Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, lực lượng Hải quan phối hợp với các đơn vị chức năng phát hiện một vụ vận chuyển trái phép cần sa trong hành lý ký gửi.

Các đơn vị tham gia gồm Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài, Đội Kiểm soát Hải quan thuộc Chi cục Hải quan khu vực I, Đội Kiểm soát chống buôn lậu ma túy số 5 thuộc Chi cục Điều tra chống buôn lậu, Cục Hải quan; Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Nội Bài và PC04 Công an thành phố Hà Nội.

Qua soi chiếu một kiện hành lý ký gửi của hành khách Jesus Sanchez Gomez, quốc tịch Tây Ban Nha, tổ công tác phát hiện bên trong vali có gói hàng hình chữ nhật nghi vấn.

Hành khách đi trên chuyến bay VN922 và dự kiến nối chuyến sang chuyến bay VN19 từ Nội Bài đến sân bay Charles de Gaulle (Pháp), khởi hành lúc 23 giờ 50 phút cùng ngày.

Kiểm tra thực tế, lực lượng chức năng phát hiện hai gói hàng hình chữ nhật, kích thước khoảng 40 x 70 cm, được quấn bằng nilon màu vàng - trắng và hút chân không.

Bên trong các gói hàng chứa thảo mộc khô dạng hoa, lá, cành, nụ, đều là bộ phận của cây cần sa, tổng trọng lượng khoảng 25,4 kg.

Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài đã chuyển giao vụ việc cho PC04 Công an thành phố Hà Nội tiếp tục điều tra, xử lý.

Ngày 3/11/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội ban hành quyết định khởi tố bị can đối với Jesus Sanchez Gomez về tội vận chuyển trái phép chất ma túy theo khoản 2 Điều 250 Bộ luật Hình sự.

Tăng cường kiểm soát hành lý quá cảnh

Hai vụ việc cho thấy vai trò của công tác rà soát thông tin hành khách, soi chiếu hành lý và phối hợp giữa cơ quan Hải quan với các lực lượng chức năng trong kiểm soát ma túy qua đường hàng không.

Đáng chú ý, cả hai vụ việc đều liên quan đến hành lý ký gửi của hành khách quá cảnh tại Nội Bài. Việc khai thác thông tin trên hệ thống quản lý rủi ro kết hợp với kiểm tra thực tế đã giúp lực lượng chức năng phát hiện các gói thảo mộc khô được đóng gói, hút chân không trong hành lý.

Tổng trọng lượng cần sa được phát hiện trong hai vụ việc là khoảng 40,87 kg. Kết quả này thể hiện hiệu quả của công tác kiểm tra, kiểm soát tại cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài, đồng thời cho thấy ý nghĩa của việc phối hợp liên ngành trong phòng, chống vận chuyển trái phép chất ma túy qua biên giới.

Các vụ việc đang được cơ quan chức năng xử lý theo quy định pháp luật.