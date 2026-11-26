Kiểm soát hàng vi phạm ngày càng phức tạp

Thực tế, việc kiểm soát hàng giả, hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đang đặt ra nhiều thách thức khi các đối tượng liên tục thay đổi phương thức, thủ đoạn hoạt động.

Tại Toạ đàm “Chung tay chống hàng lậu, hàng giả, vi phạm sở hữu trí tuệ - Bảo vệ thương hiệu doanh nghiệp”, đại diện nhiều nhãn hàng thuộc tổ chức chống hàng giả React đã chia sẻ những trường hợp hàng giả, hàng nhái đối với các thương hiệu trong lĩnh vực thời trang, điện tử, thiết bị công nông nghiệp, may mặc và dược phẩm như EPSON, OREGON, STIHL, GOYARD, MCM, WD, SANDISK, GALDERMA, P&G...

Thủ đoạn làm giả không chỉ dừng ở việc sao chép logo, bao bì mà còn can thiệp vào những chi tiết kỹ thuật của sản phẩm.

Đại diện Oregon cho biết, các sản phẩm dũa mài xích cưa và vòng cưa của thương hiệu này xuất hiện hàng giả, đặc biệt trên các kênh mua bán trực tuyến. Người tiêu dùng có thể nhận biết dũa chính hãng qua lỗ đục sẵn ở phần giá treo, vòng tròn màu đỏ ở đầu dũa, ký hiệu Oregon khắc trên thân và họa tiết hai đường đan chéo. Trong khi đó, hàng giả chỉ có một đường đan chéo.

Với vòng cưa, sự khác biệt nằm ở cách khắc logo, độ sắc nét của các lỗ và chất lượng gia công. Hàng giả có độ hoàn thiện thấp, ảnh hưởng đến hiệu quả vận hành và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người sử dụng.

Ở nhóm thiết bị công nghệ và hàng tiêu dùng, các nhãn hàng cũng chỉ ra nhiều dấu hiệu nhận diện hàng giả. Chẳng hạn, Skechers sử dụng tem QR, tem ba chiều và tem chuyển nhiệt; CommScope sử dụng mã QR, tem hologram và đặc điểm chất liệu dây cáp. Với mặt kính bếp Schott Ceran, logo chính hãng được khắc trực tiếp trên bề mặt, trong khi một số sản phẩm giả chỉ sử dụng phương pháp sơn phủ, khiến logo mờ và kém sắc nét.

Đại diện Google lưu ý người tiêu dùng cần kiểm tra logo chữ G bốn màu, thông tin sản phẩm và mã QR xác thực. Đối với Husqvarna, ngoài hành vi sao chép logo, tên thương hiệu, trên thị trường còn xuất hiện những tên gọi gần giống như HusThailand, HusGermany hoặc HusVina nhằm tạo nhầm lẫn với hàng chính hãng.

Đại diện nhãn hàng hướng dẫn cách phân biệt hàng thật, hàng giả. Ảnh: Thu Hoà.

Hoàn thiện quy trình, nâng cao năng lực nhận diện tại cửa khẩu

Trước những thách thức trong kiểm soát hàng hóa vi phạm, ông Nguyễn Anh Tài, Phó Trưởng ban Giám sát quản lý về hải quan, Cục Hải quan cho biết, cơ quan Hải quan đang nghiên cứu, đề xuất cơ chế chủ động tạm dừng hàng hóa quá cảnh khi phát hiện dấu hiệu xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Theo ông Nguyễn Anh Tài, việc xây dựng cơ chế này cần được tính toán thận trọng để hài hòa giữa yêu cầu ngăn chặn hàng giả và cam kết tự do quá cảnh của Việt Nam. Việc tạm dừng phải dựa trên chứng cứ rõ ràng, đánh giá dấu hiệu vi phạm theo phương pháp quản lý rủi ro, tránh ảnh hưởng đến hoạt động thương mại hợp pháp.

Bên cạnh đó, ngành Hải quan tiếp tục hoàn thiện quy trình kiểm tra, giám sát và thực thi quyền sở hữu trí tuệ tại biên giới; xây dựng cơ chế tiếp nhận đơn yêu cầu kiểm tra, giám sát của doanh nghiệp, chủ sở hữu quyền theo hướng thuận lợi, đồng thời hướng dẫn các đơn vị Hải quan khu vực triển khai thống nhất.

Một trong những khó khăn lớn hiện nay là nhận diện hàng giả, hàng thật tại cửa khẩu. Theo ông Nguyễn Anh Tài, một container có thể chứa hàng nghìn kiện với nhiều chủng loại khác nhau, trong đó chỉ một số mặt hàng vi phạm. Vì vậy, cơ quan Hải quan phải xác định chính xác hàng hóa vi phạm để có biện pháp xử lý phù hợp, không ảnh hưởng đến toàn bộ lô hàng.

Để nâng cao năng lực kiểm soát, ngành Hải quan chú trọng đào tạo, tập huấn kỹ năng nhận diện hàng thật, hàng giả cho công chức, đặc biệt là lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ tại cửa khẩu; đồng thời xác định các khu vực, nhóm mặt hàng trọng điểm để tập trung kiểm tra.

Ở góc độ doanh nghiệp, ông Võ Hoàng Anh, Trưởng phòng Dự án khách hàng doanh nghiệp, Tổng công ty Viễn thông Viettel giới thiệu giải pháp ứng dụng QR Code trong quản lý phân phối, chống hàng giả và truy xuất nguồn gốc. Theo đó, mỗi sản phẩm được gắn mã UID riêng để ghi nhận thông tin từ sản xuất đến phân phối, tiêu dùng.

Hệ thống có thể cảnh báo các dấu hiệu bất thường như mã QR được quét nhiều lần, sản phẩm xuất hiện tại nhiều địa điểm khác nhau hoặc mã UID không tồn tại. Người tiêu dùng có thể quét mã để xác thực sản phẩm, tra cứu nguồn gốc và phản ánh dấu hiệu nghi vấn đến doanh nghiệp, cơ quan chức năng. Việc kết nối dữ liệu giữa doanh nghiệp, người tiêu dùng và cơ quan quản lý được kỳ vọng hỗ trợ giám sát, cảnh báo và xác thực hàng hóa./.